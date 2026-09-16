Ce mercredi, l'OL fait son entrée en lice en Ligue Europa face à Anderlecht. Ayant annoncé vouloir concerner tout son groupe, Paulo Fonseca a effectué un large turnover. Seuls Moussa Niakhaté, Tyler Morton et Loïs Openda restent titulaires par rapport au onze aligné au Paris FC samedi dernier.

Avant le choc contre Rennes samedi à Décines, il y a un premier rendez-vous à gérer dans cette semaine. Non des moindres puisque cela concerne la Ligue Europa et donc une partie de l'ADN de l'OL. Avec trois matchs en l'espace d'une semaine, Paulo Fonseca n'a pas fait de mystère, il y a un besoin de turnover. Alors, ce mercredi à 21h, c'est une formation lyonnais bien différente de celle alignée contre le Paris FC qui va se présenter face à Anderlecht. Pas moins de huit changements sont à noter, avec les seuls Moussa Niakhaté, Loïs Openda et Tyler Morton comme rescapés du match de samedi dernier.

Ayant "confiance dans ceux qui joueront", Fonseca attend logiquement de voir la confiance donnée lui être rendu pour cette entrée en lice dans la compétition européenne. Tous ces changements pourraient bien avoir une incidence sur les automatismes, mais c'est aussi le moment pour certains de montrer qu'ils peuvent peut-être espérer plus. On pense notamment à Kaïl Boudache et Keito Nakamura qui accompagneront Openda sur la ligne offensive.

La composition de l'OL : Descamps - Kluivert, Mata, Niakhaté, Ouedraogo - Tessmann, Morton, Nartey - Boudache, Openda, Nakamura