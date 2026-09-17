BIRMINGHAM, ENGLAND – JULY 9: Michele Kang speaks on Day 1 of the IWG Global Summit On Women And Sport 2026 at International Convention Centre on July 9, 2026 in Birmingham, England. (Photo by Anthony Devlin/Getty Images for IWG) (Photo by Anthony Devlin / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

La présidente de l’Olympique lyonnais et OL Lyonnes, également fondatrice de Kynisca, a reçu le prix de la meilleure dirigeante 2026 décerné par le World Football Summit. Michele Kang devient la première femme à obtenir cette distinction.

Une nouvelle distinction pour Michele Kang. La dirigeante américaine a été récompensée par le World Football Summit dans la catégorie « Best Executive » lors de l’édition 2026 du rendez-vous organisé à Madrid. Le prix distingue les dirigeants ayant généré un impact mesurable à travers leurs décisions stratégiques, la gestion des ressources et la transformation de leur organisation.

Une première dans l’histoire du World Football Summit

Avec cette récompense, Michele Kang devient la première femme à remporter le prix de la meilleure dirigeante depuis la création des WFS Awards en 2017. Elle rejoint notamment Nasser Al-Khelaïfi, lauréat en 2025, Fernando Carro en 2024 et Ferran Soriano en 2023 au palmarès de cette catégorie.

Le jury a notamment mis en avant son influence dans le développement du football féminin en Europe et en Amérique du Nord. Il a également souligné la création de Kynisca, une plateforme de clubs consacrée exclusivement au football féminin, qui réunit notamment le Washington Spirit, OL Lyonnes et London City Lionesses.