La compo et le direct... Suivez Le Havre - OL Lyonnes

  • par Alban Nivet
  • 1 Commentaire

    • Après deux larges victoires pour lancer leur saison, les OL Lyonnes se déplacent au Havre ce vendredi pour la troisième journée de Première Ligue. Suivez la rencontre en direct à partir de 19 heures.

    OL Lyonnes a parfaitement lancé sa saison. Après deux journées, les joueuses de Jonatan Giráldez comptent six points et affichent déjà quatorze buts au compteur. Les Lyonnaises ont d’abord largement dominé Fleury (7-1), avant de s’imposer sur le même score face au Paris FC lors de leur première rencontre de la saison au Parc OL. Pour cette troisième journée, les championnes de France se déplacent sur la pelouse du Havre AC avec l’objectif de poursuivre cette dynamique. Les Havraises auront fort à faire contre une équipe rhodanienne qui a déjà trouvé son rythme offensivement.

    Face à elles, les Normandes tenteront de résister au champion de France dans leur stade Océane. La saison dernière, les deux formations s'étaient déjà affrontées au Havre, avec une large victoire lyonnaise (0-7). OL Lyonnes avait également remporté les deux autres confrontations de l'exercice 2025-2026, pour un bilan de 17 buts à 0 sur les trois rencontres. 

    La composition d'OL Lyonnes :

    Le 11 d'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Engen, Sangaré - Brand, Shrader, Swierot, Benyahia, Bacha - Dumornay, Hegerberg

    La rencontre débutera à 19 heures et sera diffusée gratuitement. Suivez cette rencontre en direct sur Olympique-et-Lyonnais, via la chaîne YouTube de la Première Ligue.

    1 commentaire
    1. dede74
      dede74 - ven 18 Sep 26 à 18 h 12

      Beaucoup de jeunesse dans cette équipe.

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