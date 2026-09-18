OL - Rennes : Nicolas Tagliafico doit déclarer forfait

Pas à la fête contre Anderlecht mercredi (1-2), Nicolas Tagliafico ne sera pas de la partie contre Rennes samedi soir. L'Argentin souffre d'un petit pépin physique.

À un poste où il dispose de trois solutions, Paulo Fonseca a des options pour pallier le forfait de Nicolas Tagliafico. Car le défenseur ne pourra pas tenir sa place samedi soir (20h45) face à Rennes lors de la cinquième journée de Ligue 1. L'entraîneur portugais a précisé qu'il souffrait d'une "petite blessure". Il ne s'est d'ailleurs pas entraîné ce vendredi matin avec ses coéquipiers. C'est le seul absent pour un pépin physique pour le choc du week-end.

Tagliafico a besoin de "quelques jours de repos"

"Il a eu un léger problème musculaire" contre Anderlecht, a ajouté le technicien rhodanien. Ce n'est visiblement pas grave, mais "il a besoin de quelques jours pour récupérer." Le champion du monde 2022 avait remplacé Mohamed Ouedraogo à la mi-temps mercredi en Ligue Europa (succès 2-1). Pour la réception du Stade Rennais, Abner devrait retrouver la place de titulaire qu'il occupe depuis le début de la saison. Pour Nicolas Tagliafico, ce début de saison est en revanche très difficile, avec seulement trois apparitions (une titularisation) et des prestations globalement décevantes.

Sera-t-il apte pour rejoindre sa sélection ? C'est la question, alors qu'il a été appelé pour les matchs de septembre-octobre avec l'Albiceleste.