Titulaire mercredi soir à Anderlecht, Rémy Descamps a plutôt été à son avantage dans le but de l'OL. Une façon de renvoyer la confiance accordée par Paulo Fonseca et de montrer que tout le monde a son mot à dire pour que l'OL réussisse une belle saison.

De notre envoyé spécial à Anderlecht.

Comment expliquer un peu ce changement de visage de l'OL à la 61ème, dès qu'Anderlecht a réduit le score ?

On savait que c'était une équipe qui a eu du ballon, qui a changé de tactique aussi. Ils ont mis plus de longs ballons et ça a payé pour eux parce qu'ils ont réussi à revenir à la marque. Mais on a réussi à faire le dos rond pendant une bonne partie de la seconde période. On repart avec les trois points, on est content.

La première mi-temps avait été plutôt aboutie. Pourquoi ?

On arrivait bien à poser le ballon, on arrivait bien à ressortir. Ça nous a créé des décalages et on arrivait à avoir des occasions. En première mi-temps, je n'ai pas eu énormément de boulot. Il fallait juste faire attention à un ou deux longs ballons. Et en deuxième mi-temps, un visage différent d'Anderlecht, donc on a dû s'adapter. Il y a eu des changements aussi qui ont apporté. C'est bien, toute l'équipe est contente de cette bagarre et des trois points pris.