Keito Nakamura : "Fier de ce premier but avec l'OL"

Après avoir fait ses débuts avec l'OL contre le Paris FC, Keito Nakamura a connu une première titularisation et un premier but contre Anderlecht mercredi soir. À son avantage pour ses premiers pas en Ligue Europa, le Japonais savoure le moment présent.

De notre envoyé spécial à Anderlecht.

Quel est votre premier ressenti après cette victoire 2-1 de l'OL ?

Keito Nakamura : Je suis très heureux avec mon premier but et de cette première victoire avec l'OL. Je suis très excité de jouer ma première compétition européenne et ça a été une bonne soirée.

Il y a eu deux matchs dans ce match... C'était dur à la fin ?

Oui, surtout ces dernières 30-40 dernières minutes. On a beaucoup défendu et ils ont eu plusieurs opportunités, c'était un moment difficile. Mais finalement, on a aussi eu des occasions de marquer et on aurait dû marquer et gagner plus facilement pour être honnête. Mais, on gagne à la fin, c'est le plus important.

"Openda et Boudache sentent le jeu, c'est plus facile"

Sur le plan personnel, comment vous êtes vous senti pour cette première titularisation ?

J’ai aimé jouer dans ce schéma, qui me permet d’être en mouvement et en situation de marquer. Ce football me plait vraiment.

On a senti une vraie connexion avec Loïs Openda et Kaïl Boudache...

Oui, c'est vrai. Pour être honnête, je suis arrivé au club il y a deux semaines ou dix jours, mais j'ai déjà réussi à trouver des connexions avec l'entraînement. On a beaucoup parlé avec Loïs et Kaïl. Ce sont des joueurs qui connaissent le foot et sentent le jeu donc c'est plus facile.