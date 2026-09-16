Dominateur pendant près d'une heure, l'OL s'est presque liquéfié après le réduction du score d'Anderlecht. Toutefois, Paulo Fonseca était satisfait de la victoire acquise dans la douleur, avec un groupe qui a fait front.

De notre envoyé spécial à Anderlecht.

Vous avez dominé les débats avant de vous faire peur. Que retenir de cette victoire de l'OL (1-2) ?

Paulo Fonseca : Je pense qu'on a mérité de gagner ici. On a fait une première mi-temps magnifique. Et je pense que, aussi, dans le deuxième temps, nous avons quatre possibilités de tuer le match, de faire le 3-0. Après, ils y ont cru, ils ont eu une réaction, et ils ont inscrit ce but qui a relancé le match. Après, je pense que c'était positif, aussi, parce que l'équipe ait été ensemble à la fin et c'est important de gagner des matchs comme ça.

Qu'est-ce qui vous plaît dans la prestation de votre équipe ce soir ?

En première mi-temps, la façon dont on a dominé, on a contrôlé le match, on s'est créé des occasions. En deuxième mi-temps, on a bien commencé avec comme j'ai dit ces possibilités de gagner 3-0, trois ou quatre fois. Mais, même dans la difficulté en fin de match, j'ai aimé quand l'équipe a compris que c'était un moment où il fallait être ensemble, où il fallait défendre et elle l'a très bien bien.

Loïs Openda est souvent critiqué en Belgique. Est-ce que vous pensez qu'il mérite de retrouver la sélection nationale durant la trêve internationale ?

Nous sommes tous critiqués, même quand nous gagnons. Qu'est-ce que je peux dire ? C'est un grand professionnel qui a très bien commencé la saison. Aujourd'hui, il a fait un bon match, il a crée et il aurait pu marquer. Je ne peux pas influencer les décisions de sélectionneur nationale, mais je pense que c'est un joueur qui peut être important pour la sélection.