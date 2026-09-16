Le Celta de Vigo et l’OL avant le huitième de finale aller de Ligue Europa (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Selon les prédictions publiées par Opta, l’Olympique lyonnais dispose de 3% de chances de remporter la Ligue Europa 2026-2027. Les Lyonnais affichent également 30% de chances d’atteindre les quarts de finale.

À quelques heures de son entrée en lice face à Anderlecht, l’OL connaît les projections d’Opta pour sa campagne européenne. L'instrument statistique place le club lyonnais au dixième rang des équipes étudiées, avec 3% de chances de soulever le trophée.

58,5 % de chances d’atteindre les huitièmes

D’après les données publiées par Opta, l’Olympique lyonnais possède 58,5 % de chances d’atteindre les huitièmes de finale. Cette probabilité descend ensuite à 30 % pour une qualification en quarts de finale. Pour une présence dans le dernier carré, Opta estime les chances lyonnaises à 14,7 %, puis à 6,8 % pour une qualification en finale. Enfin, le modèle accorde 3 % de chances à l’OL de remporter la compétition.

Rennes devant l’OL dans les projections

Parmi les autres clubs français engagés, Rennes affiche des projections légèrement supérieures. Le club breton dispose de 70,3 % de chances d’atteindre les huitièmes, puis de 36,7 % pour les quarts et 16,9 % pour les demi-finales. Opta lui attribue 7,4 % de chances d’atteindre la finale et 3,5 % de remporter la Ligue Europa.

L’Olympique de Marseille apparaît plus loin dans ces projections, avec 53 % de chances d’atteindre les huitièmes, 24,6 % pour les quarts, 10,8 % pour les demi-finales et 4,1 % pour la finale. Le modèle estime à 1,7 % ses chances de gagner la compétition.

Benfica et Bournemouth en tête des projections

Opta place Benfica et Bournemouth en tête de ses projections pour le sacre final, avec respectivement 14,3 % et 14,2 %de chances de remporter la Ligue Europa. Bayer Leverkusen complète le podium avec 10,1 %. L’OL débutera sa campagne ce mercredi soir sur la pelouse d’Anderlecht, avec l’objectif de faire mieux que les projections statistiques et de lancer sa compétition par un premier résultat positif.