Actualités
BIRMINGHAM, ENGLAND – JULY 9: Michele Kang speaks on Day 1 of the IWG Global Summit On Women And Sport 2026 at International Convention Centre on July 9, 2026 in Birmingham, England. (Photo by Anthony Devlin/Getty Images for IWG) (Photo by Anthony Devlin / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL - OL Lyonnes : Michele Kang élue meilleure dirigeante 2026 par le World Football Summit

  • par Alban Nivet

    • La présidente de l’Olympique lyonnais et OL Lyonnes, également fondatrice de Kynisca, a reçu le prix de la meilleure dirigeante 2026 décerné par le World Football Summit. Michele Kang devient la première femme à obtenir cette distinction. 

    Une nouvelle distinction pour Michele Kang. La dirigeante américaine a été récompensée par le World Football Summit dans la catégorie « Best Executive » lors de l’édition 2026 du rendez-vous organisé à Madrid. Le prix distingue les dirigeants ayant généré un impact mesurable à travers leurs décisions stratégiques, la gestion des ressources et la transformation de leur organisation. 

    Une première dans l’histoire du World Football Summit

    Avec cette récompense, Michele Kang devient la première femme à remporter le prix de la meilleure dirigeante depuis la création des WFS Awards en 2017. Elle rejoint notamment Nasser Al-Khelaïfi, lauréat en 2025, Fernando Carro en 2024 et Ferran Soriano en 2023 au palmarès de cette catégorie. 

    Le jury a notamment mis en avant son influence dans le développement du football féminin en Europe et en Amérique du Nord. Il a également souligné la création de Kynisca, une plateforme de clubs consacrée exclusivement au football féminin, qui réunit notamment le Washington SpiritOL Lyonnes et London City Lionesses

    à lire également
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    Première Ligue : PSG - OL Lyonnes finalement avancé au 17 octobre

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL - OL Lyonnes : Michele Kang élue meilleure dirigeante 2026 par le World Football Summit 12:40
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    Première Ligue : PSG - OL Lyonnes finalement avancé au 17 octobre 11:50
    Corentin Tolisso et les joueurs de l'OL après la victoire contre Anderlecht
    Face à Anderlecht, l'OL a mis fin à une très longue série 11:00
    Le tifo des supporters de la Mauves Army pour les Lyon 1950
    Les supporters d'Anderlecht et de l'OL ont fait cause commune 10:15
    Vitor Bruno, entraîneur d'Anderlecht
    Ligue Europa : Anderlecht "a trop respecté" l'OL 09:30
    Rémy Descamps lors d'Anderlecht - OL
    Descamps (OL) : "On va devoir compter sur tout le monde pour aller loin" 08:45
    Noah Nartey et Keito Nakamura lors d'Anderlecht - OL
    Keito Nakamura : "Fier de ce premier but avec l'OL" 08:00
    Keito Nakamura lors d'Anderlecht - OL.
    Avec Boudache et Nakamura, l'OL a (re)déployé ses ailes contre Anderlecht 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca lors de Fenerbahçe - OL
    Fonseca après Anderlecht - OL (1-2) : "On aurait dû tuer ce match à 3-0" 16/09/26
    Ruben Kluivert lors d'Anderlecht - OL
    Anderlecht - OL (1-2) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir 16/09/26
    Noah Nartey lors d'Anderlecht - OL
    Ligue Europa : l’OL réussit son entrée face à Anderlecht 16/09/26
    Keito Nakamura avec le Japon
    Anderlecht - OL : première titularisation pour Nakamura et huit changements 16/09/26
    Le Celta de Vigo et l'OL avant le huitième de finale aller de Ligue Europa
    Quel pourcentage de chance pour l'OL de remporter la Ligue Europa ? 16/09/26
    Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    Angel Garcia et Rémi Himbert (OL) convoqués avec les U19 français 16/09/26
    Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL - Go Ahead Eagle
    OL : un 75e match en Ligue Europa face à Anderlecht 16/09/26
    Maxime Blanc (ex-OL) rejoint le FC Limonest 16/09/26
    Julien Duranville lors d'OL - Servette FC
    Anderlecht - OL : Julien Duranville retrouve son club formateur 16/09/26
    Anderlecht - OL : les Mauves ont bien changé depuis la fin des années 2000 16/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut