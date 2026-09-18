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Théo Ndicka a signé à Orléans
Théo Ndicka a signé à Orléans (US_Orléans)

Théo Ndicka, ancien de l’OL, signe à l’US Orléans

  • par Alban Nivet

    • Formé à l’Olympique lyonnais, Théo Ndicka Matam retrouve le football français. Le latéral gauche de 26 ans s’est engagé avec l’US Orléans, en Ligue 3.

    Après plusieurs années passées à l’étranger, Théo Ndicka va retrouver le championnat français. L’US Orléans a officialisé l’arrivée du latéral gauche, libre depuis la fin de son aventure avec le RAEC Mons. Le club orléanais mise notamment sur son expérience et son profil offensif dans le couloir. 

    Un passage de cinq ans à l’OL

    Né en 2000 à Avallon, Théo Ndicka a rejoint le centre de formation de l’Olympique lyonnais en 2015. Il a ensuite gravi les échelons jusqu’à l’équipe réserve. Durant la saison 2019-2020, le défenseur a également connu le Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 sous la forme d’un prêt. Il a disputé 18 rencontres de National et inscrit quatre buts toutes compétitions confondues. À l’été 2020, Ndicka a définitivement quitté l’OL pour rejoindre le KV Ostende, en Belgique

    Une carrière principalement à l’étranger

    Après son départ de Lyon, le latéral gauche a poursuivi sa carrière en Belgique avec Ostende, avant de rejoindre le Grasshopper Club Zurich en Suisse en 2023. Il a ensuite porté les couleurs du FK Oleksandriya en Ukraine, puis du RAEC Mons en Belgique à partir de mars 2026. Son passage en sélection française chez les jeunes constitue également une partie importante de son parcours. Théo Ndicka compte notamment quatre sélections avec les U20 pour un but, ainsi que des apparitions avec les U16 et U19. 

    Un nouveau projet à Orléans

    Avec l’US Orléans, Théo Ndicka va donc retrouver la France à 26 ans. Le club évolue en Ligue 3 et compte sur son expérience pour renforcer son côté gauche. L’intéressé a d’ailleurs affiché une ambition claire lors de sa signature : viser la montée avec le club orléanais. Après avoir quitté l’OL il y a six ans, l’ancien Lyonnais ouvre ainsi un nouveau chapitre de sa carrière dans le Loiret.

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