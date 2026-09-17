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Caroline Weir, milieu d'OL Lyonnes
Caroline Weir, milieu d’OL Lyonnes

Renard et Weir toujours indisponibles pour Le Havre - OL Lyonnes

  • par David Hernandez
  • 8 Commentaires

    • Pour ce troisième rendez-vous de la saison en Première Ligue, OL Lyonnes se déplace au Havre vendredi (18h). Jonatan Giráldez ne pourra toujours pas compter sur Wendie Renard et Caroline Weir, pas encore assez remises physiquement.

    "Ce n'est rien de méchant" selon les propres dires de Jonatan Giráldez, mais cela commence à faire long. N'ayant déjà pas beaucoup joué durant la préparation estivale (une seule mi-temps contre Aston Villa), Wendie Renard va manquer le troisième rendez-vous officiel d'OL Lyonnes cette saison. En déplacement en Normandie vendredi, la formation lyonnaise ne pourra toujours pas compter sur sa capitaine pour affronter Le Havre. Si elle s'entraine en salle, Renard n'a toujours pas repris sur le terrain et un flou se créé forcément autour de sa situation, puisqu'aucun détail sur la nature du pépin n'est communiqué.

    Chawinga de retour

    Elle ne sera pas la seule à manquer le déplacement de vendredi. Caroline Weir va également manquer son troisième match de suite, après sa blessure musculaire à la veille du déplacement à Fleury début septembre. "On ne va pas prendre de risques, elles ne sont pas encore disponibles. Ce n'est rien de grave, mais on va attendre la semaine prochaine pour qu'elles puissent récupérer totalement", nous a confié Jonatan Giráldez ce jeudi. Pour le reste, l'entraîneur espagnol a convoqué un groupe de 20 joueuses.

    Groupe Le Havre / OL Lyonnes

    Endler / Grohs / Tarciane / Lawrence / Engen / Bacha / Sangare / Shrader / Egurrola / Swierot / Yohannes / Benyahia / Fathallah / Brand / Dumornay / Paralluelo / Becho / Katoto / Hegerberg / Chawinga

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    8 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 17 Sep 26 à 19 h 15

      Pas grave pour l'instant, sans elles ça n'empêchera pas de mettre 10 buts au Havre 😁
      J'annonce d'ailleurs un triplé de Melchie, de Becho et de Ada, et un but de Selma.

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      1. dede74
        dede74 - jeu 17 Sep 26 à 19 h 24

        Bonsoir JUNI, tu ne sais plus compter car 4 triplés = 12 buts 😂

        Excuse, j'ai compté un triplé de Salma 😊 (ou Selma ?)

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        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - jeu 17 Sep 26 à 19 h 52

          C'est un peu de ma faute Dede, au départ je me suis trompé j'avais mis "et un de Selma", tu as du voir ça avant que je corrige 😉

        2. dede74
          dede74 - jeu 17 Sep 26 à 20 h 13

          Tu es un coquin JUNI !

    2. Avatar
      del real - jeu 17 Sep 26 à 19 h 52

      Surtout prenez bien soin de Paralluelo, Brand, Dumornay, Chawinga, Renard, Dámaris et Weir, elles pourraient nous faire gagner l'Europe cette saison !..
      Les autres ont beaucoup à prouver encore cette saison, donc il y a du pain sur la planche pour elles pour être à la hauteur de l'enjeu, ce qui nous attend en Europe est très au dessus du PFC ou Fleury et des autres clubs d'APL!!!..

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      1. dede74
        dede74 - jeu 17 Sep 26 à 20 h 12

        Pour l'instant Caroline Weir, c'est l'infirmerie qui en prend soin !

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      2. Avatar
        undeuxtrois - jeu 17 Sep 26 à 20 h 13

        Le PFC est assez largement au niveau de l'Inter et de la Juve, et largement au dessus du Servette et d'Hacken.

        En outre, je dirais que Paralluelo et Weir sont dans la liste de celles qui doivent prouver. Brand, Chawinga, Damaris également... Bref quasiment toutes en fait, hormis Dumornay.

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    3. dede74
      dede74 - jeu 17 Sep 26 à 20 h 20

      C'est quand-même plus reposant, sur ce fil, que sur celui de Mme KANG ! c'est fou et C.hiant de lire tous ces commentaires qui n'ont rien à voir avec le sportif ! p'tain, il n'existe pas de forums ou RS, consacrés à la politique, où les gens peuvent se défouler virtuellement ?

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