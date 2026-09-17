Vainqueur 2-1 de son premier match en Ligue Europa, l'OL a pu compter sur des ailiers plutôt à leur avantage à Anderlecht. Entre l'activité de Kaïl Boudache et la finesse technique de Keito Nakamura, la formation lyonnaise a retrouvé des couleurs dans un système qu'il affectionne.
De notre envoyé spécial à Anderlecht.
4-4-2 ? 4-3-3 ? Depuis quelque temps à l'OL, la question du schéma tactique préférentiel occupe l'espace médiatique. En l'espace de quatre jours, une partie de la réponse a certainement été trouvée. Il y a quatre jours, la prestation sur la pelouse du Paris FC avait soulevé des interrogations, la formation lyonnaise se retrouvant obligée de ne jouer qu'intérieur et n'utilisant quasiment jamais la largeur pour mettre en difficulté le bloc parisien.
Quatre jours plus tard, c'est avant tout en repassant dans un schéma avec des ailiers que l'OL a fait mal à Anderlecht. Si Paulo Fonseca a avant tou mis en avant l'aspect défensif de ses hommes pour tenir le résultat, il ne pouvait occulter que c'est en passant par les ailes que son équipe a fait le plus mal. Dans des styles bien différents, Keito Nakamura et Kaïl Boudache ont d'ailleurs fait plus d'une différence.
Nakamura, la finesse technique clinique
Cette soirée bruxelloise, le Japonais s'en rappellera certainement toute sa vie. Après la rencontre, il ne cachait pas sa "fierté de jouer son premier match de Coupe d'Europe" et on pouvait le comprendre. Après un gros quart d'heure contre le PFC, Nakamura a joué les 90 minutes avec une certaine réussite, quand bien même la dernière demi-heure a surtout servi à faire front avec le reste de ses coéquipiers. Mais, à l'heure des doutes sur la capacité lyonnaise à remplacer Malick Fofana, l'ancien Rémois a montré qu'il pouvait apporter quelque chose de différent. Il n'a pas la fougue ou la vitesse du Belge, mais il a cette finesse technique qui peut faire des différences sur un pas, un contrôle.
A la 22e minute, il a certes eu un peu de chance, en voyant Ambros dévier sa frappe pour faire le break. Seulement, cette première réalisation a montré ce que Nakamura pouvait apporter sur l'aile gauche. Un joueur capable de rentrer intérieur, de combiner, mais surtout de prendre sa chance sur une petite ouverture. Ce qu'avait déjà souligné Paulo Fonseca et que le Portugais a encore confirmé mercredi après le succès. "Keito n’est peut-être pas un dribbleur, mais c’est assurément un joueur de bonnes décisions. Il n’a pas perdu beaucoup de ballons, et surtout, il comprenait quand attaquer, quand garder le ballon, les bons moments pour faire telle ou telle action."
Boudache, provocateur et précieux défensivement
De l'autre côté du terrain, Kaïl Boudache aurait certainement aimé y aller de son but face à Anderlecht. Cela aurait récompensé ses nombreux efforts et courses pendant 90 minutes. Mais, il n'a pas toujours été servi comme il le fallait, étant même parfois oublié à son grand désespoir, ou a tout simplement manqué de réussite dans ses frappes. Pourtant, c'est bien de lui que vient le premier frisson de la soirée avec ce coup-franc déposé sur la tête d'un de ses coéquipiers (2e) puis le premier but de la soirée dans son propre style.
Dans une gestuelle rappelant quelque peu Rayan Cherki avec une multiplication de passements de jambes, l'Algérien a amené le centre permettant à Noah Nartey d'inscrire son premier but de la saison en Ligue Europa. "Avec le ballon, il a le courage d'avoir l'initiative individuelle. C'est un joueur très rapide", soulignait son coach. Vrai poison technique, il n'hésite pas à partir sur son mauvais pied, chose que ne fait pas forcément Ernest Nuamah. Mais, plus que son apport offensif, Paulo Fonseca a surtout voulu mettre en avant "la façon dont il a aidé l'équipe à défendre. Il est arrivé deux ou trois fois dans notre surface pour aider l'équipe avec un tacle, un retour dans les pieds. C'était important." Le coach lyonnais voulait une réponse de ses joueurs, il a été entendu.
Bon match pour découvrir quelques facettes de nos joueurs , Boudache lui je savais pour Keito je découvre son beau toucher de balle pour Nartey par ce match mérite d'avoir un peu plus de temps de jeu . Mais attention le faible pressing de Belges surtout en 1ére mi temps les a mis en valeur tout comme le fut Morton et pour Openda on voit qu'il travaille sans relâche , va bien falloir que cela lui soit rendu...
Après on peut toujours regretter que nos 2éme mi temps ne ressemblent pas à nos 1ére , malgré pourtant hier des changements précoces que Fonseca ne nous avait pas habitué à voir... Ouadrego n'a pas le niveau d'un Nicolas , Abner peut rivaliser quand tout lui sourit...
Après Anderlecht n'est un foudre de guerre , ça c'est vu .....
je me permets de répondre ici à Goldorack pour son message de 23h:
je peux comprendre le souhait de certains supporters de voir nos ailiers sortir plus tôt, cependant j'ai trouvé que Bourrache et Nakamura étaient encore très pertinents dans leurs replis défensifs. Peut-être un peu cramés pour offrir plus offensivement.
Pour moi je ne trouve pas choquant qu'ils n'aient pas été remplacés par un Duranville qui manque de confiance en ce moment et qui semble un profil plus dynamiteur que joueur d'équilibre. De même les replis défensifs de Nuamah sont parfois aléatoires.
Pour Fonseca, il est très méfiant sur le fait d'apporter des joueurs qui sont certes frais mais aussi "pas dans le rythme de la rencontre". Je lui ai souvent reproché de faire un coaching-perdant, donc pas de coaching, si on gagne, je ne vois rien à redire.
Au global depuis le début de la saison, tout le groupe est concerné (peut-être himbert et Merah un peu plus en retrait mais ça viendra)
Je trouve juste très surprenant qu'après une victoire à l'extérieur en coupe d'Europe, tout en faisant jouer autant de joueurs de l'équipe B, il y ait autant de critiques.
J'ai regardé le match dans des mauvaises conditions (sans le son) alors je vais le reregarder pour voir si peut-être il y a plus de facteurs d'inquiétudes...
Concernant Bourrache, il est jeune, c'est bien de lui donner du rythme, il était en confiance après son centre décisif, après un match comme ça, j'en ressort du positif, il fait un superbe repli défensif en fin de match ce qui montre qu'il est totalement investit pour progresser.
Nakamura est un joueur agréable à voir jouer, plutôt fin techniquement, pour quelqu'un qui n'a aucun automatisme, je trouve qu'il fait plutôt des bons choix.
Cette équipe a une très grosse marge de progression, si les joueurs prennent du caractère sur TOUs les matchs on peut avoir une belle saison.