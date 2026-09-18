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Marie-Antoinette Katoto avec OL Lyonnes (@O&L)

Première Ligue : OL Lyonnes voyagera à Montpellier le 31 octobre

  • par Gwendal Chabas

    • Le mercredi Ligue des champions, le samedi D1. Fin octobre, OL Lyonnes disputera deux matchs en une semaine, avec un déplacement à Montpellier le week-end.

    Après la première trêve internationale début octobre, OL Lyonnes aura fort à faire. Il sera opposé au PSG notamment, avant de jouer Marseille, l'Inter Milan puis Montpellier sur les quinze derniers jours. Sur la séquence, Jonatan Giráldez devrait procéder à un large turnover dans le 11 et en cours de match. Nous connaissions déjà le programme du mois, du moins en grande partie. Mercredi, la FFF a dévoilé le menu de la 7e journée de Première Ligue. À cette occasion, les Rhodaniennes voyageront dans l'Hérault.

    OL Lyonnes dans le multiplex sur YouTube

    Cette confrontation se tiendra le samedi 31 octobre à 18 heures. Une rencontre que les supporters pourront voir en clair car elle sera diffusée sur la chaîne YouTube de la compétition. Dans le même temps, Lens recevra Fleury, Toulouse défiera l'US Saint-Malo et Strasbourg affrontera Le Havre. Un multiplex assez consistant pour ce week-end de championnat. Le vendredi à 21 heures, Marseille accueillera à Nantes. Et le dimanche après-midi, place au derby parisien entre le PFC et le PSG.

    Il faudra gérer les temps de jeu pour le staff lyonnais car le mercredi, les Milanaises viendront au Parc OL. Et une semaine plus tôt, le samedi 24, c'est l'OM qui se sera mesuré aux championnes de France en titre. Un calendrier resserré au cœur de l'automne.

    OL Lyonnes en octobre

    • OL Lyonnes - Toulouse (03/10)
    • PSG - OL Lyonnes (17/10)
    • OL Lyonnes - Marseille (24/10)
    • OL Lyonnes - Inter Milan (28/10)
    • Montpellier - OL Lyonnes (31/10)
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