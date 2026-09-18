OL : privé du Mondial, Loïs Openda renouera avec la Belgique

L'été dernier, Loïs Openda n'avait pas été retenu pour la Coupe du Monde avec la Belgique. Mais le début de saison de l'attaquant lui rouvre les portes de la sélection.

Jusqu'au bout, il a pensé pouvoir disputer une deuxième Coupe du Monde. Mais cet été, Loïs Openda a dû suivre le parcours de la Belgique à la maison. Il a vu ses compatriotes aller jusqu'en quarts de finale, avant de tomber sur l'Espagne qui finira championne. Cela reste néanmoins un épisode douloureux pour le joueur de 26 ans qui avait joué seulement 12 minutes lors de la précédente édition au Qatar en 2022.

Deux fois la France au menu

Le néo-Lyonnais, prêté par la Juventus Turin, avait pourtant participé aux rencontres amicales au printemps 2026, juste avant le Mondial. Mais cela n'avait pas suffi à Rudi Garcia pour oublier la mauvaise saison dans l'ancien Lensois. En 2026-2027, les Belges repartent avec un nouveau sélectionneur, Mark van Bommel. Un autre cycle auquel Loïs Openda (33 capes, 3 buts) prendra part. En tout cas, il est appelé avec les Diables rouges pour la Ligue des nations cet automne. Ils affronteront l'Italie (25/09), la France deux fois (28/09 et 05/10), en plus de la Turquie (02/10).

L'attaquant fera tout de même face à une sacrée concurrence avec Charles De Ketelaere et surtout l'inamovible Romelu Lukaku. On notera par ailleurs la convocation de Malick Fofana, qui retrouve lui aussi l'équipe nationale. L'ailier évolue maintenant à Sunderland après son transfert estival.