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Loïs Openda après son but lors d'OL - Le Havre
Loïs Openda après son but lors d’OL – Le Havre (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL : Loïs Openda loue le travail des dirigeants pour le faire venir

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Recrue la plus "clinquante" de l'été lyonnais, Loïs Openda affirme s'être parfaitement acclimaté. Le Belge a notamment apprécié les échanges avec Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean avant sa venue.

    Huit titularisations, deux buts et une passe décisive. Les débuts de Loïs Openda avec l'OL sont statistiquement contrastés. Mais cela ne dit pas tout de son impact dans le jeu. Généreux dans l'effort, poison pour les défenses par ses nombreux appels, l'avant-centre peut parfois manquer de lucidité ou de précision dans le dernier geste. Contre Rennes samedi (20h45), il sera déterminant si l'Olympique lyonnais veut obtenir la victoire face à un adversaire direct.

    "J'ai rarement vu des personnes autant investies pour un joueur "

    Avant ce choc de la cinquième journée de Ligue 1, le Belge a évoqué ses échanges avec les dirigeants rhodaniens cet été. Il dit s'être senti particulièrement désiré avant son prêt depuis la Juventus Turin. "J'ai souvent parlé avec Paulo Fonseca pendant les vacances. Il me voulait et a été déterminant. Dès le début, j'ai rencontré Matthieu (Louis-Jean, le directeur sportif) qui s'est montré très clair. Il s'est déplacé et a tout fait. J'ai rarement vu des personnes autant investies pour un joueur de foot. Si je me mettais à la place de Matthieu, j'aurais laissé tomber. Il s'est battu jusqu'au dernier jour de ma signature et m'a montré à quel point le club, la direction, tout le monde me souhaitait. Je savais que j'allais m'épanouir, a-t-il confié dans L'Équipe. Ma famille a été très bien accueillie. Je suis dans un endroit sain et je suis très content de mon choix."

    Un point que l'attaquant de 26 ans n'est pas le premier à mettre en lumière. Et qui est d'autant plus important pour une formation comme l'OL qui doit faire avec des moyens moindres.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Outlander - ven 18 Sep 26 à 16 h 47

      MLJ a ressorti la brosse a reluire utilisée pour Endrick...

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