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Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
Les U19 féminines de l’OL Lyonnes (Facebook : OLAngElles)

OL Académie : le programme du week-end

  • par Alban Nivet

    • Un week-end chargé pour les équipes de l’Académie. Les cinq principales formations lyonnaises seront sur les terrains samedi et dimanche. Avec notamment des Gones en quête de rebond.

    Après un week-end marqué par plusieurs résultats négatifs chez les jeunes, les équipes de l’OL retrouvent la compétition avec plusieurs rendez-vous importants. La réserve masculine ouvrira le bal samedi à domicile, tandis que les autres formations entreront en lice dimanche.

    La réserve masculine veut enfin lancer sa saison contre Thonon Évian

    Les premiers à jouer seront les joueurs de l’Olympique lyonnais 2. Ils accueilleront Thonon Évian samedi à 18 heures, pour la troisième journée de National 2. Après deux journées de compétition, les protégés de Gueïda Fofana aimeraient se servir de cette réception pour enfin lancer leur saison. Ils comptent pour l'heure deux nuls 0-0, et ont surtout pris une claque en amical vendredi 11 septembre (0-4 contre Grenoble).

    Les U19 doivent rebondir à Sochaux

    Dimanche à 15 heures, les U19 de l’OL se déplaceront sur la pelouse du FC Sochaux-Montbéliard pour la cinquième journée du championnat. Le groupe reste sur une défaite à domicile contre l’AJ Auxerre (1-2) le week-end dernier. Ils chercheront donc à réagir loin de leurs bases et à retrouver le chemin de la victoire. Pour l'instant, ce n'est pas ça pour Karim Bounouara et ses troupes (13es sur 14).

    Les U17 reçoivent Auxerre

    Les U17 joueront également dimanche à 15 heures, avec la réception de l’AJA. Une nouvelle confrontation avec le club bourguignon pour les équipes de l’Académie, après la défaite des U19 face aux Auxerrois la semaine passée. Les Gones tenteront cette fois de prendre les trois points à domicile pour la cinquième journée du championnat, après la déception du revers à Strasbourg.

    Les jeunes d'OL Lyonnes également sur le pont

    Du côté des féminines, les U19 d’OL Lyonnes recevront le FC Fleury 91 dimanche à 15 heures pour la troisième journée de la première phase. La passe de trois pour les Fenottes ? Dans le même temps, la réserve se déplacera dans les Bouches-du-Rhône pour affronter le FC Rousset Sainte-Victoire. Cette rencontre de D3 féminine débutera également à 15 heures. Victorieux du Puy-en-Velay pour lancer l'exercice (5-0), le collectif de Julien Perney et Anthony Scaramozzino espère enchaîner.

    Le programme de l’Académie

    OL 2 - Thonon Évian GG FC, samedi à 18 heures

    FC Rousset Sainte-Victoire - OL Lyonnes 2, dimanche à 15 heures

    FC Sochaux-Montbéliard - OL U19, dimanche à 15 heures

    OL Lyonnes U19 - FC Fleury 91, dimanche à 15 heures

    OL U17 - AJ Auxerre, dimanche à 15 heures

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