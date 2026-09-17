Romane Rafalski (OL Lyonnes) titulaire lors de France - Canada

Ce jeudi après-midi, l'équipe de France joue une place dans le top 8 de la Coupe du monde U20. Pour affronter le Canada, Philippe Joly a choisi d'aligner Romane Rafalski.

Après une mise en route difficile, l'équipe de France a rectifié le tir dans cette Coupe du monde U20 avec deux victoires. Invaincues dans la phase de poules, les Bleuettes ont ainsi fini premières de leur groupe et affrontent ainsi un troisième de poule. Le destin a ainsi mis le Canada sur la route des joueuses de Philippe Joly ce jeudi après-midi (15h) en Croatie. Un rendez-vous en huitièmes de finale pour rejoindre le top 8 mondial avant de rêver pourquoi pas à plus.

Quatrième titularisation pour Rafalski

Chaque chose en son temps pour un groupe français qui a dû faire face à de nombreuses défections suite au refus de clubs comme OL Lyonnes de lâcher certaines joueuses. Romane Rafalski a vu son club formateur ne pas lui mettre de bâtons dans les roues et va ainsi enchaîner une quatrième titularisation de suite dans cette Coupe du monde U20. Coup d'envoi de ce France - Canada à 15h et à suivre sur L'Equipe.