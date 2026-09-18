Muselé par le Paris FC (0-0), puis vainqueur en deux temps d'Anderlecht mercredi (1-2), l'OL passera au révélateur rennais samedi (20h45). Mais Paulo Fonseca refuse de voir ce choc comme un "test" pour les ambitions lyonnaises.

Le match de mercredi contre Anderlecht (1-2) avec plusieurs changements provoque-t-il un casse-tête chez vous dans la perspective de Rennes ?

Paulo Fonseca : "Oui, mais c'est une bonne chose d'avoir plus de solutions. Ils (les habituels remplaçants) ont montré que tout le monde voulait jouer. C'est un bon problème pour moi. C'est difficile de faire des choix car tous les joueurs méritent d'être avec le groupe. Les deux fois où j'ai fait de nombreux changements (contre Toulouse et Anderlecht), j'ai eu des réponses très positives, et ça amène de la confiance à l'équipe pour le futur.

Qu'est-ce qui fera la différence pour qu'ils deviennent titulaires ?

Il y a une chose qu'il est important d'avoir en tête, c'est la condition physique. Naturellement, ceux qui ont débuté en Ligue Europa ne sont pas dans la meilleure forme pour commencer samedi. Les autres joueurs seront plus frais, et c'est pour ça que j'ai fait ce turnover. Après, cela dépend également de l'adversaire, de la dynamique du joueur, de l'équipe, de notre stratégie pour l'affiche. C'est tout ça qui me permet de trancher.

"Un adversaire qui joue de manière intense et verticale"

Rennes est un adversaire qui demande une observation minutieuse, c'est une grosse équipe du championnat...

Oui, c'est une belle équipe. Ils sont très forts, ont de bons joueurs et un grand entraîneur que j'admire (Franck Haise). Ils traversent une bonne période. C'est un adversaire qui joue de manière intense et verticale. Il est difficile de les contrarier défensivement.

Est-ce que ce duel face au Stade Rennais est un premier test dans cette Ligue 1 ?

Je pense qu'on a bien digéré l'élimination face à Fenerbahçe (en barrage de Ligue des champions). Je ne sais pas si c'est vraiment un premier test. Pour moi, toutes les confrontations servent de révélateur. Rennes est une grande équipe, mais les autres matchs aussi étaient difficiles. Ce sera une partie différente des autres néanmoins.