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Adil Hamdani lors d'OL - FC Saint-Gall
Adil Hamdani lors d’OL – FC Saint-Gall (@OetL)

Équipe de France U18 : Adil Hamdani (OL) convoqué pour le tournoi de Limoges

  • par Alban Nivet

    • Le sélectionneur José Alcocer a dévoilé sa liste de 23 joueurs pour le Tournoi international de Limoges, qui se déroulera du 20 au 28 septembre. L’Olympique lyonnais sera représenté par Adil Hamdani.

    La génération 2009 se retrouvera à Limoges pour son premier rassemblement de la saison. Parmi les 23 joueurs retenus, Adil Hamdani figure dans la liste française. Le Lyonnais évoluera aux côtés de joueurs issus de 16 autres clubs, avec notamment deux représentants du Paris Saint-Germain, de Monaco, de Rennes, de Strasbourg, d’Angers et de Nice.

    Joueur offensif, Adil Hamdani sera donc le seul représentant de l’Olympique lyonnais convoqué par José Alcocer pour ce rassemblement. Le Lyonnais retrouvera plusieurs éléments qu’il connaît déjà avec les sélections de jeunes françaises. La liste compte également deux joueurs évoluant à l’étranger. Le défenseur Adam Asfour porte les couleurs de Côme en Italie, tandis que l’attaquant Samba Konaté évolue au RB Leipzig en Allemagne.

    Trois matchs au programme à Limoges

    Les Bleuets disputeront trois rencontres durant ce tournoi international. La France commencera face à l’Autriche, mercredi 23 septembre à 19 heures, avant de retrouver l’Ukraine deux jours plus tard, à la même heure. Pour terminer le rassemblement, les Français affronteront le Japon dimanche 27 septembre à 18 heures. Les trois rencontres se joueront au stade de Beaublanc.

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