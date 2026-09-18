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Romane Rafalski lors d'OL Lyonnes - Dijon
Romane Rafalski lors d’OL Lyonnes – Dijon (Facebook OL Ang’elles)

Coupe du monde U20 : la France et Romane Rafalski (OL Lyonnes) éliminées par le Canada

  • par Alban Nivet

    • Les Bleuettes ont été éliminées de la Coupe du monde U20 dès les huitièmes de finale, après leur défaite face au Canada jeudi (1-3). Titulaire, Romane Rafalski a disputé 73 minutes.

    Après avoir terminé en tête de leur groupe, les Françaises affrontaient le Canada ce jeudi en huitièmes de finale du Mondial U20 en Pologne. Les joueuses de Philippe Joly n'ont pas réussi à poursuivre leur parcours et se sont inclinées 3-1. Pourtant, elles restaient sur deux succès de rang face à l'Équateur (3-2) et au Ghana (4-0).

    Rafalski titulaire puis remplacée

    Déjà titulaire lors des trois rencontres de la phase de poules, Romane Rafalski a de nouveau débuté le choc face aux Canadiennes. La polyvalente footballeuse d'OL Lyonnes a finalement cédé sa place à la 73e minute, au moment où Mariah Gueguen est entrée en jeu. La Lyonnaise a quitté la compétition avec un goût amer dans la bouche, alors que le score était déjà de 3-1.

    Hunter fait la différence

    Le Canada a rapidement pris les commandes grâce à Kaylee Hunter. L'attaquante a inscrit deux buts en première période, aux 28e et 33e minutes, avant de compléter son triplé à la 70e. Kenza Roche-Dufour a bien réduit l'écart à la 81e minute, mais seulement pour l'honneur, car les Françaises n'ont pas réussi à revenir. Un résultat logique au vu de la domination de la sélection nord-américaine. Elle défiera la Corée du Nord en quarts de finale.

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