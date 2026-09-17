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OL Académie : un joueur lyonnais convoqué avec l’équipe de France U17

  • par Alban Nivet

    • Le sélectionneur Johan Radet a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement des Bleuets, qui se déroulera en Finlande du 20 au 25 septembre. Un joueur de l’Olympique lyonnais, Jason Nkelenda, figure parmi les 22 éléments retenus.

    Après un premier rassemblement au mois d’août, la génération 2010 poursuit sa préparation avec deux nouvelles rencontres internationales. Les Bleuets affronteront à deux reprises la Finlande, les mercredi 23 et vendredi 25 septembre à Erikkilä

    Jason Nkelenda Kabisha seul représentant de l’OL

    L’Olympique lyonnais sera représenté par Jason Nkelenda Kabisha. L’attaquant de l’OL, né le 31 août 2010, fait partie des six joueurs retenus dans ce secteur offensif. 

    Le Lyonnais retrouvera notamment Elyes Diallo de l’Olympique de Marseille, Noa Fequet du RC Lens, Antoine Menard du Stade Rennais, Lucas Muamba du Lille OSC et Fousseny Sidibe Kaloga de l’AS Saint-Étienne.

    Les qualifications pour l’Euro U17 en novembre

    Le véritable rendez-vous de cette première partie de saison arrivera en novembre avec les qualifications pour l’Euro U17. La France affrontera successivement l’Arménie, le Luxembourg et l’Italie. Les Bleuets commenceront leur parcours le 11 novembre 2026 face à l’Arménie, avant de retrouver le Luxembourg le 14 novembre. Trois jours plus tard, le 17 novembre, les Français termineront cette phase contre l’Italie. Ces trois rencontres constitueront une étape importante pour la génération 2010 dans sa course à la qualification pour la phase finale de l’Euro U17. 

    La phase finale de la compétition se déroulera ensuite en Lettonie, du 24 mai au 6 juin 2027. Pour Jason Nkelenda Kabisha et ses coéquipiers, les prochaines semaines permettront donc de préparer progressivement ces premières échéances officielles avec les U17 tricolores.

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