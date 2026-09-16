Actualités
Paulo Fonseca lors de Fenerbahçe - OL
Paulo Fonseca lors de Fenerbahçe – OL (Photo by YASIN AKGUL / AFP)

Fonseca après Anderlecht - OL (1-2) : "On aurait dû tuer ce match à 3-0"

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Dominateur pendant près d'une heure, l'OL s'est presque liquéfié après le réduction du score d'Anderlecht. Toutefois, Paulo Fonseca était satisfait de la victoire acquise dans la douleur, avec un groupe qui a fait front.

    De notre envoyé spécial à Anderlecht.

    Vous avez dominé les débats avant de vous faire peur. Que retenir de cette victoire de l'OL (1-2) ?

    Paulo Fonseca : Je pense qu'on a mérité de gagner ici. On a fait une première mi-temps magnifique. Et je pense que, aussi, dans le deuxième temps, nous avons quatre possibilités de tuer le match, de faire le 3-0. Après, ils y ont cru, ils ont eu une réaction, et ils ont inscrit ce but qui a relancé le match. Après, je pense que c'était positif, aussi, parce que l'équipe ait été ensemble à la fin et c'est important de gagner des matchs comme ça.

    Qu'est-ce qui vous plaît dans la prestation de votre équipe ce soir ?

    En première mi-temps, la façon dont on a dominé, on a contrôlé le match, on s'est créé des occasions. En deuxième mi-temps, on a bien commencé avec comme j'ai dit ces possibilités de gagner 3-0, trois ou quatre fois. Mais, même dans la difficulté en fin de match, j'ai aimé quand l'équipe a compris que c'était un moment où il fallait être ensemble, où il fallait défendre et elle l'a très bien bien.

    Loïs Openda est souvent critiqué en Belgique. Est-ce que vous pensez qu'il mérite de retrouver la sélection nationale durant la trêve internationale ?

    Nous sommes tous critiqués, même quand nous gagnons. Qu'est-ce que je peux dire ? C'est un grand professionnel qui a très bien commencé la saison. Aujourd'hui, il a fait un bon match, il a crée et il aurait pu marquer. Je ne peux pas influencer les décisions de sélectionneur nationale, mais je pense que c'est un joueur qui peut être important pour la sélection.

    à lire également
    Ruben Kluivert lors d'Anderlecht - OL
    Anderlecht - OL (1-2) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir
    5 commentaires
    1. Avatar
      gOLdorak - jeu 17 Sep 26 à 0 h 05

      On aurait pu, oui, si Nakamura et Boudache n'avaient pas fait tout le match alors qu'ils étaient rincés avant l'heure de jeu.

      Signaler
      1. janot06
        janot06 - jeu 17 Sep 26 à 0 h 17

        Il semblerait, d'après ce que j'ai pu lire d'un spécialiste es foot, que Nakamura est dans la difficulté à tenir 90 mn de match.
        L'endurance physique est son point faible et ça s'est vu ce soir.
        Comme toi, je suis très surpris que Fonseca ne l'a pas remplacé. Il était rincé. C'était le moment idéal pour faire entrer Duranville, ainsi que Nuamah de l'autre côté au lieu d

        Signaler
        1. janot06
          janot06 - jeu 17 Sep 26 à 0 h 18

          ... au lieu de Tolisso et de Bidstrup.

    2. Avatar
      Gonedamien38 - jeu 17 Sep 26 à 0 h 24

      Mettre le 3 a 0, oui ça c'est sur on a eu les okaz
      Tiens tiens, yaremchuk qui marque de la tête avec l'olympiacos qui gagne, il aurait pas fait tache dans notre effectif

      Signaler
    3. Avatar
      Gonedamien38 - jeu 17 Sep 26 à 0 h 29

      Openda, je défends, bonne pioche du recrutement, pas vernis avec encore 1 poteau, mais quelle activité
      Qu'il continue à pas lâcher, ca va payer
      Vu nos moyens, c déjà bien et même inespéré, faut arrêter de se leurrer
      Bref, 3 points pour commencer cette el, c'est bien la l'essentiel qui est acquis

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca lors de Fenerbahçe - OL
    Fonseca après Anderlecht - OL (1-2) : "On aurait dû tuer ce match à 3-0" 23:57
    Ruben Kluivert lors d'Anderlecht - OL
    Anderlecht - OL (1-2) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir 23:10
    Noah Nartey lors d'Anderlecht - OL
    Ligue Europa : l’OL réussit son entrée face à Anderlecht 22:52
    Keito Nakamura avec le Japon
    Anderlecht - OL : première titularisation pour Nakamura et huit changements 19:46
    Le Celta de Vigo et l'OL avant le huitième de finale aller de Ligue Europa
    Quel pourcentage de chance pour l'OL de remporter la Ligue Europa ? 17:40
    Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    Angel Garcia et Rémi Himbert (OL) convoqués avec les U19 français 16:00
    Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL - Go Ahead Eagle
    OL : un 75e match en Ligue Europa face à Anderlecht 15:10
    Maxime Blanc (ex-OL) rejoint le FC Limonest 14:20
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Julien Duranville lors d'OL - Servette FC
    Anderlecht - OL : Julien Duranville retrouve son club formateur 13:30
    Anderlecht - OL : les Mauves ont bien changé depuis la fin des années 2000 12:40
    Vitor Bruno, coach d'Anderlecht
    Vitor Bruno (Anderlecht) s'attend à "un match difficile" contre l'OL 11:50
    Clinton Mata lors de Real Betis - OL
    Mata avant Anderlecht - OL : "Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout ?" 11:00
    Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    Anderlecht - OL : avant-match, compo probable, horaire, diffusion TV 10:15
    Nicolas Tagliafico face à Lamine Yamal lors d'Argentine - Espagne
    Tagliafico (OL) retenu avec l'Argentine pour la dernière de Messi 09:30
    Paulo Fonseca en discussions avec Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
    Face à Anderlecht, les changements c'est maintenant pour l'OL 08:45
    Mads Bidstrup saluant les supporters de l'OL à Istanbul
    Mads Bidstrup (OL) sélectionné avec le Danemark 08:00
    Paulo Fonseca lors d'OL - Lens
    Anderlecht - OL : Bruno - Fonseca, une histoire commune qui remonte 07:30
    Clinton Mata lors de la conférence de presse d'avant-match Anderlecht - OL
    Mata (OL) accepte "ce rôle de grand frère" 15/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut