Ligue Europa : l’OL réussit son entrée face à Anderlecht

Pour son entrée en lice en Ligue Europa, l'OL est reparti avec ce qu'il était venu chercher (1-2). Bien lancée par un but rapide de Noah Nartey, la formation lyonnaise repartent de Belgique avec les trois points, malgré des frayeurs en deuxième mi-temps.

De notre envoyé spécial à Anderlecht.

Après le nul pas très glorieux dans le jeu au Paris FC, on attendait un autre visage de l'OL ce mercredi à Anderlecht. Il allait quoi qu'il arrive être différent puisque le onze avait été totalement remanié ou presque. Seuls Moussa Niakhaté, Tyler Morton et Loïs Openda faisaient figure de rescapés du partage des points dans la capitale. Un par ligne pour donner du temps de jeu à tout le monde, mais aussi préparer le choc contre Rennes, samedi en Ligue 1. Il y avait donc une belle carte à jouer pour les remplaçants habituels dans cette première de la saison en Ligue Europa. Le message a plutôt été bien reçu dans cette victoire (1-2) en Belgique.

Une entame de match réussie

Dans une ambiance qui sentait bon l'Europe au Lotto Park, l'OL a pris le match par le bon bout, mettant rapidement le pied sur le ballon. Dès la 2e minute, Moussa Niakhaté a mis à contribution le gardien adverse avec une tête bien claquée en corner. Une première alerte sur le but belge et la deuxième a été la bonne. Sur un bon renversement de jeu, Boudache a provoqué et son centre repoussé a fini dans les pieds de Noah Nartey qui, à la manière de son but à Toulouse, a parfaitement fermé son pied pour tromper Coosemans (0-1, 9e). Une entame parfaite avant que Nakamura ne fasse le break avec un brin de réussite.

Plutôt à son aise à gauche, le Japonais a poussé Ambros à la faute en trompant son gardien à la 22e minute. Le millier de supporters lyonnais présents ne pouvait qu'enchainer les chants, l'OL semblant bien supérieur à son adversaire. Mais Anderlecht a profité de quelques erreurs lyonnaises pour tenter de se remettre dans le droit chemin. Il a fallu une intervention in-extremis de Niakhaté puis une parade de Descamps pour que la formation rhodanienne garde son avantage de deux buts en rentrant au vestiaire.

L'OL joue à se faire peur

Avec Ouedraogo et Niakhaté avertis en première, Paulo Fonseca n'a pas souhaité prendre de risques, faisant un double changement en retour de pause (Bacher et Tagliafico). Peut-être un peu trop en confiance, l'OL a laissé Anderlecht reprendre confiance avec le ballon. Cela ne s'est pas traduit par de grosses occasions puisque ce sont d'ailleurs les Lyonnais qui se sont montrés le plus dangereux. Tyler Morton s'est vu refuser un but pour une position d'hors-jeu, tandis que Boudache et Openda ont buté sur le portier adverse.

Des ratés qui ont empêché de tuer définitivement le match qui, au contraire, a été relancé. Sur une erreur de Mata, Anderlecht réduit le score par Cvetkovic d’un tête plongeante (1-2, 61e). Cela a réchauffé le Lotto Park et la dernière demi-heure a été plus stressante que prévue pour les joueurs de Paulo Fonseca. Un sauvetage de Sulc sur la ligne (69e), une parade de Descamps (80e) ont empêché le scénario du pire.