Dominik Greif (OL) retrouve la Slovaquie pour la Ligue des nations

Le gardien de l’Olympique lyonnais, Dominik Greif, a été convoqué avec la sélection slovaque pour les prochains matchs de Ligue des nations.

La Slovaquie va débuter une nouvelle campagne de Ligue des nations dans les prochains jours. Pour ces quatre premières rencontres, le sélectionneur Vladimír Weiss a retenu un groupe de 30 joueurs, dans lequel figure Dominik Greif.

Moldavie, Kazakhstan et les Îles Féroé au programme

La sélection slovaque évoluera dans la Ligue C. Elle débutera à domicile avec la réception de la Moldavie, le 26 septembre à Prešov, avant d’affronter le Kazakhstan le 29 septembre à Košice. Les deux parties suivantes se joueront à l’extérieur, face aux Îles Féroé le 2 octobre, puis en Moldavie le 6 octobre.

Dernier match en sélection en novembre 2024

Dominik Greif fait partie des quatre gardiens convoqués. Il sera aux côtés de Martin Dúbravka, Jakub Surovčík et Dominik Takáč. Ce n'est pas vraiment une surprise au vu de ses prestations depuis son arrivée à l'Olympique lyonnais à l'été 2025. Néanmoins, c'est un retour en équipe nationale pour le footballeur de 29 ans. En juin, le nouvel entraîneur ne l'avait pas appelé "pour des raisons familiales".

Mais on se souvient qu'il y avait eu une incompréhension quelques mois auparavant avec sa fédération, ce qui avait mis sa carrière internationale sur pause pendant un temps. Résultat, cela fait depuis novembre 2024 qu'il n'a pas porté le maillot de son pays. Son compteur restera-t-il bloqué à neuf capes ? Ou aura-t-il sa chance lors des affiches à venir ? Réponse dans quelques jours.