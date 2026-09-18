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Abner lors de Strasbourg - OL
Abner lors de Strasbourg – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

OL : "C'est toujours bien", Abner évoque la concurrence au poste de latéral gauche

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Il a pour l'instant une longueur d'avance sur ses concurrents. En ce début de saison, Abner est celui qui se démarque au poste de latéral gauche, plus que Nicolas Tagliafico et Mohamed Ouedraogo.

    Notre consultant Nicolas Puydebois répète souvent que le confort n'est pas bon pour les footballeurs. À l'OL, la concurrence existe avec deux voire trois éléments pour chaque position du 11. C'est notamment le cas chez les latéraux gauches. Ils sont actuellement trois pour un strapontin. Avec jusqu'à présent un temps de jeu à l'avantage d'Abner, qui a disputé les rencontres importantes (7 apparitions, 6 titularisations). Derrière, Nicolas Tagliafico et Mohamed Ouedraogo se partagent les miettes.

    En conférence de presse ce vendredi, le Brésilien, qui devrait démarrer samedi face à Rennes (20h45), est revenu sur la compétition interne entre les trois hommes. "La concurrence est toujours positive, et ce, à tous les postes. Ça permet d'améliorer le niveau du groupe et le collectif. L'année dernière, il y avait Nico, et maintenant, il y a un homme en plus. Ça peut faire du bien, pas seulement pour nous les défenseurs, mais pour toute l'équipe, assure-t-il. C'est bien d'avoir un joueur (Ouedraogo) avec ces qualités-là."

    "J'ai toujours dit que je pouvais m'adapter, ce n'est pas un problème"

    Une situation qui n'était pas vraiment prévue car l'Argentin aurait dû quitter le Rhône cet été. Mais son transfert à l'Atlético de Madrid n'a pas pu aboutir avant la fin du mercato. Pour l'instant, Abner a le statut de numéro 1, avec l'avantage de pouvoir dépanner dans d'autres endroits du terrain. C'est en tout cas ce que Paulo Fonseca lui a déjà demandé, notamment contre le Sparta Prague (2-1), même si cela n'avait pas fonctionné. "Quand le coach est arrivé, je ne jouais pas beaucoup au début. Lors du précédent exercice, j'ai eu davantage ma chance (36 matchs), même à différents postes. J'ai toujours dit que je pouvais m'adapter, ce n'est pas un problème, affirme-t-il. Il faut simplement s'habituer. C'est bien pour moi (cette polyvalence)."

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    3 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - ven 18 Sep 26 à 15 h 22

      Tu parles d'une concurrence... Le choix de l'entraîneur n'est pas fondé sur "quel joueur est le meilleur" mais "lequel est le moins pire".

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      1. RBV
        RBV - ven 18 Sep 26 à 16 h 22

        Exactement…on a un vrai problème sur ce poste. À voir si le club règle ce problème pendant le mercato d’hiver…

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    2. Avatar
      Arioul - ven 18 Sep 26 à 16 h 39

      "J'ai toujours dit que je pouvais m'adapter, ce n'est pas un problème....". Bah si justement. On voit bien qu'il n'arrive pas à s'adapter et que c'est un problème. C'est incroyable la capacité des joueurs de foot à se mettre des œillères et à ne pas faire leur auto-critique. Quelqu'un pourrait lui dire qu'il n'est pas bon en ailier droit, fantomatique au milieu, et à peine moyen à son vrai poste de latéral gauche ? Et a priori on ne peut pas compter sur le coach pour lui dire.

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