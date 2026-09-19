L'OL affronte Rennes ce samedi soir. Les deux clubs sont invaincus en Ligue 1. Fonseca a choisi d'aligner le même onze que face au Paris FC.

Les deux équipes n'ont pas encore connu la défaite depuis le début du championnat. Mais au classement, les Rennais ont déjà trois points d'avance sur les Lyonnais avant de lancer ce choc. Un match à six points donc, comme on aime les appeler. L'OL pourrait recoller à son adversaire du jour en s'imposant à Décines. Une défaite et l'écart entre les deux équipes continuerait de se creuser.

Une victoire permettrait également au club rhodanien de passer la trêve internationale sur le podium, ce qui n'est pas si anodin pour la confiance. L'enjeu est conséquent, surtout face à un concurrent direct, et ce même s'il s'agit seulement de la cinquième journée de Ligue 1. Après une première mi-temps aboutie contre Anderlecht cette semaine en Europa League, les joueurs de Fonseca ont semblé marqué le pas après la pause.

Relâchement conscient ou physique défaillant ?

Deux semaines après sa dernière victoire en championnat contre Auxerre et trois jours après son déplacement en Belgique, l'OL doit confirmer à domicile sous peine de louper le bon wagon. Avec un groupe quasi au complet (Tagliaficao est absent), le Portugais aura l'embarras du choix pour ajuster son système. Une rencontre attendue par le public lyonnais.

La composition de l'OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Bidstrup, Morton, Tolisso - Sulc - Nuamah, Openda