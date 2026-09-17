Descamps (OL) : "On va devoir compter sur tout le monde pour aller loin"

  • par David Hernandez
  • 7 Commentaires

    • Titulaire mercredi soir à Anderlecht, Rémy Descamps a plutôt été à son avantage dans le but de l'OL. Une façon de renvoyer la confiance accordée par Paulo Fonseca et de montrer que tout le monde a son mot à dire pour que l'OL réussisse une belle saison.

    De notre envoyé spécial à Anderlecht.

    Comment expliquer un peu ce changement de visage de l'OL à la 61ème, dès qu'Anderlecht a réduit le score ?

    On savait que c'était une équipe qui a eu du ballon, qui a changé de tactique aussi. Ils ont mis plus de longs ballons et ça a payé pour eux parce qu'ils ont réussi à revenir à la marque. Mais on a réussi à faire le dos rond pendant une bonne partie de la seconde période. On repart avec les trois points, on est content.

    La première mi-temps avait été plutôt aboutie. Pourquoi ?

    On arrivait bien à poser le ballon, on arrivait bien à ressortir. Ça nous a créé des décalages et on arrivait à avoir des occasions. En première mi-temps, je n'ai pas eu énormément de boulot. Il fallait juste faire attention à un ou deux longs ballons. Et en deuxième mi-temps, un visage différent d'Anderlecht, donc on a dû s'adapter. Il y a eu des changements aussi qui ont apporté. C'est bien, toute l'équipe est contente de cette bagarre et des trois points pris.

    7 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - jeu 17 Sep 26 à 9 h 07

      Pas irréprochable sur le but belge, mais le reste de son match était très réussi.

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      1. Avatar
        Olreal - jeu 17 Sep 26 à 9 h 15

        Tu oublis deux ou trois sorties aériennes catastrophiques, non désolé il ne m’a pas du tout rassuré.
        Il fait deux super arrêts dont un face à face en première mi temps et après il a été à l’image des rentrants

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    2. Juni38
      Juni38 - jeu 17 Sep 26 à 9 h 14

      il fait deux trois arrêts décisifs pour garder le score , match impeccable ( comme d'habitude ) pour moi.
      Vraiment un très très bon numéro 2.
      Je le ferai jouer toute la campagne européenne si j'étais le coach , il le mérite .

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      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - jeu 17 Sep 26 à 9 h 17

        T'imagine on va en finale, ce serait les boules pour Grief qui est le numéro un.

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        1. Juni38
          Juni38 - jeu 17 Sep 26 à 9 h 23

          aller en finale , faut pas trop y rêver , on est un peu au dessus d'anderlecht , c'est pas byzance !

        2. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - jeu 17 Sep 26 à 9 h 36

          C'est juste une supposition. C'est sur que ça va être compliqué, et même si il y a eu une sorte de remise en question de Fonseca hier sur certains choix je pense qu'à un moment donné il se loupera sur un match à enjeu, le naturel reviendra au galop.
          Mais bon si on peut aller le plus loin possible tant mieux, déjà en poule ça va rapporter de l'argent et on va rencontrer des grosses équipes, ça va être passionnant.

          Le Milan AC cette saison encore n'a pas l'air très fort, Benfica gagne 0-2 là-bas. Contre les italiens si on venait à les rencontrer il faudra pas se laisser impressionner, ne pas faire les mêmes erreurs que contre Manchester, deux grandes équipes qui se ressemblent beaucoup dans les galères depuis pas mal d'années.

      2. Kim Kallschtroumpf
        Kim Kallschtroumpf - jeu 17 Sep 26 à 9 h 41

        Il fait les arrêts qu’il faut au bon moment, mais peut-être le manque de rythme très impactant sur les ballons haut, totalement absent sur les sorties aériennes qui viennent soulager une défense en souffrance.

        Heureusement que Sulc est au poteau sur un corner car il est pris par la tête d’un belge et le Tchèque nous sauve du 2 - 2.

        C’est un très bon numéro 2 en tout cas.

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