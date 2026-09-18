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Nicolas Tagliafico lors d'OL - Toulouse
Nicolas Tagliafico lors d’OL – Toulouse (AFP)

OL : Nicolas Tagliafico absent de l'entraînement collectif

  • par Gwendal Chabas

    • Avant Rennes, Paulo Fonseca a presque un groupe au complet. Nicolas Tagliafico n'a néanmoins pas participé à la séance de ce vendredi.

    C'est un des sujets de l'OL sur ce début de saison. Qui est le latéral gauche fiable amené à être titulaire ? Aujourd'hui, Abner semble avoir une longueur d'avance sur la concurrence. Il faut dire que Mohamed Ouedraogo et Nicolas Tagliafico, qui ont disputé chacun 45 minutes contre Anderlecht mercredi (1-2), n'ont pas convaincu. Le Brésilien sera donc de retour dans le groupe pour affronter Rennes samedi soir (20h45).

    Presque tout le monde sur le pont

    Il était présent à la séance de veille de match ce vendredi. En revanche, parmi les 23 joueurs de champ présents, Nicolas Tagliafico manquait à l'appel. Il était le seul dans ce cas. Les jeunes Adil Hamdani et Alejandro Gomes Rodriguez étaient avec les professionnels. Idem pour ceux économisés en Ligue Europa : Zachary Athekame et Ernest Nuamah. Paulo Fonseca aura donc encore le choix pour bâtir son 11 lors de ce choc de la 5e journée de Ligue 1.

    Les 23 joueurs de champ à l'entraînement : Kluivert, Bacher, Niakhaté, Karama, Mata, Ouedraogo, Abner, Athekame, Tolisso, Hamdani, Himbert, Sulc, Tessmann, Morton, Bidstrup, Merah, Nartey, Gomes Rodriguez, Openda, Nuamah, Nakamura, Duranville, Boudache

    Avec Razik Brikh.

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