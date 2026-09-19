OL - Rennes : premier choc et dernier match référence

Trois jours après son entrée en lice européenne, l'OL reçoit Rennes ce samedi pour le premier choc de la saison. L'enjeu : la seconde place.

Tout va très vite dans le football. Le dimanche 3 mai dernier, au terme d'un match spectaculaire, les joueurs lyonnais renversaient le Stade Rennais (4-2), confortant ainsi leur troisième place à deux journées de la fin du championnat. Les déconvenues à Toulouse et contre Lens sont ensuite passées par là. Une quatrième place au final, synonyme de plusieurs tours préliminaires en C1, une nouvelle désillusion contre Fenerbahçe, et revoilà l'OL embarqué dans une saison quasi similaire à la précédente. Une victoire devant Rennes ce samedi à Décines serait donc de bon goût. En s'imposant face aux Bretons, le septuple champion de France compterait 11 points dans sa besace à l'issue de la 5e journée de championnat. Un total qui serait malgré tout inférieur à celui de l'année dernière à la même époque, puisque l'OL affichait 12 unités au compteur après ses cinq premiers matches.

Une contre-performance à domicile pourrait en revanche instaurer quelques doutes chez les suiveurs du club de la capitale des Gaules. Encore poussifs en seconde mi-temps contre Anderlecht, les coéquipiers de Tyler Morton n'étaient pas loin de concéder le match nul en Belgique malgré un double avantage à la pause (1-2). La rotation de Fonseca s'est finalement avérée payante, il faut le souligner, mais quelques doutes subsistent encore sur l'équipe qui débutera la partie au Parc OL. Engagé lui aussi en Europa League cette semaine, le Stade Rennais n'a pas profité de cette première échéance continentale pour procéder à une revue d'effectif. Le technicien breton, Franck Haise, a ainsi titularisé ses cadres (Lepaul, Thomasson, Cresswell) pour son déplacement au Sturm Graz (0-0). L'argument de la fraîcheur physique ne pourra donc pas être invoqué par Paulo Fonseca pour justifier un éventuel faux pas à la maison.

Franck Haise, un entraîneur qui réussit bien à Paulo Fonseca

Le coach lusophone pourra s'appuyer cela dit sur un bilan largement favorable au moment d'affronter son homologue. Les sept premières confrontations entre les deux hommes ont clairement été à l'avantage du Portugais. L'entraîneur lyonnais compte quatre victoires, deux nuls et seulement une défaite lors de leurs précédentes oppositions. La dernière d'entre elles, au printemps, demeure d'ailleurs à ce jour l'ultime match référence de la bande à Fonseca. Une éternité. Pour autant, ce dernier s'est montré hésitant en avant-match pour qualifier cette rencontre de premier choc de la saison. "Je ne sais pas si c'est vraiment un premier test. Pour moi, toutes les confrontations servent de révélateur. Rennes est une grande équipe, mais les autres matchs aussi étaient difficiles." Une façon sans doute d'évacuer la pression avant cette partie qui s'annonce cruciale pour les ambitions lyonnaises. Les joueurs ménagés en Coupe d'Europe devraient retrouver une place dans le onze de départ, à commencer par Corentin Tolisso.

Titularisé lors des trois dernières journées de Ligue 1, la prestation du natif de L'Arbresle sera particulièrement scrutée. Peu en verve physiquement ces derniers temps, la trêve automnale arrive à point nommé pour le champion du monde 2018. L'ancien joueur du Bayern Munich devrait évoluer dans l'entrejeu contre les Rennais. En milieu récupérateur, en milieu relayeur, derrière l'attaquant ? C'est justement la question dont la réponse nous fait défaut en ce moment entre Rhône et Saône. Taulier du vestiaire et capitaine exemplaire, l'influence hors terrain du joueur formé au club ne fait aucun doute. Sur la pelouse, c'est une autre histoire. Toujours bien placé en phase offensive, le milieu de terrain de 32 ans n'est pas aussi irréprochable au niveau de son jeu sans ballon et de l'intensité qu'il peut mettre dans les duels où il est impliqué. Résultat, une empreinte moins prégnante sur le déroulement et le rythme des parties disputées depuis le début de la saison.

Tolisso, Šulc, Openda : seulement deux places pour trois joueurs ?

Touché par quelques pépins physiques ces dernière semaines, Tolisso ne sera pas le seul à devoir hausser son niveau de jeu face aux coéquipiers de Valentin Rongier. Très en vue mais peu efficace dans le dernier geste, Loïs Openda aura une carte à jouer face aux Bretons. Celui qui a touché les montants à plusieurs reprises cette saison devrait être aligné à la pointe de l'attaque. Reste à savoir qui accompagnera le Belge pour animer les offensives lyonnaises. Nuamah devrait logiquement retrouver son couloir droit, malgré la nouvelle bonne prestation de Boudache. La dernière place du trio offensif devrait se disputer entre Šulc et Nakamura. Le Japonais, auteur d'une prestation remarquée au Lotto Park ce mercredi, pourrait vite bousculer la hiérarchie devant. Plus à l'aise que le Tchèque sur un côté, le joueur prêté par Reims pourrait justement permettre à Tolisso d'évoluer dans les meilleures conditions, en lui laissant toute la liberté d'action dans l'axe du terrain, et ce sans empiéter sur les plates-bandes de l'attaquant belge.

Entré à l'heure de jeu contre Anderlecht, Pavel Šulc devrait cependant bel et bien démarrer la partie. En soutien du Ghanéen et du Diable Rouge, il devrait évoluer dans une position de numéro 10 dans le 4-4-2 losange hybride mis en place par Fonseca. Une animation identique avait déjà été testée contre le Paris FC (0-0) la semaine dernière. Un match sans idées, un score nul et vierge et seulement un tir cadré à mettre au crédit rhodanien. Pour décrocher un meilleur résultat et s'offrir la victoire, l'OL devra être capable de proposer davantage ce samedi à Décines.