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Khalis Merah sous le maillot de la France
Khalis Merah sous le maillot de la France (Photo : FFF)

France U20 : Noham Kamara et Khalis Merah (OL) avec les Bleuets

  • par Gwendal Chabas

    • L'OL est bien représenté chez les jeunes Français. En U20, Noham Kamara et Khalis Merah joueront sous les ordres de Bernard Diomède dans les semaines à venir.

    Des U17 aux U20, l'OL a au moins un membre du club dans les équipes de France. Ce n'était pas arrivé depuis un petit moment, même si cela ne dit pas tout de la forme chancelante de l'académie en ce début de saison. Jason Nkelenda (U17), Adil Hamdani (U18), Angel Garcia et Rémi Himbert (U19) représenteront les Lyonnais dans les catégories de jeunes. Il en sera de même pour Noham Kamara et Khalis Merah, appelés avec les U20 de Bernard Diomède.

    Molebe aussi est convoqué

    Sur la trêve internationale automnale, les Bleuets auront un programme costaud, avec trois matchs amicaux contre l'Allemagne (25 septembre), l'Angleterre (29 septembre) et l'Italie (3 octobre). De beaux adversaires pour une rentrée. Les Français se rendront en Espagne, à La Nucia, pour cette échéance. Au total 26 joueurs figurent dans la liste comprenant uniquement des éléments de la génération 2007. Parmi lesquels Enzo Molebe, prêté actuellement à Lausanne Sport (six apparitions, trois buts).

    Pour les deux Rhodaniens, cette convocation est la bienvenue. En effet, ils jouent très peu depuis le début de l'exercice 2026-2027. Le défenseur a disputé deux rencontres de National 2 avec la réserve jusqu'à présent. Le milieu de terrain, lui, est apparu une grosse vingtaine de minutes contre Auxerre (3-1). Rappelons qu'il a vécu une préparation loin du groupe à cause d'une blessure. Tous deux ont déjà porté la tunique des U20, à sept reprises pour l'ancien Parisien et deux fois pour le Gone.

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