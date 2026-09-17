Renard et Weir toujours indisponibles pour Le Havre - OL Lyonnes

Pour ce troisième rendez-vous de la saison en Première Ligue, OL Lyonnes se déplace au Havre vendredi (18h). Jonatan Giráldez ne pourra toujours pas compter sur Wendie Renard et Caroline Weir, pas encore assez remises physiquement.
"Ce n'est rien de méchant" selon les propres dires de Jonatan Giráldez, mais cela commence à faire long. N'ayant déjà pas beaucoup joué durant la préparation estivale (une seule mi-temps contre Aston Villa), Wendie Renard va manquer le troisième rendez-vous officiel d'OL Lyonnes cette saison. En déplacement en Normandie vendredi, la formation lyonnaise ne pourra toujours pas compter sur sa capitaine pour affronter Le Havre. Si elle s'entraine en salle, Renard n'a toujours pas repris sur le terrain et un flou se créé forcément autour de sa situation, puisqu'aucun détail sur la nature du pépin n'est communiqué.
Chawinga de retour
Elle ne sera pas la seule à manquer le déplacement de vendredi. Caroline Weir va également manquer son troisième match de suite, après sa blessure musculaire à la veille du déplacement à Fleury début septembre. "On ne va pas prendre de risques, elles ne sont pas encore disponibles. Ce n'est rien de grave, mais on va attendre la semaine prochaine pour qu'elles puissent récupérer totalement", nous a confié Jonatan Giráldez ce jeudi. Pour le reste, l'entraîneur espagnol a convoqué un groupe de 20 joueuses.
Groupe Le Havre / OL Lyonnes
Endler / Grohs / Tarciane / Lawrence / Engen / Bacha / Sangare / Shrader / Egurrola / Swierot / Yohannes / Benyahia / Fathallah / Brand / Dumornay / Paralluelo / Becho / Katoto / Hegerberg / Chawinga
Pas grave pour l'instant, sans elles ça n'empêchera pas de mettre 10 buts au Havre 😁
J'annonce d'ailleurs un triplé de Melchie, de Becho et de Ada, et un but de Selma.
Bonsoir JUNI, tu ne sais plus compter car 4 triplés = 12 buts 😂
Excuse, j'ai compté un triplé de Salma 😊 (ou Selma ?)
C'est un peu de ma faute Dede, au départ je me suis trompé j'avais mis "et un de Selma", tu as du voir ça avant que je corrige 😉
Tu es un coquin JUNI !
Surtout prenez bien soin de Paralluelo, Brand, Dumornay, Chawinga, Renard, Dámaris et Weir, elles pourraient nous faire gagner l'Europe cette saison !..
Les autres ont beaucoup à prouver encore cette saison, donc il y a du pain sur la planche pour elles pour être à la hauteur de l'enjeu, ce qui nous attend en Europe est très au dessus du PFC ou Fleury et des autres clubs d'APL!!!..
Pour l'instant Caroline Weir, c'est l'infirmerie qui en prend soin !
Le PFC est assez largement au niveau de l'Inter et de la Juve, et largement au dessus du Servette et d'Hacken.
En outre, je dirais que Paralluelo et Weir sont dans la liste de celles qui doivent prouver. Brand, Chawinga, Damaris également... Bref quasiment toutes en fait, hormis Dumornay.
C'est quand-même plus reposant, sur ce fil, que sur celui de Mme KANG ! c'est fou et C.hiant de lire tous ces commentaires qui n'ont rien à voir avec le sportif ! p'tain, il n'existe pas de forums ou RS, consacrés à la politique, où les gens peuvent se défouler virtuellement ?