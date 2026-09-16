Selon les prédictions publiées par Opta, l’Olympique lyonnais dispose de 3% de chances de remporter la Ligue Europa 2026-2027. Les Lyonnais affichent également 30% de chances d’atteindre les quarts de finale.
À quelques heures de son entrée en lice face à Anderlecht, l’OL connaît les projections d’Opta pour sa campagne européenne. L'instrument statistique place le club lyonnais au dixième rang des équipes étudiées, avec 3% de chances de soulever le trophée.
58,5 % de chances d’atteindre les huitièmes
D’après les données publiées par Opta, l’Olympique lyonnais possède 58,5 % de chances d’atteindre les huitièmes de finale. Cette probabilité descend ensuite à 30 % pour une qualification en quarts de finale. Pour une présence dans le dernier carré, Opta estime les chances lyonnaises à 14,7 %, puis à 6,8 % pour une qualification en finale. Enfin, le modèle accorde 3 % de chances à l’OL de remporter la compétition.
Rennes devant l’OL dans les projections
Parmi les autres clubs français engagés, Rennes affiche des projections légèrement supérieures. Le club breton dispose de 70,3 % de chances d’atteindre les huitièmes, puis de 36,7 % pour les quarts et 16,9 % pour les demi-finales. Opta lui attribue 7,4 % de chances d’atteindre la finale et 3,5 % de remporter la Ligue Europa.
L’Olympique de Marseille apparaît plus loin dans ces projections, avec 53 % de chances d’atteindre les huitièmes, 24,6 % pour les quarts, 10,8 % pour les demi-finales et 4,1 % pour la finale. Le modèle estime à 1,7 % ses chances de gagner la compétition.
Benfica et Bournemouth en tête des projections
Opta place Benfica et Bournemouth en tête de ses projections pour le sacre final, avec respectivement 14,3 % et 14,2 %de chances de remporter la Ligue Europa. Bayer Leverkusen complète le podium avec 10,1 %. L’OL débutera sa campagne ce mercredi soir sur la pelouse d’Anderlecht, avec l’objectif de faire mieux que les projections statistiques et de lancer sa compétition par un premier résultat positif.
J'allais écrire zéro mais je suis mauvaise langue, c'est 3 % !
idem 😆
Il y a les probabilités et LA réalité !
Malick est passé de 3 à 8,7 %
Ce qui est bien c'est que les deux dernières j'avais plein d'espérance pour au moins faire finale, vu la faiblesse des plateaux de EL.
Cette saison, en revanche, j'ai aucune attente particulière, vu comment j'ai été déçu.
L'avantage de Fonseca, à force de ne plus rien en attendre, on ne peut qu'être agréablement surpris.
Avec un autre entraîneur on passe à 50 %, puis avec Sage 80 %.
Allons allons OetL. On le connaît notre club. 3% c'est encore beaucoup trop optimiste. Déjà aller en finale c'est du 1%. Alors gagner ? 0.001%