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Ruben Kluivert lors d'Anderlecht - OL
Ruben Kluivert lors d’Anderlecht – OL (@UEFA)

Anderlecht - OL (1-2) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir

  • par David Hernandez
  • 8 Commentaires

    • Après une première période plutôt réussie, l'OL a joué à se faire peur durant le deuxième acte. Retrouvez le baromètre de ce match contre Anderlecht.

    On a moins aimé

    Des latéraux en souffrance

    Alors oui, Mohamed Ouedraogo est tranquillement en train de confirmer les doutes qui pouvaient s’accompagner depuis le début de l’été. Mais en le sortant dès la pause, Paulo Fonseca a rapidement mis un terme au supplice du Burkinabé, qui a semblé en délicatesse physique, se tenant plusieurs fois derrière le mollet. De l’autre côté, ce ne fut guère mieux pour Kluivert. Dans l’axe ou à droite, ça reste compliqué dans ce début de saison. Ayant vu Felix Bacher lui passer devant dans la hiérarchie des centraux, Ruben Kluivert a décalé comme latéral droit ce mercredi soir à Anderlecht, le duo Mata - Niakhaté ayant aligné dans l’axe.

    Seulement, les difficultés estivales du Néerlandais continuent à se poursuivre à l’approche de l’automne. Ayant fait sa spéciale avec une passe mal ajustée en retrait, il a mis en difficulté Mata et l’OL s’est fait peur tout seul. Alors qu’il dégageait un sentiment de puissance la saison passée, Ruben Kluivert n’est que l’ombre de lui-même pour le moment.

    On a aimé

    Tessmann sobre mais efficace

    On lui a assez tapé dessus pour des prestations en dedans pour ne pas souligner quand c'est bien. Ce mercredi soir, Tessmann a été aligné comme relayeur droit et cela lui a plutôt réussi. Ce n'est certes pas un travail mis en lumière, mais l'Américain a réalisé un gros abattage dans le pressing pour permettre à l'OL de récupérer assez haut. Sa déviation de la tête sur la longue ouverture de Niakhaté permet à Boudache d'avoir le champ libre pour aller provoquer et ainsi amener le premier but lyonnais. Ne cherchant pas à faire de fioriture, il a eu pour lui de toujours chercher à aller vers l'avant pour ne pas avoir à reculer inutilement. Et ce ne fut pas le cas de tout le monde ce mercredi soir. Dans la tempête du deuxième acte, il a été un des rares à surnager.

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    8 commentaires
    1. OL-91
      OL-91 - mer 16 Sep 26 à 23 h 12

      Tiède, puis froid-humide.

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    2. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - mer 16 Sep 26 à 23 h 15

      Tessmann le plus constant sur les 90mn.
      Mérité.

      Les défenseurs cata tout le match.
      Le réalisme des offensifs cata.
      La qualité technique de certains cataclysmique.

      Rotation avec 3 pts, réussite.

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    3. Avatar
      OL IN - mer 16 Sep 26 à 23 h 20

      Quel match catastrophique. Bidstrup il sait pas faire un contrôle une passe.
      Tolisso inexistant pour le moment.
      Devant ça croque comme jamais.
      Mata chaque ballon finit en tribune, aucune sérénité pour relancer propre.
      Match après match les purges s’enchaînent, attention à Rennes qui va nous rouler dessus si on se bouge pas.

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      1. Kim Kallschtroumpf
        Kim Kallschtroumpf - mer 16 Sep 26 à 23 h 22

        Rennes n’a semble-t-il pas fait un grand match avec son onze type en Autriche.
        Rennes c’est très très bien payé en championnat pour l’instant.

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        1. Avatar
          OL IN - mer 16 Sep 26 à 23 h 59

          Je n’ai pas vu le match mais en terme d’occasions ils semblaient largement devant. En tout cas vu nos titulaires entrant en seconde ça rassure pas. Objectif jouer le nul pour fonsecaca c’est une certitude

    4. Avatar
      gOLdorak - mer 16 Sep 26 à 23 h 23

      Descamps : pas irréprochable sur le but, et tarde trop souvent à aller soulager sa défense, mais fait aussi un arrêt déterminant en première période.

      Ouédraogo : Sans doute le pire joueur qu'on ait vu passer à ce poste depuis trente ans. A un jeu de tête correct (aurait pu marquer un but en ne plaçant pas le ballon droit sur le gardien), mais alors son placement, sa vitesse et son engagement sont indignes d'un footballeur professionnel. Notre cellule de recrutement a ses ratés, et Ouédraogo tient la palme pour cette saison.

      Mata : Courageux mais hors de forme, le premier but est pour lui et il n'est pas passé loin de déclencher un péno à cause d'une poussette stupide en pleine surface. Comme quoi, le placard, ça ne régénère pas, ça abîme.

      Niakhaté : Impérial, comme toujours, mais prends bêtement un carton débile qui nous rappelle qu'il est souvent nerveux et fébrile lors des matchs de coupe d'Europe.

      Kluivert : Il a de l'activité, on ne peut pas lui enlever ça, mais son niveau technique est parfois si honteux qu'on se demande s'ils ne font pas un concours avec Ouédraogo.

      Tessmann : Bien placé, actif, comme toujours en début de saison.

      Nartey : Un joli but et puis a disparu.

      Morton : Précieux et nettement meilleur que quand il joue avec Bidstrup, mais je suis sûr que c'est une coïncidence.

      Nakamura : prometteur, gagne le titre de but le plus chateux de la semaine, mais n'a visiblement pas encore la caisse pour jouer plus d'une mi-temps.

      Boudache : un vrai feu follet avec une passe décisive au compteur, mais malheureusement pour lui c'était Kluivert derrière, donc il n'a pas vu souvent le ballon

      Openda : Hors-jeu. Poteau. Hors-jeu. Sortie. Vivement qu'il retrouve un peu la niaque, lui, parce qu'on sent qu'il peut tout casser mais pour le moment c'est surtout son moral qui finit en morceaux.

      Les remplaçants :

      Bacher: I am a rock, I am an island
      Tolisso: Je suis une célébrité, sortez-moi de là
      Tagliafico: Tu sais à qui tu parles? J'ai été un grand footballeur, moi!
      Bidstrup: Le ballon? Vous parlez de cette chose ronde, là?
      Sulc: Quelqu'un a vu ma carrière?

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      1. Kim Kallschtroumpf
        Kim Kallschtroumpf - mer 16 Sep 26 à 23 h 25

        Y en a des bonnes 👍👍👍

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    5. Avatar
      Gonedamien38 - mer 16 Sep 26 à 23 h 35

      Sortir ouedraogo plus fébrile avec son jaune ok, après ça aurait été mieux de laisser Niakhaté, même s'il ne pourra pas faire tous les matchs
      tu sors mata, nakamura et boudache qui étaient cramé pour bacher, duranville et nuamah
      Après les changements au milieu c'est autre chose
      Enfin, en latéral gauche, pour 1 va falloir oublier
      Mais on a gagné, donc au top, Rennes on eu des okaz mais se sont loupé, a voir ce week

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