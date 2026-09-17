Charlène Laur au sifflet pour Le Havre - OL Lyonnes

Les OL Lyonnes connaissent l’équipe arbitrale qui dirigera leur déplacement au Havre AC, vendredi soir à l’occasion de la troisième journée d’Arkema Première Ligue. Charlène Laur sera l’arbitre principale de la rencontre.

La Fédération a désigné Charlène Laur pour cette affiche programmée vendredi 18 septembre à 19 heures. Sarah Degage et Soline Barbe accompagneront Charlène Laur à la touche, tandis que Jade Mongiat officiera comme arbitre remplaçante. Pour l’assistance vidéo, Maika Vanderstichel et Christian Guillard ont également été désignés. Laurent Boccard sera le délégué principal, accompagné de Nathalie Suze comme déléguée adjointe.

Charlène Laur retrouve les OL Lyonnes

Ce ne sera pas une première pour Charlène Laur avec les OL Lyonnes. L’arbitre avait notamment dirigé trois rencontres de l’OL la saison dernière, avec notamment le large succès lyonnais au Havre (0-7) en décembre 2025. Elle était également au sifflet lors de la réception de Lens (1-0) en janvier 2026, puis pour le déplacement à Strasbourg (2-2) en mars. Un historique récent plutôt favorable aux Lyonnaises, qui n’ont donc pas découvert l’arbitre cette saison.

Cette saison, les OL Lyonnes se déplacent donc au Havre AC pour la troisième journée du championnat. Après leur large succès contre Fleury (7-1) et face au Paris FC (7-1), les Lyonnaises tenteront de poursuivre leur sans-faute en championnat.