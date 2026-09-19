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La joie des joueurs de l'OL contre Rennes
La joie des joueurs de l’OL contre Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Rennes : pas de changement dans le onze de Fonseca par rapport au PFC

  • par Thomas Dioudonnat
  • 134 Commentaires

    • L'OL affronte Rennes ce samedi soir. Les deux clubs sont invaincus en Ligue 1. Fonseca a choisi d'aligner le même onze que face au Paris FC.

    Les deux équipes n'ont pas encore connu la défaite depuis le début du championnat. Mais au classement, les Rennais ont déjà trois points d'avance sur les Lyonnais avant de lancer ce choc. Un match à six points donc, comme on aime les appeler. L'OL pourrait recoller à son adversaire du jour en s'imposant à Décines. Une défaite et l'écart entre les deux équipes continuerait de se creuser.

    Une victoire permettrait également au club rhodanien de passer la trêve internationale sur le podium, ce qui n'est pas si anodin pour la confiance. L'enjeu est conséquent, surtout face à un concurrent direct, et ce même s'il s'agit seulement de la cinquième journée de Ligue 1. Après une première mi-temps aboutie contre Anderlecht cette semaine en Europa League, les joueurs de Fonseca ont semblé marqué le pas après la pause.

    Relâchement conscient ou physique défaillant ?

    Deux semaines après sa dernière victoire en championnat contre Auxerre et trois jours après son déplacement en Belgique, l'OL doit confirmer à domicile sous peine de louper le bon wagon. Avec un groupe quasi au complet (Tagliaficao est absent), le Portugais aura l'embarras du choix pour ajuster son système. Une rencontre attendue par le public lyonnais.

    La composition de l'OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Bidstrup, Morton, Tolisso - Sulc - Nuamah, Openda

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    134 commentaires
    1. Avatar
      fandelol - sam 19 Sep 26 à 19 h 54

      Comment il peut reconduire la même équipe quand on voit la purge qu'on a sorti à Paris ? Je comprends de moins en moins ce coach.

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      1. Avatar
        Gregaussie - sam 19 Sep 26 à 19 h 56

        ooops j'ai misclick sur signaler...

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        1. Avatar
          Gregaussie - sam 19 Sep 26 à 19 h 57

          D'accord avec toi, si on fait encore un match de merde, une tape sur le bout des doigts de Fonseca, Bah ouais, on a pas les moyens de le virer...

        2. Avatar
          Interol - sam 19 Sep 26 à 20 h 33

          Donc pour vous, une nouvelle animation, si ça marche pas une fois, on la met à la poubelle ? Et ça veut dire que le coach est un tocard s'il la remet ? C'est bien ça ?

        3. Avatar
          fandelol - sam 19 Sep 26 à 20 h 46

          Ya l'animation ET les joueurs. Il aurait pu faire certains changements. On verra ce que ça donne ce soir mais vu le match contre Paris j'ai du mal à imaginer que ça soit séduisant ce soir.

    2. Avatar
      Olreal - sam 19 Sep 26 à 20 h 01

      Je suis pas confiant et j’aime pas l’animation.
      Mais j’espère que ça va le faire.
      J’espère que c’est juste une mauvaise appréhension.
      Les joueurs sur le terrain y’a rien à dire, j’aurai juste préféré avoir Nakamura sur une aille mais si on doit sacrifier un Sulc.
      Allez l’OL

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    3. Avatar
      tigana66 - sam 19 Sep 26 à 20 h 17

      Rennes n'a pas trois points d'avance ou j'ai raté un truc

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      1. OL-91
        OL-91 - sam 19 Sep 26 à 20 h 26

        Deux.

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    4. florentdu42
      florentdu42 - sam 19 Sep 26 à 20 h 17

      Je comprend pas, mais je le présentais, au regard du groupe qui ne contient qu'un ailier gauche comme Nakamura et qu'il a joué 90 minutes cette semaine.
      Sulc n'est pas à l'aise en 10.

      Bref, j'espère juste que si ça ne fonctionne pas à la mi temps, il changera de tactique.

      Mais il va falloir de toute façon espérer

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      1. Avatar
        fandelol - sam 19 Sep 26 à 20 h 29

        Sulc il est à l'aise nul part depuis 6 mois. J'espère qu'il va se réveiller ce soir, mais ça devient inquiétant je trouve.

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    5. Mimoun
      Mimoun - sam 19 Sep 26 à 20 h 18

      75ème minutes : Rennes mène au score, Paulo réfléchit à un premier changement...

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    6. Avatar
      leroilyon - sam 19 Sep 26 à 20 h 28

      Non mais les gars n'espérez pas mieux qu'un match nul, ce soir je regarde le match..
      Miaaaaaaou !!!

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      1. Avatar
        fandelol - sam 19 Sep 26 à 20 h 30

        T'as pas autre chose à faire ? Du genre regarder le match des verts xd

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    7. Avatar
      Juninho-delgado - sam 19 Sep 26 à 20 h 31

      Nuamah en 9 encore... et Tolisso dans le milieu ca fait mal au yeux... Quid a jouer en 4-4-2 il veut pas faire jouer Sulc en 9, Tolisso à la pointe du losange et Nartey dans le coeur du jeu avec Bidstrup ? Ou tout simplement jouer 4-3-3 ou 4-2-3-1 avec Nakamura titulaire ??? Je hais ce coach

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    8. janot06
      janot06 - sam 19 Sep 26 à 20 h 34

      Et il ressort son 4-4-2 pourri !

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    9. Avatar
      Polygone - sam 19 Sep 26 à 20 h 35

      Un lien svp

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    10. janot06
      janot06 - sam 19 Sep 26 à 20 h 38

      Voilà :

      https://jack37eo.mpgreatestclgczbmiddle.my/fr/football/french-ligue-1-4430653/lyon-vs-stade-rennais-fc.html?icg=RlI&ilang=fr

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    11. Avatar
      Interol - sam 19 Sep 26 à 20 h 38

      Rennes ne va pas faire jouer Lepaul. C'est toujours ça de pris.
      Ça va être intéressant comme match !

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      1. Avatar
        Interol - sam 19 Sep 26 à 20 h 43

        Pas de Al Tamari non plus. Et vu comme il nous fait régulièrement mal lui, tant mieux ! Pas de Frankowski, Blas ou Rouault.

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    12. Toitoi
      Toitoi - sam 19 Sep 26 à 20 h 38

      Salut Polygone (et tout le monde),

      Voilà : https://tinyurl.com/yd4ywzx5. A enregistrer en raccourci 😉

      Quant à la compo, on ne change pas une équipe qui fait 0-0 ! En espérant qu'ils se soient mieux préparés et gagnent ce soir, A LA MAISON.

      En espérant que Coco et Pavel se sortent les doigts, parce que jeudi, c'était vraiment pas ça...

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      1. Avatar
        Polygone - sam 19 Sep 26 à 20 h 47

        Merci

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    13. L'habile Fekir
      L’habile Fekir - sam 19 Sep 26 à 20 h 42

      le trio devant, je trouve que ça pourrait marcher, mais c'est le milieu qui me pose problème, ça manque d'un joueur capable de se se retourner et/ou de tenir un peu le ballon (Nartey ou Merah). Heureusement, Morton m'a rassuré contre Anderlecht. Tessmann aussi aurait mérité d'enchainer. RAS en défense.

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    14. L'habile Fekir
      L’habile Fekir - sam 19 Sep 26 à 20 h 45

      Je ne sais pas si vous avez regardé PFC - Strasbourg, le score est trompeur, Paris a roulé sur Strasbourg tout le match, s'il y a 4-0 il y a rien à dire. Et Strasbourg a fait 0 tir en 1ere mi-temps. Peut-être que c'étaient eux qui étaient vraiment plus forts la semaine dernière et qu'on ne pouvait pas faire mieux.

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    15. janot06
      janot06 - sam 19 Sep 26 à 20 h 48

      Belle faute de Niakhaté et carton d'entrée de jeu ! 😡

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    16. Toitoi
      Toitoi - sam 19 Sep 26 à 20 h 49

      Tain Moussa, deux matchs deux jaunes, faut qu'il se calme là !

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    17. OL-91
      OL-91 - sam 19 Sep 26 à 20 h 51

      Et toujours à l'avant, des passes à la louche.

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    18. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 19 Sep 26 à 20 h 51

      Allez l'ol

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    19. janot06
      janot06 - sam 19 Sep 26 à 20 h 52

      Nuamah !!!!!! BUT !!!!!!!
      Sur passe de Coco.

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    20. Toitoi
      Toitoi - sam 19 Sep 26 à 20 h 52

      Nenest !

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    21. Avatar
      leroilyon - sam 19 Sep 26 à 20 h 52

      Et alors ???
      Il est pas magnifique celui la?

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    22. OL-91
      OL-91 - sam 19 Sep 26 à 20 h 53

      Et Ernest surgit ! Tolisso dans ce qu'il sait le mieux faire !

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    23. OL-91
      OL-91 - sam 19 Sep 26 à 20 h 54

      Notre gardien bondissant !

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    24. janot06
      janot06 - sam 19 Sep 26 à 20 h 54

      Impeccable Greif.
      Elle aurait pu être au fond celle là.

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    25. Gune56
      Gune56 - sam 19 Sep 26 à 20 h 54

      Sublime but!

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    26. gone69
      gone69 - sam 19 Sep 26 à 20 h 55

      on démarre sur des chapeaux de roues

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    27. OL-91
      OL-91 - sam 19 Sep 26 à 20 h 55

      Les buts "précoces" ne sont pas ceux que je préfère.
      Allez !

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    28. dugenou
      dugenou - sam 19 Sep 26 à 21 h 03

      Ernest prend confiance

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      1. dugenou
        dugenou - sam 19 Sep 26 à 21 h 05

        Trop?

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    29. gone69
      gone69 - sam 19 Sep 26 à 21 h 03

      on est toujours aussi mauvais sur les coups francs

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    30. gone69
      gone69 - sam 19 Sep 26 à 21 h 05

      le raté...

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    31. OL-91
      OL-91 - sam 19 Sep 26 à 21 h 05

      Nuamah compense son exploit par la facilité et tire des corners rentrants...

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    32. Avatar
      leroilyon - sam 19 Sep 26 à 21 h 05

      Punaise mais met la sous la barre bordel!

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    33. dugenou
      dugenou - sam 19 Sep 26 à 21 h 07

      Pour passer un palier, Nuahma ne doit pas les manquer ces occasions.

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    34. Avatar
      SiempreOL - sam 19 Sep 26 à 21 h 07

      S’il continue à faire les mauvais choix, les mauvaises passes, Bacher va vite devenir un problème.

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    35. gone69
      gone69 - sam 19 Sep 26 à 21 h 10

      on aurait pû leurs mettre la tête sous l'eau bien dommage

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    36. dugenou
      dugenou - sam 19 Sep 26 à 21 h 10

      Bacher un peu en difficultés en ce début de match. De nombreuses relances manquées. Il tient bon derrière mais attention

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    37. gone69
      gone69 - sam 19 Sep 26 à 21 h 13

      on a des occasions de mettre des buts

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    38. janot06
      janot06 - sam 19 Sep 26 à 21 h 14

      Oui, Bacher en dessous des autres est en difficulté.

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    39. Gune56
      Gune56 - sam 19 Sep 26 à 21 h 15

      Là ça joue vraiment bien!

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    40. Avatar
      leroilyon - sam 19 Sep 26 à 21 h 15

      Oui Enerst!
      Passe dé délicieuse de Suiuulc!
      Une passe dédé !!
      Dé dicace à Dédé !

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    41. OL-91
      OL-91 - sam 19 Sep 26 à 21 h 15

      Et dire qu'une pétition demandait qu'on le vende !

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    42. janot06
      janot06 - sam 19 Sep 26 à 21 h 15

      Nuamah, le doublé !!!!! Ouiiiii !
      Passe de Sulc.

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    43. Toitoi
      Toitoi - sam 19 Sep 26 à 21 h 15

      Incroyable, doublé de Nenest ! Et s'il commençait à se lancer à l'OL ?

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    44. dugenou
      dugenou - sam 19 Sep 26 à 21 h 16

      J ai pas suivi le début de match mais Haise est complètement hors sol pour mettre Lepaul sur le banc. Tant mieux pour nous!! 2-0 il ne va pas tarder à entrer...

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      1. OL-91
        OL-91 - sam 19 Sep 26 à 21 h 17

        Haise va répondre en seconde mi-temps et va nous faire tourner en bourriques.

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      2. Toitoi
        Toitoi - sam 19 Sep 26 à 21 h 17

        Haise est naze comme entraîneur. Les victoires de cette équipe étaient à moitié chanceuses depuis le début de la saison.

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    45. OL-91
      OL-91 - sam 19 Sep 26 à 21 h 16

      Les défenseurs bretons ne sont plus ce qu'ils étaient.

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      1. Mimoun
        Mimoun - sam 19 Sep 26 à 21 h 20

        Ils tombent comme des crêpes...

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    46. Avatar
      JackP - sam 19 Sep 26 à 21 h 16

      Superbe action qui amène le deuxième but de Nuamah

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    47. dugenou
      dugenou - sam 19 Sep 26 à 21 h 17

      Tolisso est bien là ce soir!

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    48. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 19 Sep 26 à 21 h 19

      Ça fait au moins 2 ans que je les avait pas vu faire un aussi bon match, depuis le départ de Sage quoi. Bon il reste une heure méfiance...

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      1. Toitoi
        Toitoi - sam 19 Sep 26 à 21 h 20

        C'est pour ça qu'il faut marquer un max de buts en première vu qu'on a la tradition de faire de la merde en deuxième.

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        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - sam 19 Sep 26 à 21 h 23

          Tu t'en sors de peu j'allais te faire un non et oui 😉😂

    49. dugenou
      dugenou - sam 19 Sep 26 à 21 h 19

      Très bon début de match. Il faut continuer et mettre le 3eme. J annonce but de Pavel!

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    50. janot06
      janot06 - sam 19 Sep 26 à 21 h 20

      Nuamah, l'effet Boudache ?

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    51. dugenou
      dugenou - sam 19 Sep 26 à 21 h 21

      Nuahama 2 buts mais qu est ce qu il manque de lucidité !

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    52. Toitoi
      Toitoi - sam 19 Sep 26 à 21 h 21

      Ça c'est du ratage de cadre Ernest...

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    53. Mimoun
      Mimoun - sam 19 Sep 26 à 21 h 21

      L'arbitre peut relancer ce match...

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    54. Avatar
      JackP - sam 19 Sep 26 à 21 h 22

      Il fait chier Nuamah à vouloir marquer tout seul.

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    55. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 19 Sep 26 à 21 h 23

      Coucou les gones!
      Depuis le maquis,j'ai un bout de match via la 4G !
      Petit écran,GRANDE ÉQUIPE !
      ALLEZ L'OL !!!!!!!!!❤️💙

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    56. Toitoi
      Toitoi - sam 19 Sep 26 à 21 h 23

      J'espère que cette banderole - pas vue - ne causera pas de problèmes au club...

      Bon, on va pas s'arrêter 10 minutes pour une banderole putain ?

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    57. dugenou
      dugenou - sam 19 Sep 26 à 21 h 23

      Attention au 3eme but...

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    58. Avatar
      Clad du 93 - sam 19 Sep 26 à 21 h 23

      Pavel mets beaucoup de lien dans l'équipe contrairement aux autres matchs c'est bien

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    59. Avatar
      JackP - sam 19 Sep 26 à 21 h 24

      On devrait mener 3-0 si Nuamah était un peu plus lucide

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    60. gone69
      gone69 - sam 19 Sep 26 à 21 h 24

      c'est Quoi le bins on joue ou on joue pas

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    61. dugenou
      dugenou - sam 19 Sep 26 à 21 h 25

      L arbitrage français.... une catastrophe pour le football professionnel

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    62. Gune56
      Gune56 - sam 19 Sep 26 à 21 h 25

      Les gros cons sont de sortie! Arrêt du match! Défaite sur tapis vert

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    63. janot06
      janot06 - sam 19 Sep 26 à 21 h 25

      Si ces c*ns de supporters ne se calment pas avec les insultes, le match peut être arrêté définitivement et perdu sur tapis vert.

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    64. OL-91
      OL-91 - sam 19 Sep 26 à 21 h 25

      La fête est ternie...

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    65. Mimoun
      Mimoun - sam 19 Sep 26 à 21 h 25

      Les "lumières" sont de sortie dans les tribunes...

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    66. Toitoi
      Toitoi - sam 19 Sep 26 à 21 h 25

      Mais ils sont vraiment cons ces ultras alors qu'on gagnait !!!

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      1. Mimoun
        Mimoun - sam 19 Sep 26 à 21 h 26

        Tu crois ?

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        1. Toitoi
          Toitoi - sam 19 Sep 26 à 21 h 33

          J'en suis sûr Mimoun !

    67. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - sam 19 Sep 26 à 21 h 25

      On peut caillasser un bus de joueur mais un bout de chiffon vu pas personne c’est la fin du match.

      Mais on est où là?!!

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      1. Avatar
        FAB LE BOULAC - sam 19 Sep 26 à 21 h 33

        +1000

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    68. Avatar
      ggs - sam 19 Sep 26 à 21 h 26

      Font ch ier ces tocard de supporters

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    69. Avatar
      FAB LE BOULAC - sam 19 Sep 26 à 21 h 26

      Qui peut dire maintenant que l'OL ne dérange pas

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      1. Avatar
        gOLdorak - sam 19 Sep 26 à 21 h 28

        On a vraiment les supporters parmi les plus détestables du pays.

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    70. Avatar
      Le 0 – 0 des familles - sam 19 Sep 26 à 21 h 26

      Les bad gones sont vraiment des abrutis, incroyable de se dire qu'il s'agit d'adultes.

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      1. Mimoun
        Mimoun - sam 19 Sep 26 à 21 h 27

        Ah bon ?

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      2. Toitoi
        Toitoi - sam 19 Sep 26 à 21 h 28

        Y a qu'avoir la gueule des meneurs qui ressemblent à de gros beaufs.

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        1. Avatar
          FAB LE BOULAC - sam 19 Sep 26 à 21 h 32

          Tu as raison on dirait des gros baufs du fin fond du Finistère

        2. Toitoi
          Toitoi - sam 19 Sep 26 à 21 h 34

          Pas nécessairement du Finistère, le Beaujolais, c'est plus proche.

    71. dugenou
      dugenou - sam 19 Sep 26 à 21 h 26

      Les ultras et les arbitres, le business les cancers du foot moderne...

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    72. gone69
      gone69 - sam 19 Sep 26 à 21 h 26

      c'est quoi ce délire

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    73. Toitoi
      Toitoi - sam 19 Sep 26 à 21 h 26

      Y a personne qui peut aller virer la banderole ?

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      1. Mimoun
        Mimoun - sam 19 Sep 26 à 21 h 28

        Euh... faut être un peu suicidaire non ?

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        1. Toitoi
          Toitoi - sam 19 Sep 26 à 21 h 35

          Non Mimoun, faut faire un métier qui s'appelle "la sécurité". On est censé en avoir dans le stade.

      2. Avatar
        FAB LE BOULAC - sam 19 Sep 26 à 21 h 31

        Ça fait longtemps que la banderole à disparu

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    74. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 19 Sep 26 à 21 h 27

      Bande de KONS !!!!!🤬🤬🤬🤬

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    75. Avatar
      gOLdorak - sam 19 Sep 26 à 21 h 27

      On va réussir à perdre le match sur tapis vert à cause de ces abrutis de "bons supporters" de mes couilles, ceux-là même qui viennent nous les briser en permanence sur le forum, et qui ne sont bons qu'à couler leur propre équipe à force d'être incapables de faire autre chose que de dégueuler leur haine et leur homophobie.

      C'est pas faute d'avoir prévenu qu'il fallait virer ces déchets de nos tribunes.

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    76. dugenou
      dugenou - sam 19 Sep 26 à 21 h 27

      Je serais curieux de voir si cela sera aussi appliqué demain au vélodrome....

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    77. Avatar
      OctoGone - sam 19 Sep 26 à 21 h 27

      Que dit la banderole ?

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      1. Toitoi
        Toitoi - sam 19 Sep 26 à 21 h 29

        L'ont pas montré. Si quelqu'un a twittruc, y a sans doute les infos.

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      2. Avatar
        gOLdorak - sam 19 Sep 26 à 21 h 29

        De la merde, comme ceux qui la portent.

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      3. Avatar
        Le 0 – 0 des familles - sam 19 Sep 26 à 21 h 29

        Probablement un truc raciste en référence à l'agression en marge du match contre Le Havre ?

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    78. Mimoun
      Mimoun - sam 19 Sep 26 à 21 h 29

      Pendant ce temps les verts mènent à Metz...

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    79. Avatar
      FAB LE BOULAC - sam 19 Sep 26 à 21 h 30

      Les rennais sont bien des faibles et se jettent dans la moindre fissure pour ne pas prendre une fessée

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    80. Avatar
      leroilyon - sam 19 Sep 26 à 21 h 30

      Et puis sincèrement qu'est ce qu'on s'en tape des stephs!

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      1. Toitoi
        Toitoi - sam 19 Sep 26 à 21 h 36

        Clair, qu'ils pourrissent en Ligue 2 !

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    81. dugenou
      dugenou - sam 19 Sep 26 à 21 h 31

      Y a 500 caméras dans le stade, qu on ne me dise pas qu on ne peut pas identifier les blaireaux qui ont déployé cette banderole, et les bannir de stade à vie...

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      1. Avatar
        zikos35 - sam 19 Sep 26 à 21 h 34

        Les blaireaux c'est 90% des Bad gones . Qu'on degage une fois pour toute ces fachos du stade.

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    82. Avatar
      Le 0 – 0 des familles - sam 19 Sep 26 à 21 h 31

      Et ces pauvres types qui continuent à chanter des n**** ta mère et des on t'e*****. La honte.

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    83. Avatar
      gOLdorak - sam 19 Sep 26 à 21 h 31

      Trouver le moyen de perdre un match qu'on menait tranquillement parce qu'une bande de sombres demeurés n'a rien de mieux à foutre de sa soirée que d'insulter des mecs qui ne jouent même pas dans la même division, c'est aussi ça, le football que je dégueule.

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    84. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - sam 19 Sep 26 à 21 h 31

      Le délégué s’appelle Gweanaelle Le Guerrec, Breton né à Saint Etienne je crois.

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    85. Avatar
      leroilyon - sam 19 Sep 26 à 21 h 32

      On verra demain si ils arrêtent le classico, les insultes ne vont pas manquer.

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    86. janot06
      janot06 - sam 19 Sep 26 à 21 h 32

      C'était apparemment destiné aux verts.

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    87. Avatar
      SiempreOL - sam 19 Sep 26 à 21 h 32

      Comment se faire hara kiri avec une saucisse verte…
      Quelques idiots vont redonner du gaz aux rennais.

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    88. Toitoi
      Toitoi - sam 19 Sep 26 à 21 h 32

      Ça a cassé le rythme. Enfin bon, arrêter le match 10 minutes pour une banderole et potentiellement perdre le match sur tapis vert, quelle époque.

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    89. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 19 Sep 26 à 21 h 33

      On est un paquet à le dire rien qu'ici mais ça attire les 4 ou 5 fachos du site et après on se fait traiter de gauchiasse.
      J'ai pas vu ce que disais la banderole mais ça doit être encore de la grosse merde.

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      1. Avatar
        FAB LE BOULAC - sam 19 Sep 26 à 21 h 36

        Quand on a rien vu on évite d'insulter les autres et surtout on ferme sa gueule.

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    90. gone16
      gone16 - sam 19 Sep 26 à 21 h 33

      je vais pas défendre les insultes, banderoles insultantes et la nullité des ultras mais le délégué fait tout aussi pour faire monter la sauce au lieu d apaiser le stade. y a pas un seul type intelligent dans cette histoire

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    91. Avatar
      gOLdorak - sam 19 Sep 26 à 21 h 33

      Quand est-ce qu'on dissout les Bad Gones, sans rire?

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    92. Avatar
      zikos35 - sam 19 Sep 26 à 21 h 33

      Franchement si on perd sur tapis vert ou match annulé et à rejouer et que ça permet de faire prendre conscience aux dirigeants qu'il faut dissoudre les groupes fascistes des Bad gones tant mieux...

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    93. Gune56
      Gune56 - sam 19 Sep 26 à 21 h 33

      Les caméras de surveillance devraient être capable de repérer les c*ons et les poursuivre et les exclure de stade.

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    94. Avatar
      JackP - sam 19 Sep 26 à 21 h 33

      Quelqu’un peut me dire ce qu’il y avait sur cette banderole ?

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    95. Dark phalus
      Dark phalus - sam 19 Sep 26 à 21 h 33

      Quel pays de merde on est devenu...
      Et comme par hasard ça arrive à Lyon, après les pseudos événements du match contre le Havre.

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    96. OL-91
      OL-91 - sam 19 Sep 26 à 21 h 33

      Attention à un butalac dès la reprise !

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    97. florentdu42
      florentdu42 - sam 19 Sep 26 à 21 h 34

      Punaise, on mène, on est bien, et là, tout ce qui se passe, c'est qu'on va perdre le rythme.

      Les joueurs vont être sorti un peu du match et les rennais ont eu la possibilité de se reparler.

      Bravo....

      Bravo les BG, mais aussi c'est fou, la banderole a priori était présente depuis plus d'une heure et ça dérangeait personne, et là, d'un coup.....
      Et les insultes dans les stades, ça existe chaque week-end, et c'est nul je suis d'accord, mais comme par hasard, on arrête me match.

      Le délégué veut se faire un nom.....

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    98. dugenou
      dugenou - sam 19 Sep 26 à 21 h 35

      Un nettoyage des stades de foot est plus que nécessaire, ça devient débile ces groupes de supporters decerébrés. En quoi sont ils là pour le football ces personnes?

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    99. OL-91
      OL-91 - sam 19 Sep 26 à 21 h 36

      Les endormis rennais se sont réveillés !

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    100. Avatar
      gOLdorak - sam 19 Sep 26 à 21 h 36

      Et le pire, c'est que ces déchets sont les premiers à venir nous expliquer qu'on fait du tort au club chaque fois qu'on ose émettre une réserve sur un changement de Fonseca...

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    101. Avatar
      gg - sam 19 Sep 26 à 21 h 36

      Hello,

      Les insultes dans un stade de foot existent dans tous les stades, et les règles seraient appliquées uniquement à Lyon quand un club ami de la LFP se marcher dessus ?

      Non mais franchement c’est une blague sans nom…
      C’est tellement du non sens que ça me donne envie de totalement me couper de ce monde pourri…

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    102. janot06
      janot06 - sam 19 Sep 26 à 21 h 36

      Le club aura vraisemblablement droit à une amende et peut être suspension de la tribune nord...

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