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Les joueuses d'OL Lyonnes autour de Brand et Shrader en Ligue des champions
Les joueuses d’OL Lyonnes autour de Brand et Shrader en Ligue des champions (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL Lyonnes : place à la Ligue des champions

  • par Thomas Dioudonnat
  • 1 Commentaire

    • Largement victorieuses ce vendredi contre Le Havre, les joueuses d'OL Lyonnes vont maintenant retrouver la C1 contre le Servette FCCF.

    Difficile de faire meilleure répétition avant l'Europe. Ce vendredi, à l'occasion de la 3e journée d'Arkema Première Ligue, les joueuses de Jonatan Giráldez se sont facilement imposées sur la pelouse du Havre (1-8). Un succès sans équivoque qui confirme la belle dynamique des championnes de France, désormais bien lancées dans leur saison. À noter d'ailleurs que cette rencontre restera dans les annales : le VAR y a été utilisé pour la première fois de l'histoire du football féminin en France.

    Les Lyonnaises abordent donc leur entrée en lice continentale dans les meilleures dispositions. Affûtées et déjà dans le rythme, les Fenottes disputeront leur premier match de la saison en Ligue des champions ce mercredi à 18h45, à Genève, face au Servette FCCF. Une première échéance européenne qui permettra de confirmer l'état de forme des coéquipières de Jule Brand, auteure d'une grande partie en Normandie.

    Premier test de la saison pour OL Lyonnes

    En face, les Genevoises n'auront pas les mêmes arguments offensifs. Ce vendredi également, les joueuses helvètes ont concédé le match nul (0-0) sur leur pelouse face à Zürich, loin de la démonstration lyonnaise. Deux physionomies de match bien distinctes qui illustrent la différence de standing entre les deux formations à quelques jours du lancement de la C1.

    Ce résultat n'a pourtant rien d'un signal alarmant pour les Suisses. Ce score nul et vierge permet en effet au Servette FCCF de conserver la tête de son championnat national. De quoi rappeler aux Fenottes qu'il faudra tout de même se méfier de leur prochain adversaire, malgré la hiérarchie apparente sur le papier.

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      Poupette38 - sam 19 Sep 26 à 11 h 03

      Sur Disney+ 🤬

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