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Felix Bacher lors d’OL – Le Havre (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL : seulement deux buts encaissés après quatre journées, une première depuis 2019

  • par Alban Nivet

    • Après quatre journées de Ligue 1, l’Olympique lyonnais n’a encaissé que deux buts. Pour retrouver une telle solidité défensive à ce stade de la saison, il faut remonter à l’exercice 2019-2020.

    Le début de saison de l’OL s’appuie notamment sur une défense particulièrement solide. Après quatre rencontres, les Lyonnais n’ont concédé que deux buts. Ils ont gardé leur cage inviolée face à Toulouse (2-0) et au Paris FC (0-0), tandis qu’ils ont encaissé un but contre le Havre (1-1) et Auxerre (3-1).

    Il faut remonter à 2019 pour retrouver une telle solidité

    La dernière fois que l’Olympique lyonnais avait encaissé seulement deux buts lors de ses quatre premières journées de Ligue 1 remonte à la saison 2019-2020. À cette époque, les Lyonnais avaient parfaitement lancé leur championnat avec deux larges victoires contre Monaco (3-0) et Angers (6-0). Ils avaient ensuite connu leur première défaite sur la pelouse de Montpellier (0-1), avant de partager les points avec Bordeaux (1-1). Il faut ainsi remonter à sept ans pour retrouver les Lyonnais avec une défense aussi peu perméable.

    Une solidité qui accompagne le début de saison

    Cette performance intervient alors que Paulo Fonseca fait régulièrement évoluer son équipe depuis la reprise. Dans ce secteur, Zachary Athekame, Felix Bacher, Moussa Niakhaté et Dominik Greif ont notamment participé à ce bon début de saison. La défense lyonnaise a connu un nouveau test, cette fois-ci sur la scène européenne face à Anderlecht. L’OL a concédé un but sur une erreur de relance de Clinton Mata, avant de retrouver la Ligue 1 avec la réception de Rennes, samedi au Parc OL.

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