Ligue Europa : l’OL réussit son entrée face à Anderlecht

Pour son entrée en lice en Ligue Europa, l'OL est reparti avec ce qu'il était venu chercher (1-2). Bien lancée par un but rapide de Noah Nartey, la formation lyonnaise repartent de Belgique avec les trois points, malgré des frayeurs en deuxième mi-temps.
De notre envoyé spécial à Anderlecht.
Après le nul pas très glorieux dans le jeu au Paris FC, on attendait un autre visage de l'OL ce mercredi à Anderlecht. Il allait quoi qu'il arrive être différent puisque le onze avait été totalement remanié ou presque. Seuls Moussa Niakhaté, Tyler Morton et Loïs Openda faisaient figure de rescapés du partage des points dans la capitale. Un par ligne pour donner du temps de jeu à tout le monde, mais aussi préparer le choc contre Rennes, samedi en Ligue 1. Il y avait donc une belle carte à jouer pour les remplaçants habituels dans cette première de la saison en Ligue Europa. Le message a plutôt été bien reçu dans cette victoire (1-2) en Belgique.
Une entame de match réussie
Dans une ambiance qui sentait bon l'Europe au Lotto Park, l'OL a pris le match par le bon bout, mettant rapidement le pied sur le ballon. Dès la 2e minute, Moussa Niakhaté a mis à contribution le gardien adverse avec une tête bien claquée en corner. Une première alerte sur le but belge et la deuxième a été la bonne. Sur un bon renversement de jeu, Boudache a provoqué et son centre repoussé a fini dans les pieds de Noah Nartey qui, à la manière de son but à Toulouse, a parfaitement fermé son pied pour tromper Coosemans (0-1, 9e). Une entame parfaite avant que Nakamura ne fasse le break avec un brin de réussite.
Plutôt à son aise à gauche, le Japonais a poussé Ambros à la faute en trompant son gardien à la 22e minute. Le millier de supporters lyonnais présents ne pouvait qu'enchainer les chants, l'OL semblant bien supérieur à son adversaire. Mais Anderlecht a profité de quelques erreurs lyonnaises pour tenter de se remettre dans le droit chemin. Il a fallu une intervention in-extremis de Niakhaté puis une parade de Descamps pour que la formation rhodanienne garde son avantage de deux buts en rentrant au vestiaire.
L'OL joue à se faire peur
Avec Ouedraogo et Niakhaté avertis en première, Paulo Fonseca n'a pas souhaité prendre de risques, faisant un double changement en retour de pause (Bacher et Tagliafico). Peut-être un peu trop en confiance, l'OL a laissé Anderlecht reprendre confiance avec le ballon. Cela ne s'est pas traduit par de grosses occasions puisque ce sont d'ailleurs les Lyonnais qui se sont montrés le plus dangereux. Tyler Morton s'est vu refuser un but pour une position d'hors-jeu, tandis que Boudache et Openda ont buté sur le portier adverse.
Des ratés qui ont empêché de tuer définitivement le match qui, au contraire, a été relancé. Sur une erreur de Mata, Anderlecht réduit le score par Cvetkovic d’un tête plongeante (1-2, 61e). Cela a réchauffé le Lotto Park et la dernière demi-heure a été plus stressante que prévue pour les joueurs de Paulo Fonseca. Un sauvetage de Sulc sur la ligne (69e), une parade de Descamps (80e) ont empêché le scénario du pire.
3 points nécessaires car acquis face à une équipe moyenne suite à une première partie de match agréable mais une deuxième pas maîtrisée.
Il va quand même falloir se poser deux-trois questions un de ces quatre sur notre préparation physique de cet été.
Ce soir, on joue avec notre équipe B (8 joueurs sur 11 qui n'ont pas joué ce week-end, donc), et tout le monde est cramé au bout d'une heure, alors qu'Anderlecht a couru cinq kilomètres de plus que nous. C'est quand même hallucinant !
Entrées immondes de Tolisso, Sulc et Tagliafico, qui eux avaient déjà l'air cramés en entrant.
Vu l'état de forme affiché en deuxième mi-temps, contre une des équipes les plus faibles que l'on va affronter en Coupe d'Europe cette saison, je comprends mieux pourquoi on a besoin de 31 joueurs dans l'effectif.
Entrée catastrophique et choquante de tous les remplaçants
naka si il met 15 20 buts TCC ça sera au dessus de fofana !! et vu qu il défend bien mieux bien plus...c est tt bon! le reste...gestion courage fatigue flippe relâchement mais victoire ! voilà
Honnêtement on mène 2-0 sans forcer et on se relâche.
Que d'erreurs techniques en 2eme mi temps.
Dès que les belges ont commencé a faire un pressing plus intense on a pas su répondre et on a paniqué avec le ballons. J'avais le sentiment que la ballon brûlait les pieds.
On balançait devants et quand on avait des possibilités de contre (et il y en a eu) on faisait les mauvais choix.
Pas rassurant du tout je trouve.
Après au rang des satisfactions, je place Nakamura. C est pas Fofana ou moreira. Il ne fera pas de grande envolées mais on sent le joueur qui combine, qui est franchement un joueur collectif.
Il s est éteint en 2eme mi temps comme l'équipe .
Après Descamps a sauvé la mise mais s'est aussi raté certaines fois.
Mata a été franchement absent, quant a kluivert, c est clairement pas son poste arrière droit. Il a été dépassé, pas a son aise et que de déchet.
Bref, on va dire c est bien pour les 3 pts et pour avoir fait tourner, mais va falloir vite progresser.
Fallait et faut faire absolument des changements d'un match à l'autre si on veut espérer pour avoir toutes nos forces vives en fin de saison ...
Fonseca ne faisait pas assez tourner l'année dernière, cette année, quand il fait tourner, il fait peut-être un peu trop de changements surtout que ceux qui ont joué ce soir n'avaient pas jouer les trois matchs précédents donc en manque de rythme
8 joueurs ce soir, c'était 11 à Toulouse, c'est vrai que c'est excessif moi je limiterai entre 3 et 5 max
Peut-être fait-il ça parce qu'il n'a pas encore son 11 type dans la tête
Franchement, sur ce qu'ils ont montré ce soir, ça ne me rassure pas du tout de me dire que Tolisso, Sulc ou Bidstrup vont partir titulaires contre Rennes.
Quand tu regardes avec un peu de recul, à chaque changement l'équipe perdait du tonus. Même avec des joueurs frais
Et merci à l'arbitre pour les deux pénaltys qu'il n'a pas sifflé
J’aime pas dire des choses négatives après une journée d’europa league, à l’extérieur, en ayant changé 8 joueurs, en prenant les 3 points.
Mais quand même… c’est quoi ces entrées????
Ils sont sensés au moins ramener de la fraîcheur, j’avais l’impression que les joueurs rentrés venaient de jouer 2x 90 minutes…
Je les ai défendu jusqu’à maintenant en prétextant la grosse préparation, mais la je me pose des questions.
Les rentrants j’ai vu des complexes de supériorité en crampons.
Le match où le coach te mets au frais parce que tu joues des pompes et tu te sens tellement au dessus des adversaires et sans aucun concurrent dans ta propre équipe; qu’au final tu ne fais aucun effort et que tu ne respectes pas le foot.
Très négatives ces entrées.
David la tête c’est Oueadroguo*
C’est vilain de lui retirer sa seule bonne action du match
tout le monde tombe sur les remplaçants comme tagliafico, bidstrup, tolisso etc maos le probleme c est la gestion du match de fonseca. pour une fois il fait du coaching tôt mais il le fait en pensant au match de samedi au lieu de penser a celui qu il joue. Résultat, il fait sortir des titulaires, laisse ceux qui jouent moins alors que eux sont cramés. nakamura, boudache, mata, ils étaient rincés a la 70eme!! Les remplaçants sont rentres dans un match avec des morts a côté d eux. Je ne vais pas faire mon anti fonseca mais sa gestion du match et des joueurs m interroge franchement. c est soit tu joues 5min pendant 3 matchs soit tu fais 95min...
Plus de réalisme
mata sans Niakhaté qui fait flipper
Taglia doit tourner la page
Sulc est 1 fantôme ?? Il est loin de sa bonne période
Bien nakamura et boudache, même s'ils ont finit cramer
L'essentiel est la, même si encore 1 fois on aura du serrer les miches
Après 1 bonne première mi-temps, dur dur en deuxième, mais important de prendre les 3 points ce soir pour ce premier match
avec le bayern leverkusen et la real sociedad, la se sera 1 autre paire de manche
Bidstrup, plus je le vois jouer et plus je me pose une question : à quoi ça sert d'avoir un joueur qui court partout et qui gratte des ballons si de toute façon il ne sait absolument pas quoi faire de la balle une fois qu'il l'a dans les pieds et qu'il la perd neuf fois sur dix en faisant des passes tellement dégueulasses qu'on dirait celles de Kluivert?
Ca a fait tourner, oui, on a suer, oui, mais en attendant Toulouse et ce soir c'est 2 victoires, donc