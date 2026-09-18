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Julien Duranville (OL) face à Hector Bellerin (Real Betis)
Julien Duranville (OL) face à Hector Bellerin (Real Betis)(Photo by Joaquin Corchero / Spain DPPI / DPPI via AFP)

OL - Rennes : Abner de retour, Tagliafico et Duranville absents

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Sans surprise, Abner revient dans le groupe de l'OL face à Rennes. En revanche, Nicolas Tagliafico et Julien Duranville ne participeront pas au match de samedi (20h45).

    Paulo Fonseca devait faire des choix. Ce samedi, l'OL recevra Rennes pour la cinquième journée de Ligue 1. Or, le Portugais n'avait qu'un seul forfait dans son effectif : Nicolas Tagliafico. Légèrement blessé, le latéral gauche est remplacé poste pour poste par Abner, qui avait été laissé au repos contre Anderlecht mercredi (1-2). Le Brésilien sera, sauf surprise, titulaire lors du choc de ce week-end. Néanmoins, Mohamed Ouedraogo, qui avait débuté en Ligue Europa, sera éventuellement là pour le suppléer si besoin.

    En attaque, il y a un embouteillage

    Le staff a dû trancher pour définir les 21 joueurs qui forment le groupe. Le couperet est tombé pour Noham Kamara, Adil Hamdani, Julien Duranville, Rémi Himbert et Alejandro Gomes Rodriguez. Les plus jeunes pourraient évoluer en réserve samedi en fin d'après-midi (18 heures face à Thonon Evian). Pour le Belge, il lui faudra patienter, alors qu'il a été éloigné des terrains ces derniers jours et qu'il était revenu pour le match européen dans son club formateur. Il n'a plus joué depuis le 22 août à Toulouse (0-2).

    Le groupe de l'OL : Descamps, Greif, Bengui - Athekame, Abner, Kluivert, Niakhaté, Bacher, Mata, Ouedraogo - Bidstrup, Tessmann, Tolisso, Morton, Merah, Nartey - Nuamah, Sulc, Nakamura, Openda, Boudache

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    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 18 Sep 26 à 19 h 47

      Dommage que Himbert disparaît déjà, mais j'ai pas tout suivit il est peut être en méforme ?

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