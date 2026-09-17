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Corentin Tolisso et les joueurs de l'OL après la victoire contre Anderlecht
Corentin Tolisso et les joueurs de l’OL après la victoire contre Anderlecht (AFP)

Face à Anderlecht, l'OL a mis fin à une très longue série

  • par David Hernandez

    • Mercredi soir, l'OL a débuté un match européen sans le moindre joueur formé à l'Académie. Cela faisait 118 matchs que cela n'était plus arrivé en Coupe d'Europe.

    Entre l'OL et la formation, c'est une histoire qui dure depuis des décennies et l'Académie le lui rend bien avec plusieurs dizaines de joueurs qui ont fait le bonheur des supporters. Pourtant, mercredi soir, c'est une série dont le club aurait certainement aimé ne pas voir la fin qui s'est terminée. Au coup d'envoi du match contre Anderlecht, aucune trace d'un joueur passé par le centre de formation lyonnais dans le onze de départ. Sur le banc, il y avait bien Justin Bengui, Corentin Tolisso, Khalis Merah ou encore Rémi Himbert, mais aucun n'était titulaire en Belgique. Cela a mis fin à une longévité vieille de 118 matchs qui a donc pris fin en terres bruxelloises.

    Une série qui va reprendre dès Crystal Palace ?

    Il fallait en effet remonter au 22 novembre 2011 contre l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions pour trouver la trace d'un onze de départ en Coupe d'Europe sans aucun joueur passé par l'Académie, comme avancé par le compte X @Statsdufoot. Une série qui prend donc fin après 118 matchs suite au large turnover réalisé par Paulo Fonseca contre Anderlecht. Mais gageons qu'elle reprendra de plus belles face à Crystal Palace, le 15 octobre prochain pour la deuxième journée de Ligue Europa.

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