Parmi les anciens joueurs ayant porté les maillots d’Anderlecht et de l’OL, Eugène Kabongo était présent dans les tribunes du Lotto Park mercredi soir. Il a assisté aux retrouvailles entre les deux équipes.
L’ancien attaquant a notamment échangé avec les dirigeants rhodaniens avant la rencontre. Toujours très attaché à ses deux anciens clubs, il a ainsi pu suivre de près ce nouveau rendez-vous européen entre Anderlecht et l’OL. Avec une victoire finale du pensionnaire de Ligue 1 (1-2).
Un passage marquant à l’OL
Arrivé à l’Olympique lyonnais en 1987 en provenance du RSC Anderlecht, Eugène Kabongo a porté ce maillot jusqu’en 1990. Durant son passage dans le Rhône, il a disputé 97 matchs et inscrit 63 buts en trois saisons. Le natif de Kinshasa (République démocratique du Congo) a eu un rôle important dans la remontée des Rhodaniens en première division en 1989 (22 réalisations en D2). Après son départ, il a rejoint le SC Bastia, où il a poursuivi sa carrière jusqu’en 1992.
Un joueur passé par les deux camps
Avant cette parenthèse lyonnaise, l'ex-avant-centre avait donc découvert le football européen avec la formation de la banlieue bruxelloise. Son passage en Belgique reste toutefois plus court que celui effectué à Lyon, avec 13 affiches et 4 buts sous la tunique des Mauves de 1986 à 1987. Son parcours l’a ainsi amené à défendre les couleurs des deux équipes qui se retrouvaient mercredi en Ligue Europa. Un moment immortalisé notamment à travers cette photo avec le directeur sportif Matthieu Louis-Jean.
Eugène ils nous a fait vibrer
Quel joueur cet Eugène, le genre qui vous fait aimer le foot
Mon premier souvenir de Gerland, je ne ne souviens plus de mon age mais moins de 10 ans surement.
PSG-OL, avec Joel Bats dans les buts du PSG et Lemasson chez nous. Superbe but de Kabongo pour ouvrir le score, mais je crois qu'on avait perdu 2-1.
La vache il a pris du poid, lui aussi comme Nico il faut qu'il arrête de voir Karadoc.
Faut que razik le prenne en charge 🤣
Carrément 😂
On s'en souviens tous!
Celui qui nous a fait monter en etant le meilleur buteur de la D2
Et celui qui nous porte à la 8eme place lors de notre première année en D1..
Buteur complet, je me souviens parfaitement de son dernier but au Vélodrome contre les champion de France marseillais sur un débordement côté gsuche de Romarin Billong il reprenait son centre du pied gauche de maniere acrobatique à la 25eme minute il me semble victoire 0-1 inoubliable !
Eugène Kaboooooongo!