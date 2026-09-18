Parmi les anciens joueurs ayant porté les maillots d’Anderlecht et de l’OL, Eugène Kabongo était présent dans les tribunes du Lotto Park mercredi soir. Il a assisté aux retrouvailles entre les deux équipes.

L’ancien attaquant a notamment échangé avec les dirigeants rhodaniens avant la rencontre. Toujours très attaché à ses deux anciens clubs, il a ainsi pu suivre de près ce nouveau rendez-vous européen entre Anderlecht et l’OL. Avec une victoire finale du pensionnaire de Ligue 1 (1-2).

Un passage marquant à l’OL

Arrivé à l’Olympique lyonnais en 1987 en provenance du RSC Anderlecht, Eugène Kabongo a porté ce maillot jusqu’en 1990. Durant son passage dans le Rhône, il a disputé 97 matchs et inscrit 63 buts en trois saisons. Le natif de Kinshasa (République démocratique du Congo) a eu un rôle important dans la remontée des Rhodaniens en première division en 1989 (22 réalisations en D2). Après son départ, il a rejoint le SC Bastia, où il a poursuivi sa carrière jusqu’en 1992.

Un joueur passé par les deux camps

Avant cette parenthèse lyonnaise, l'ex-avant-centre avait donc découvert le football européen avec la formation de la banlieue bruxelloise. Son passage en Belgique reste toutefois plus court que celui effectué à Lyon, avec 13 affiches et 4 buts sous la tunique des Mauves de 1986 à 1987. Son parcours l’a ainsi amené à défendre les couleurs des deux équipes qui se retrouvaient mercredi en Ligue Europa. Un moment immortalisé notamment à travers cette photo avec le directeur sportif Matthieu Louis-Jean.