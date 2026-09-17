Actualités
Romane Rafalski lors d'OL Lyonnes - Dijon
Romane Rafalski lors d’OL Lyonnes – Dijon (Facebook OL Ang’elles)

Romane Rafalski (OL Lyonnes) titulaire lors de France - Canada

  • par David Hernandez

    • Ce jeudi après-midi, l'équipe de France joue une place dans le top 8 de la Coupe du monde U20. Pour affronter le Canada, Philippe Joly a choisi d'aligner Romane Rafalski.

    Après une mise en route difficile, l'équipe de France a rectifié le tir dans cette Coupe du monde U20 avec deux victoires. Invaincues dans la phase de poules, les Bleuettes ont ainsi fini premières de leur groupe et affrontent ainsi un troisième de poule. Le destin a ainsi mis le Canada sur la route des joueuses de Philippe Joly ce jeudi après-midi (15h) en Croatie. Un rendez-vous en huitièmes de finale pour rejoindre le top 8 mondial avant de rêver pourquoi pas à plus.

    Quatrième titularisation pour Rafalski

    Chaque chose en son temps pour un groupe français qui a dû faire face à de nombreuses défections suite au refus de clubs comme OL Lyonnes de lâcher certaines joueuses. Romane Rafalski a vu son club formateur ne pas lui mettre de bâtons dans les roues et va ainsi enchaîner une quatrième titularisation de suite dans cette Coupe du monde U20. Coup d'envoi de ce France - Canada à 15h et à suivre sur L'Equipe.

    à lire également
    Keito Nakamura avec le Japon lors de la Coupe du monde 2026
    Décisif à Anderlecht, Keito Nakamura (OL) retenu avec le Japon

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Keito Nakamura avec le Japon lors de la Coupe du monde 2026
    Décisif à Anderlecht, Keito Nakamura (OL) retenu avec le Japon 15:10
    Romane Rafalski lors d'OL Lyonnes - Dijon
    Romane Rafalski (OL Lyonnes) titulaire lors de France - Canada 14:20
    Athekame (OL) contre Pembélé (Le Havre)
    Zachary Athekame (OL) retrouve la sélection suisse, un an après 13:30
    OL - OL Lyonnes : Michele Kang élue meilleure dirigeante 2026 par le World Football Summit 12:40
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    Première Ligue : PSG - OL Lyonnes finalement avancé au 17 octobre 11:50
    Corentin Tolisso et les joueurs de l'OL après la victoire contre Anderlecht
    Face à Anderlecht, l'OL a mis fin à une très longue série 11:00
    Le tifo des supporters de la Mauves Army pour les Lyon 1950
    Les supporters d'Anderlecht et de l'OL ont fait cause commune 10:15
    Vitor Bruno, entraîneur d'Anderlecht
    Ligue Europa : Anderlecht "a trop respecté" l'OL 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Rémy Descamps lors d'Anderlecht - OL
    Descamps (OL) : "On va devoir compter sur tout le monde pour aller loin" 08:45
    Noah Nartey et Keito Nakamura lors d'Anderlecht - OL
    Keito Nakamura : "Fier de ce premier but avec l'OL" 08:00
    Keito Nakamura lors d'Anderlecht - OL.
    Avec Boudache et Nakamura, l'OL a (re)déployé ses ailes contre Anderlecht 07:30
    Paulo Fonseca lors de Fenerbahçe - OL
    Fonseca après Anderlecht - OL (1-2) : "On aurait dû tuer ce match à 3-0" 16/09/26
    Ruben Kluivert lors d'Anderlecht - OL
    Anderlecht - OL (1-2) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir 16/09/26
    Noah Nartey lors d'Anderlecht - OL
    Ligue Europa : l’OL réussit son entrée face à Anderlecht 16/09/26
    Keito Nakamura avec le Japon
    Anderlecht - OL : première titularisation pour Nakamura et huit changements 16/09/26
    Le Celta de Vigo et l'OL avant le huitième de finale aller de Ligue Europa
    Quel pourcentage de chance pour l'OL de remporter la Ligue Europa ? 16/09/26
    Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    Angel Garcia et Rémi Himbert (OL) convoqués avec les U19 français 16/09/26
    Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL - Go Ahead Eagle
    OL : un 75e match en Ligue Europa face à Anderlecht 16/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut