OL - Rennes : aucun match nul lors des dix derniers duels

Les dix dernières confrontations entre l’OL et Rennes en Ligue 1 ont toutes livré un vainqueur. Les Bretons ont remporté six de ces rencontres, contre quatre pour les Lyonnais.

Depuis le 7 novembre 2021, les deux équipes se sont affrontées à dix reprises en championnat. Sur cette période, Rennes a pris l’avantage avec six succès, tandis que l’OL s’est imposé à quatre reprises. Première observation, aucun de ces dix matchs ne s’est donc terminé sur un score de parité.

L’OL a remporté les deux derniers duels à Décines

Le bilan récent reste toutefois plus équilibré lorsqu’on regarde les dernières confrontations. Après deux victoires rennaises en 2024, dont un succès 3-2 au Parc OL en janvier, l’Olympique lyonnais a remporté les deux dernières rencontres disputées à domicile. Les coéquipiers de Corentin Tolisso se sont imposés 4-1 en avril 2025, puis 4-2 en mai 2026.

Entre ces deux succès, Rennes avait néanmoins repris le dessus au Roazhon Park en septembre 2025, avec un succès 3-1. Le club breton conserve donc un avantage sur l’ensemble des dix dernières confrontations, malgré les deux récentes victoires rhodaniennes à Décines. Une petite série que les hommes de Paulo Fonseca seraient très inspirés de prolonger samedi (20h45). Ce qui leur permettrait de passer devant leur rival au classement.