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Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
Paulo Fonseca, entraîneur de l’OL (crédit : David Hernandez)

Paulo Fonseca avant OL - Rennes : "Je ne sais pas si c'est vraiment un premier test"

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Muselé par le Paris FC (0-0), puis vainqueur en deux temps d'Anderlecht mercredi (1-2), l'OL passera au révélateur rennais samedi (20h45). Mais Paulo Fonseca refuse de voir ce choc comme un "test" pour les ambitions lyonnaises.

    Le match de mercredi contre Anderlecht (1-2) avec plusieurs changements provoque-t-il un casse-tête chez vous dans la perspective de Rennes ?

    Paulo Fonseca : "Oui, mais c'est une bonne chose d'avoir plus de solutions. Ils (les habituels remplaçants) ont montré que tout le monde voulait jouer. C'est un bon problème pour moi. C'est difficile de faire des choix car tous les joueurs méritent d'être avec le groupe. Les deux fois où j'ai fait de nombreux changements (contre Toulouse et Anderlecht), j'ai eu des réponses très positives, et ça amène de la confiance à l'équipe pour le futur.

    Qu'est-ce qui fera la différence pour qu'ils deviennent titulaires ?

    Il y a une chose qu'il est important d'avoir en tête, c'est la condition physique. Naturellement, ceux qui ont débuté en Ligue Europa ne sont pas dans la meilleure forme pour commencer samedi. Les autres joueurs seront plus frais, et c'est pour ça que j'ai fait ce turnover. Après, cela dépend également de l'adversaire, de la dynamique du joueur, de l'équipe, de notre stratégie pour l'affiche. C'est tout ça qui me permet de trancher.

    "Un adversaire qui joue de manière intense et verticale"

    Rennes est un adversaire qui demande une observation minutieuse, c'est une grosse équipe du championnat...

    Oui, c'est une belle équipe. Ils sont très forts, ont de bons joueurs et un grand entraîneur que j'admire (Franck Haise). Ils traversent une bonne période. C'est un adversaire qui joue de manière intense et verticale. Il est difficile de les contrarier défensivement.

    Est-ce que ce duel face au Stade Rennais est un premier test dans cette Ligue 1 ?

    Je pense qu'on a bien digéré l'élimination face à Fenerbahçe (en barrage de Ligue des champions). Je ne sais pas si c'est vraiment un premier test. Pour moi, toutes les confrontations servent de révélateur. Rennes est une grande équipe, mais les autres matchs aussi étaient difficiles. Ce sera une partie différente des autres néanmoins.

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    3 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - ven 18 Sep 26 à 14 h 54

      Condition physique, fraîcheur, adversaire, dynamique du joueur, de l'équipe, stratégie…

      C'est là où on se rend compte que derrière notre écran on n'a pas ou peu d'informations pour exiger la présence d'un joueur.

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    2. Avatar
      ledemon mbarkus - ven 18 Sep 26 à 15 h 03

      Ce sera un match difficile mais on peut le faire. L'année passée on a été très bon sur les confrontations directes avec les gros . C'est pourquoi j'aime FONSCECA l'année passee j'ai pu regarder les supporters du psg dans les yeux.

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    3. Toitoi
      Toitoi - ven 18 Sep 26 à 15 h 03

      Il a raison de douter car le premier test était face au PFC.

      Quant à Franck Haise, c'est un entraîneur moyen plus de Ligue 1.

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