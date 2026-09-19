Actualités
La joie des joueurs de l'OL contre Rennes
La joie des joueurs de l’OL contre Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Rennes : aucun match nul lors des dix derniers duels

  • par Alban Nivet

    • Les dix dernières confrontations entre l’OL et Rennes en Ligue 1 ont toutes livré un vainqueur. Les Bretons ont remporté six de ces rencontres, contre quatre pour les Lyonnais.

    Depuis le 7 novembre 2021, les deux équipes se sont affrontées à dix reprises en championnat. Sur cette période, Rennes a pris l’avantage avec six succès, tandis que l’OL s’est imposé à quatre reprises. Première observation, aucun de ces dix matchs ne s’est donc terminé sur un score de parité.

    L’OL a remporté les deux derniers duels à Décines

    Le bilan récent reste toutefois plus équilibré lorsqu’on regarde les dernières confrontations. Après deux victoires rennaises en 2024, dont un succès 3-2 au Parc OL en janvier, l’Olympique lyonnais a remporté les deux dernières rencontres disputées à domicile. Les coéquipiers de Corentin Tolisso se sont imposés 4-1 en avril 2025, puis 4-2 en mai 2026.

    Entre ces deux succès, Rennes avait néanmoins repris le dessus au Roazhon Park en septembre 2025, avec un succès 3-1. Le club breton conserve donc un avantage sur l’ensemble des dix dernières confrontations, malgré les deux récentes victoires rhodaniennes à Décines. Une petite série que les hommes de Paulo Fonseca seraient très inspirés de prolonger samedi (20h45). Ce qui leur permettrait de passer devant leur rival au classement.

    à lire également
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    OL - Rennes : premier choc et dernier match référence

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL contre Rennes
    OL - Rennes : aucun match nul lors des dix derniers duels 09:25
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    OL - Rennes : premier choc et dernier match référence 08:40
    La joie des joueurs de l'OL contre Rennes
    OL - Rennes : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : Moussa Niakhaté sélectionné avec le Sénégal 07:30
    Ada Hegerberg lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    Nouvelle démonstration au Havre pour OL Lyonnes (1-8) 18/09/26
    Julien Duranville (OL) face à Hector Bellerin (Real Betis)
    OL - Rennes : Abner de retour, Tagliafico et Duranville absents 18/09/26
    OL Lyonnes - Le Havre mardi 10 mars 2026
    La compo et le direct... Revivez Le Havre - OL Lyonnes 18/09/26
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL Académie : le programme du week-end 18/09/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Romane Rafalski lors d'OL Lyonnes - Dijon
    Coupe du monde U20 : la France et Romane Rafalski (OL Lyonnes) éliminées par le Canada 18/09/26
    Loïs Openda après son but lors d'OL - Le Havre
    OL : Loïs Openda loue le travail des dirigeants pour le faire venir 18/09/26
    Abner lors de Strasbourg - OL
    OL : "C'est toujours bien", Abner évoque la concurrence au poste de latéral gauche 18/09/26
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Paulo Fonseca avant OL - Rennes : "Je ne sais pas si c'est vraiment un premier test" 18/09/26
    Nicolas Tagliafico (OL) face à Loïc Nego (Le Havre)
    OL - Rennes : Nicolas Tagliafico doit déclarer forfait 18/09/26
    OL : privé du Mondial, Loïs Openda renouera avec la Belgique 18/09/26
    Ancien joueur d'Anderlecht et de l'OL, Eugène Kabongo a assisté au match mercredi 18/09/26
    Nicolas Tagliafico lors d'OL - Toulouse
    OL : Nicolas Tagliafico absent de l'entraînement collectif 18/09/26
    Le Havre - OL Lyonnes : avant-match, horaire, diffusion TV 18/09/26
    Première Ligue : OL Lyonnes voyagera à Montpellier le 31 octobre 18/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut