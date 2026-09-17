Décisif à Anderlecht, Keito Nakamura (OL) retenu avec le Japon

Buteur avec l'OL mercredi soir, Keito Nakamura espérait que son sélectionneur ait vu le match contre Anderlecht. L'ailier n'a pas mis longtemps à avoir sa réponse puisqu'il a été convoqué pour le rassemblement du Japon.

Il faudra voir sur le long terme ce que cela donne, mais mercredi soir, Keito Nakamura a fait une bonne impression pour sa première titularisation avec l'OL. Aligné sur le côté gauche de l'attaque, le Japonais a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Des débuts réussis pour son plus grand bonheur, comme il l'a confié aux médias présents en Belgique, dont Olympique-et-Lyonnais. Ces dernières heures sont plutôt positives pour Nakamura puisque, ce jeudi matin, en se réveillant, il a appris sa sélection pour la trêve internationale.

Trois amicaux au programme

S'il espérait que "le sélectionneur et le staff ont vu le match", Keito Nakamura ne se faisait pas trop de soucis. Convoqué pour la Coupe du monde 2026, l'ailier reste un cadre du Japon avec 11 buts en 29 sélections. Après Rennes, le numéro 11 lyonnais prendra donc la direction de l'Asie pour trois amicaux contre l'Uruguay (24 septembre), le Venezuela (28 septembre) et l'Equateur (1er octobre).