Les supporters d'Anderlecht et de l'OL ont fait cause commune

Mercredi soir, en marge d'Anderlecht - OL, le groupe de la Mauves Army a déployé un imposant tifo en avant-match pour mettre en avant les relations qu'il entretient avec les Lyon 1950.

D'ordinaire, une rencontre, qu'elle soit nationale ou européenne, donne souvent lieu à une passe d'armes entre les supporters de deux camps. Pourtant, mercredi soir, c'est une scène plutôt inhabituelle mais pas surprenante qui s'est passée dans les travées du Lotto Park. Au moment de l'entrée des joueurs sur la pelouse avant le coup d'envoi d'Anderlecht - OL (1-2), une imposante bâche a été déployée du côté de la tribune des ultras de la Mauves Army.

Une relation qui remonte à 20 ans

Un tifo imposant pour mettre à l'honneur l'amitié qui peut exister entre ce groupe de supporters et celui des Lyon 1950 côté lyonnais depuis deux décennies, d'où l'inscription "Ultras Brothers". Placés dans le parcage visiteurs, les Lyon 1950 ont forcément applaudi l'initiative, qui était commune, et ont ensuite profité de l'après-match pour se laisser à un jeu d'échange de chants avec leurs amis belges.