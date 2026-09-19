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La joie des joueurs de l'OL contre Rennes
La joie des joueurs de l’OL contre Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Rennes : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par Alban Nivet

    • Après son déplacement à Anderlecht en Ligue Europa, l’OL retrouvera la Ligue 1 avec la réception de Rennes ce samedi. Retrouvez toutes les informations pratiques de cette cinquième journée du championnat de France.

    Avant-match

    Après l’Europe, retour au championnat. Trois jours après sa victoire face à Anderlecht en Ligue Europa (2-1), l’OL retrouvera le quotidien de la Ligue 1 avec la réception de Rennes à Décines ce samedi 19 septembre. Les Lyonnais devront composer avec un calendrier chargé, puisque cette rencontre interviendra seulement quelques jours après leur première sortie européenne de la saison.

    Pour cette cinquième journée, Paulo Fonseca devra gérer les organismes après le rendez-vous bruxellois. Chose déjà en partie faite en milieu de semaine avec une large rotation. Pour ce choc, le Portugais devrait en appeler à ses cadres habituels avec un 11 assez classique. L'objectif sera de décrocher un succès pour dépasser son rival (10 unités). Après quatre journées, les Lyonnais comptent 8 points, avec deux victoires contre Toulouse et Auxerre ainsi que deux nuls face au Havre et au Paris FC (0-0). De son côté, le Stade Rennais fait partie des formations de tête. Les Bretons ont accroché le PSG lors de la première journée (2-2), avant de battre Le Mans (3-2), Angers (2-1) puis l’OM (1-0).

    À quelle heure se joue OL - Rennes ?

    Le duel entre l’Olympique lyonnais et Rennes est programmé 20h45 au Parc OL. La rencontre constituera l'une des affiches de la cinquième journée de Ligue 1, avec le Monaco - Lens disputé vendredi et le Marseille - PSG de dimanche. C'est Mathieu Vernice qui arbitrera cette confrontation.  

    Sur quelle chaîne voir OL - Rennes ?

    Comme l’ensemble des rencontres de Ligue 1 cette saison, OL - Rennes sera diffusé sur Ligue 1+. La rencontre sera à suivre sur Ligue 1+3, avec Sébastien Dupuis et Charlotte Lorgeré aux commentaires. David Aiello et Souleymane Diawara seront, eux, présents en bord de terrain.

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