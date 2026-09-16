Anderlecht - OL (1-2) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir

Après une première période plutôt réussie, l'OL a joué à se faire peur durant le deuxième acte. Retrouvez le baromètre de ce match contre Anderlecht.

On a moins aimé

Des latéraux en souffrance

Alors oui, Mohamed Ouedraogo est tranquillement en train de confirmer les doutes qui pouvaient s’accompagner depuis le début de l’été. Mais en le sortant dès la pause, Paulo Fonseca a rapidement mis un terme au supplice du Burkinabé, qui a semblé en délicatesse physique, se tenant plusieurs fois derrière le mollet. De l’autre côté, ce ne fut guère mieux pour Kluivert. Dans l’axe ou à droite, ça reste compliqué dans ce début de saison. Ayant vu Felix Bacher lui passer devant dans la hiérarchie des centraux, Ruben Kluivert a décalé comme latéral droit ce mercredi soir à Anderlecht, le duo Mata - Niakhaté ayant aligné dans l’axe.

Seulement, les difficultés estivales du Néerlandais continuent à se poursuivre à l’approche de l’automne. Ayant fait sa spéciale avec une passe mal ajustée en retrait, il a mis en difficulté Mata et l’OL s’est fait peur tout seul. Alors qu’il dégageait un sentiment de puissance la saison passée, Ruben Kluivert n’est que l’ombre de lui-même pour le moment.

On a aimé

Tessmann sobre mais efficace

On lui a assez tapé dessus pour des prestations en dedans pour ne pas souligner quand c'est bien. Ce mercredi soir, Tessmann a été aligné comme relayeur droit et cela lui a plutôt réussi. Ce n'est certes pas un travail mis en lumière, mais l'Américain a réalisé un gros abattage dans le pressing pour permettre à l'OL de récupérer assez haut. Sa déviation de la tête sur la longue ouverture de Niakhaté permet à Boudache d'avoir le champ libre pour aller provoquer et ainsi amener le premier but lyonnais. Ne cherchant pas à faire de fioriture, il a eu pour lui de toujours chercher à aller vers l'avant pour ne pas avoir à reculer inutilement. Et ce ne fut pas le cas de tout le monde ce mercredi soir. Dans la tempête du deuxième acte, il a été un des rares à surnager.