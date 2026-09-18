Un OL encore trop intermittent cherche de la constance

Bon en première période à Anderlecht mercredi, l'OL a petit à petit laissé son adversaire revenir dans le jeu. Un défaut qu'on a souvent observé et qui pourrait porter préjudice à l'équipe à plus long terme.

Pour l'instant, ça tient. Certes, il y a eu la déception Fenerbahçe en barrage de Ligue des champions, et un calendrier assez abordable, mais depuis le début de la saison, l'OL avance. En Ligue 1, il compte deux victoires et deux nuls, et a remporté sa première journée de Ligue Europa à Anderlecht. Mercredi, il s'est imposé 2 à 1 en Belgique. De bon augure avant de finir ce premier bloc de 2026-2027 par la réception de Rennes samedi (20h45). Un ultime test contre un adversaire direct avant la trêve internationale de trois semaines.

Face à l'une des trois formations à dix points, avec Lille et Monaco, il faut s'attendre à une grosse opposition. Le voyage chez le Paris FC le week-end passé était déjà un indicateur (0-0). Assurément, Paulo Fonseca et son groupe devront faire bien mieux que leur partition à Jean-Bouin pour l'emporter le 19 septembre. Dans cette perspective, le Lusitanien avait largement fait tourner pour la coupe d'Europe en milieu de semaine. D'abord avec réussite, avec une première période globalement aboutie (0-2). Mais ensuite, et comme cela arrive régulièrement, l'équipe n'a pas maintenu un même niveau de performance.

Une première heure à l'endroit, une demi-heure à l'envers

Dès l'entame de match, les Lyonnais parvenaient "à poser le ballon, à bien à ressortir, soulignait Rémy Descamps. Ça nous a permis de créer des décalages et on arrivait à avoir des occasions. En première mi-temps, je n'ai pas eu énormément de boulot. Il fallait juste faire attention à un ou deux longs ballons." Mais ensuite, notamment à partir de l'égalisation à l'heure de jeu, tout est devenu plus difficile. "Ils ont davantage allongé le jeu et ça a payé pour eux parce qu'ils ont réussi à revenir à la marque", décrivait le gardien.

On a surtout observé que le club rhodanien se mettait le feu un peu tout seul. D'un coup, la balle semblait brûler les pieds, les erreurs évitables se succédaient. Et pour ne rien arranger, les entrants n'ont pas apporté le calme nécessaire pour gérer la fin de la rencontre. Pourtant, on comptait parmi eux Corentin Tolisso, Mads Bidstrup, Nicolas Tagliafico et Pavel Šulc. Une dernière demi-heure de souffrance donc. De quoi relativiser la prestation globale. Même si Paulo Fonseca a affirmé que l'OL "méritait de gagner ici."

Est-ce dû à une baisse physique ? A autre chose ?

Une fâcheuse manie de ne pas enfoncer définitivement le clou, comme contre Auxerre (3-1), et de ne pas être suffisamment constant sur 90 minutes. Est-ce une question physique ? Ou faut-il chercher la raison ailleurs ? En tout cas, on a l'impression que les Lyonnais plongent un peu tout seuls et perdent parfois le fil de la rencontre de manière inattendue. "C'était dur à la fin, surtout les 30-40 dernières minutes, reconnaissait Keito Nakamura, décisif pour sa première titularisation. On a beaucoup défendu et ils ont eu plusieurs opportunités, c'était un moment compliqué. Mais finalement, on a aussi eu des occasions de marquer. On aurait dû le faire et s'imposer plus facilement pour être honnête. Mais, on l'emporte, c'est le plus important."

Effectivement, comptablement ça passe pour Moussa Niakhaté et ses coéquipiers. Et on peut parfois trouver des ressources dans l'épreuve. "Je pense que c'était positif, aussi, parce que l'équipe a été ensemble à la fin et c'est important de gagner comme ça. Même dans la difficulté, j'ai aimé quand le groupe a compris que c'était un moment où il fallait être ensemble, où il fallait défendre, et il l'a très bien fait", positivait Paulo Fonseca. Il est vrai aussi que cet OL-là n'est pas celui des belles années lorsqu'il était quasiment infaillible.

Encore très perfectible, l'effectif rhodanien tient la barre jusqu'à présent. Jusqu'à quand ? Nous verrons bien. Mais ce sujet de la constance sera un facteur important de l'exercice 2026-2027 dans l'optique de faire mieux que l'an passé.