Actualités
Dominik Greif, gardien de l'OL
Dominik Greif, gardien de l’OL (crédit : Anthony Ravas / OetL)

Dominik Greif (OL) retrouve la Slovaquie pour la Ligue des nations

  • par Alban Nivet

    • Le gardien de l’Olympique lyonnais, Dominik Greif, a été convoqué avec la sélection slovaque pour les prochains matchs de Ligue des nations.

    La Slovaquie va débuter une nouvelle campagne de Ligue des nations dans les prochains jours. Pour ces quatre premières rencontres, le sélectionneur Vladimír Weiss a retenu un groupe de 30 joueurs, dans lequel figure Dominik Greif

    Moldavie, Kazakhstan et les Îles Féroé au programme

    La sélection slovaque évoluera dans la Ligue C. Elle débutera à domicile avec la réception de la Moldavie, le 26 septembre à Prešov, avant d’affronter le Kazakhstan le 29 septembre à Košice. Les deux parties suivantes se joueront à l’extérieur, face aux Îles Féroé le 2 octobre, puis en Moldavie le 6 octobre. 

    Dernier match en sélection en novembre 2024

    Dominik Greif fait partie des quatre gardiens convoqués. Il sera aux côtés de Martin Dúbravka, Jakub Surovčík et Dominik Takáč. Ce n'est pas vraiment une surprise au vu de ses prestations depuis son arrivée à l'Olympique lyonnais à l'été 2025. Néanmoins, c'est un retour en équipe nationale pour le footballeur de 29 ans. En juin, le nouvel entraîneur ne l'avait pas appelé "pour des raisons familiales".

    Mais on se souvient qu'il y avait eu une incompréhension quelques mois auparavant avec sa fédération, ce qui avait mis sa carrière internationale sur pause pendant un temps. Résultat, cela fait depuis novembre 2024 qu'il n'a pas porté le maillot de son pays. Son compteur restera-t-il bloqué à neuf capes ? Ou aura-t-il sa chance lors des affiches à venir ? Réponse dans quelques jours.

    à lire également
    La joie de Noah Nartey et des joueurs de l'OL face à Toulouse
    Un OL encore trop intermittent cherche de la constance

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    La joie de Noah Nartey et des joueurs de l'OL face à Toulouse
    Un OL encore trop intermittent cherche de la constance 08:40
    Théo Ndicka a signé à Orléans
    Théo Ndicka, ancien de l’OL, signe à l’US Orléans 08:00
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    Dominik Greif (OL) retrouve la Slovaquie pour la Ligue des nations 07:30
    Caroline Weir, milieu d'OL Lyonnes
    Renard et Weir toujours indisponibles pour Le Havre - OL Lyonnes 17/09/26
    Charlène Laur, arbitre de Première Ligue
    Charlène Laur au sifflet pour Le Havre - OL Lyonnes 17/09/26
    OL Académie
    OL Académie : un joueur lyonnais convoqué avec l’équipe de France U17 17/09/26
    Adil Hamdani lors d'OL - FC Saint-Gall
    Équipe de France U18 : Adil Hamdani (OL) convoqué pour le tournoi de Limoges 17/09/26
    OL : seulement deux buts encaissés après quatre journées, une première depuis 2019 17/09/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Keito Nakamura avec le Japon lors de la Coupe du monde 2026
    Décisif à Anderlecht, Keito Nakamura (OL) retenu avec le Japon 17/09/26
    Romane Rafalski lors d'OL Lyonnes - Dijon
    Romane Rafalski (OL Lyonnes) titulaire lors de France - Canada 17/09/26
    Athekame (OL) contre Pembélé (Le Havre)
    Zachary Athekame (OL) retrouve la sélection suisse, un an après 17/09/26
    OL - OL Lyonnes : Michele Kang élue meilleure dirigeante 2026 par le World Football Summit 17/09/26
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    Première Ligue : PSG - OL Lyonnes finalement avancé au 17 octobre 17/09/26
    Corentin Tolisso et les joueurs de l'OL après la victoire contre Anderlecht
    Face à Anderlecht, l'OL a mis fin à une très longue série 17/09/26
    Le tifo des supporters de la Mauves Army pour les Lyon 1950
    Les supporters d'Anderlecht et de l'OL ont fait cause commune 17/09/26
    Vitor Bruno, entraîneur d'Anderlecht
    Ligue Europa : Anderlecht "a trop respecté" l'OL 17/09/26
    Rémy Descamps lors d'Anderlecht - OL
    Descamps (OL) : "On va devoir compter sur tout le monde pour aller loin" 17/09/26
    Noah Nartey et Keito Nakamura lors d'Anderlecht - OL
    Keito Nakamura : "Fier de ce premier but avec l'OL" 17/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut