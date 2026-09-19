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Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by Indrawan Kumala/NurPhoto) (Photo by Indrawan Kumala / NurPhoto via AFP)

OL : Moussa Niakhaté sélectionné avec le Sénégal

  • par Alban Nivet

    • Le défenseur de l’Olympique lyonnais, Moussa Niakhaté, figure dans la nouvelle liste du Sénégal pour le prochain rassemblement international. Le Lyonnais retrouvera les Lions de la Teranga à l’occasion de cette trêve de septembre.

    Toujours appelé avec sa sélection ces dernières années, Niakhaté poursuit sans surprise son parcours international. Le défenseur de l’OL fait partie des 29 joueurs retenus par le nouveau sélectionneur Patrick Vieira pour cette séquence internationale. Une convocation logique tant le Rhodanien s'est imposé dans l'arrière-garde de son équipe nationale. Après un Mondial achevé dans la tristesse en 16es de finale contre la Belgique, le voilà maintenant tourné vers la prochaine Coupe d'Afrique des nations.

    Trois rencontres au programme

    Le Sénégal débutera ce rassemblement par un déplacement au Mozambique, le 25 septembre, dans le cadre des qualifications pour la CAN 2027. Il se rendra ensuite en Éthiopie le 29 septembre pour leur deuxième rencontre de la trêve, toujours pour les éliminatoires. Les Sénégalais termineront cette séquence par un match amical contre les Comores, le 4 octobre à Marseille.

    Cette nouvelle sélection permet à Moussa Niakhaté de continuer son aventure avec les Lions de la Téranga. Son expérience internationale constitue également un atout pour le central. Mais avant de partir pour une grosse quinzaine de jours, le footballeur de 30 ans a un dernier rendez-vous à négocier avec l'OL. Un choc contre Rennes les attend, lui et ses coéquipiers, samedi soir (20h45).

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