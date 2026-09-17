Renard et Weir toujours indisponibles pour Le Havre - OL Lyonnes

Pour ce troisième rendez-vous de la saison en Première Ligue, OL Lyonnes se déplace au Havre vendredi (18h). Jonatan Giráldez ne pourra toujours pas compter sur Wendie Renard et Caroline Weir, pas encore assez remises physiquement.

"Ce n'est rien de méchant" selon les propres dires de Jonatan Giráldez, mais cela commence à faire long. N'ayant déjà pas beaucoup joué durant la préparation estivale (une seule mi-temps contre Aston Villa), Wendie Renard va manquer le troisième rendez-vous officiel d'OL Lyonnes cette saison. En déplacement en Normandie vendredi, la formation lyonnaise ne pourra toujours pas compter sur sa capitaine pour affronter Le Havre. Si elle s'entraine en salle, Renard n'a toujours pas repris sur le terrain et un flou se créé forcément autour de sa situation, puisqu'aucun détail sur la nature du pépin n'est communiqué.

Chawinga de retour

Elle ne sera pas la seule à manquer le déplacement de vendredi. Caroline Weir va également manquer son troisième match de suite, après sa blessure musculaire à la veille du déplacement à Fleury début septembre. "On ne va pas prendre de risques, elles ne sont pas encore disponibles. Ce n'est rien de grave, mais on va attendre la semaine prochaine pour qu'elles puissent récupérer totalement", nous a confié Jonatan Giráldez ce jeudi. Pour le reste, l'entraîneur espagnol a convoqué un groupe de 20 joueuses.

Groupe Le Havre / OL Lyonnes

Endler / Grohs / Tarciane / Lawrence / Engen / Bacha / Sangare / Shrader / Egurrola / Swierot / Yohannes / Benyahia / Fathallah / Brand / Dumornay / Paralluelo / Becho / Katoto / Hegerberg / Chawinga