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Corentin Tolisso (OL) face à Talisca (Fenerbahçe)
Corentin Tolisso (OL) face à Talisca (Fenerbahçe) (Photo by Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu via AFP)

OL : Paulo Fonseca prend la défense de Corentin Tolisso

  • par Alban Nivet
  • 1 Commentaire

    • Avant la réception de Rennes, Paulo Fonseca a évoqué le début de saison de son capitaine, Corentin Tolisso. L’entraîneur de l’OL souligne son importance pour l’équipe tout en rappelant que le milieu lyonnais a connu quelques soucis physiques.

    Après quatre journées de Ligue 1, Corentin Tolisso a participé à l'ensemble des rencontres disputées par l’Olympique lyonnais. Le capitaine a néanmoins eu du mal à se mettre à son avantage ces dernières semaines. Son rendement et son impact sont ainsi moindres en comparaison à la saison 2025-2026. Interrogé sur les performances du milieu de terrain avant le rendez-vous face à Rennes samedi, Paulo Fonseca estime que le footballeur de 32 ans n’a pas encore atteint son meilleur niveau. Il tient toutefois à souligner toute son importance dans l'équipe.

    "Coco est vraiment important pour nous tous. Je pense qu’il a eu des matchs positifs, d'autres moins positifs, mais il est un joueur qui donne tout pour le collectif. C’est important sur le terrain d’avoir un gars comme lui", a expliqué le Lusitanien. Il est vrai que le numéro 8 a déjà offert quatre passes décisives à ses partenaires.

    Tolisso pas encore au top physiquement

    L’entraîneur lyonnais a également évoqué les difficultés physiques rencontrées par son capitaine depuis la reprise. Le champion du monde 2018 a notamment connu des problèmes aux adducteurs et n’a pas toujours pu participer à l’intégralité des séances d’entraînement. Une situation qui peut expliquer la gestion de son temps de jeu sur ce début d’exercice. Malgré ça, Paulo Fonseca reste satisfait du travail réalisé. Le Portugais estime que Corentin Tolisso a parfois eu un rôle différent selon les affiches et qu’il a pu être moins décisif à certains moments. Il considère que le natif de Tarare a réalisé "de bonnes choses" et qu’il continue de progresser. 

    Face au Stade Rennais, le leader de l’OL devrait une nouvelle fois être au cœur du dispositif rhodanien pour cette cinquième journée de Ligue 1.

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    1 commentaire
    1. Toitoi
      Toitoi - sam 19 Sep 26 à 10 h 26

      Il est clair que Corentin peut mieux faire, et surtout se doit le faire en tant que capitaine.

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