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Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
Melchie Dumornay (OL) face au PSG (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Première Ligue : PSG - OL Lyonnes finalement avancé au 17 octobre

  • par Alban Nivet

    • Prévu initialement le dimanche 18 octobre, le choc entre le Paris SG et OL Lyonnes se disputera finalement la veille. Les deux équipes se retrouveront au Parc des Princes le samedi 17 octobre à 21 heures.

    La programmation de la cinquième journée de Première Ligue connaît un changement important. L’affiche entre le Paris SG et OL Lyonnes, initialement fixée au dimanche 18 octobre à 21 heures, a été avancée de 24 heures. Le choc aura finalement lieu samedi 17 octobre à 21 heures, ce qui évitera de faire un doublon avec le match des garçons qui était aussi prévu le dimanche. Cette rencontre au Parc des Princes sera diffusée sur Canal+ et Canal+ Foot. Les deux formations se retrouveront ainsi en prime time pour l’un des principaux rendez-vous de cette cinquième journée du championnat de France féminin.

    L’OM - Fleury décalé au dimanche

    Le changement de date du choc entre le Paris SG et OL Lyonnes entraîne également une modification pour une autre affiche. Initialement programmé le samedi soir, le match entre l’Olympique de Marseille et le FC Fleury 91 se jouera finalement le dimanche 18 octobre à 13 heures.

    La rencontre sera diffusée sur Canal+ Foot, tandis que les quatre autres affiches du samedi débuteront toutes à 18 heures et seront disponibles sur YouTube.

    Le programme de la 5e journée :

    Samedi 17 octobre

    RC Lens - RC Strasbourg Alsace à 18h00 (YouTube Arkema PL)

    Montpellier FC - Le Havre AC à 18h00 (YouTube Arkema PL)

    Toulouse FC - Paris FC à 18h00 (YouTube Arkema PL)

    US Saint-Malo - FC Nantes à 18h00 (YouTube Arkema PL)

    Paris SG - OL Lyonnes à 21h00 (Canal+ et Canal+ Foot)

    Dimanche 18 octobre

    Olympique de Marseille - FC Fleury 91 à 13h00 (Canal+ Foot)

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