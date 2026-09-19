L'OL affronte Rennes ce samedi soir. Les deux clubs sont invaincus en Ligue 1. Fonseca a choisi d'aligner le même onze que face au Paris FC.
Les deux équipes n'ont pas encore connu la défaite depuis le début du championnat. Mais au classement, les Rennais ont déjà trois points d'avance sur les Lyonnais avant de lancer ce choc. Un match à six points donc, comme on aime les appeler. L'OL pourrait recoller à son adversaire du jour en s'imposant à Décines. Une défaite et l'écart entre les deux équipes continuerait de se creuser.
Une victoire permettrait également au club rhodanien de passer la trêve internationale sur le podium, ce qui n'est pas si anodin pour la confiance. L'enjeu est conséquent, surtout face à un concurrent direct, et ce même s'il s'agit seulement de la cinquième journée de Ligue 1. Après une première mi-temps aboutie contre Anderlecht cette semaine en Europa League, les joueurs de Fonseca ont semblé marqué le pas après la pause.
Relâchement conscient ou physique défaillant ?
Deux semaines après sa dernière victoire en championnat contre Auxerre et trois jours après son déplacement en Belgique, l'OL doit confirmer à domicile sous peine de louper le bon wagon. Avec un groupe quasi au complet (Tagliaficao est absent), le Portugais aura l'embarras du choix pour ajuster son système. Une rencontre attendue par le public lyonnais.
La composition de l'OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Bidstrup, Morton, Tolisso - Sulc - Nuamah, Openda
Comment il peut reconduire la même équipe quand on voit la purge qu'on a sorti à Paris ? Je comprends de moins en moins ce coach.
ooops j'ai misclick sur signaler...
D'accord avec toi, si on fait encore un match de merde, une tape sur le bout des doigts de Fonseca, Bah ouais, on a pas les moyens de le virer...
Donc pour vous, une nouvelle animation, si ça marche pas une fois, on la met à la poubelle ? Et ça veut dire que le coach est un tocard s'il la remet ? C'est bien ça ?
Ya l'animation ET les joueurs. Il aurait pu faire certains changements. On verra ce que ça donne ce soir mais vu le match contre Paris j'ai du mal à imaginer que ça soit séduisant ce soir.
Je suis pas confiant et j’aime pas l’animation.
Mais j’espère que ça va le faire.
J’espère que c’est juste une mauvaise appréhension.
Les joueurs sur le terrain y’a rien à dire, j’aurai juste préféré avoir Nakamura sur une aille mais si on doit sacrifier un Sulc.
Allez l’OL
Rennes n'a pas trois points d'avance ou j'ai raté un truc
Deux.
Je comprend pas, mais je le présentais, au regard du groupe qui ne contient qu'un ailier gauche comme Nakamura et qu'il a joué 90 minutes cette semaine.
Sulc n'est pas à l'aise en 10.
Bref, j'espère juste que si ça ne fonctionne pas à la mi temps, il changera de tactique.
Mais il va falloir de toute façon espérer
Sulc il est à l'aise nul part depuis 6 mois. J'espère qu'il va se réveiller ce soir, mais ça devient inquiétant je trouve.
75ème minutes : Rennes mène au score, Paulo réfléchit à un premier changement...
Non mais les gars n'espérez pas mieux qu'un match nul, ce soir je regarde le match..
Miaaaaaaou !!!
T'as pas autre chose à faire ? Du genre regarder le match des verts xd
Nuamah en 9 encore... et Tolisso dans le milieu ca fait mal au yeux... Quid a jouer en 4-4-2 il veut pas faire jouer Sulc en 9, Tolisso à la pointe du losange et Nartey dans le coeur du jeu avec Bidstrup ? Ou tout simplement jouer 4-3-3 ou 4-2-3-1 avec Nakamura titulaire ??? Je hais ce coach
Et il ressort son 4-4-2 pourri !
Un lien svp
Voilà :
https://jack37eo.mpgreatestclgczbmiddle.my/fr/football/french-ligue-1-4430653/lyon-vs-stade-rennais-fc.html?icg=RlI&ilang=fr
Rennes ne va pas faire jouer Lepaul. C'est toujours ça de pris.
Ça va être intéressant comme match !
Pas de Al Tamari non plus. Et vu comme il nous fait régulièrement mal lui, tant mieux ! Pas de Frankowski, Blas ou Rouault.
Salut Polygone (et tout le monde),
Voilà : https://tinyurl.com/yd4ywzx5. A enregistrer en raccourci 😉
Quant à la compo, on ne change pas une équipe qui fait 0-0 ! En espérant qu'ils se soient mieux préparés et gagnent ce soir, A LA MAISON.
En espérant que Coco et Pavel se sortent les doigts, parce que jeudi, c'était vraiment pas ça...
Merci
le trio devant, je trouve que ça pourrait marcher, mais c'est le milieu qui me pose problème, ça manque d'un joueur capable de se se retourner et/ou de tenir un peu le ballon (Nartey ou Merah). Heureusement, Morton m'a rassuré contre Anderlecht. Tessmann aussi aurait mérité d'enchainer. RAS en défense.
Je ne sais pas si vous avez regardé PFC - Strasbourg, le score est trompeur, Paris a roulé sur Strasbourg tout le match, s'il y a 4-0 il y a rien à dire. Et Strasbourg a fait 0 tir en 1ere mi-temps. Peut-être que c'étaient eux qui étaient vraiment plus forts la semaine dernière et qu'on ne pouvait pas faire mieux.
Belle faute de Niakhaté et carton d'entrée de jeu ! 😡
Tain Moussa, deux matchs deux jaunes, faut qu'il se calme là !
Et toujours à l'avant, des passes à la louche.
Allez l'ol
Nuamah !!!!!! BUT !!!!!!!
Sur passe de Coco.
Nenest !
Et alors ???
Il est pas magnifique celui la?
Et Ernest surgit ! Tolisso dans ce qu'il sait le mieux faire !
Notre gardien bondissant !
Impeccable Greif.
Elle aurait pu être au fond celle là.
Sublime but!
on démarre sur des chapeaux de roues
Les buts "précoces" ne sont pas ceux que je préfère.
Allez !
Ernest prend confiance
Trop?
on est toujours aussi mauvais sur les coups francs
le raté...
Nuamah compense son exploit par la facilité et tire des corners rentrants...
Punaise mais met la sous la barre bordel!
Pour passer un palier, Nuahma ne doit pas les manquer ces occasions.
S’il continue à faire les mauvais choix, les mauvaises passes, Bacher va vite devenir un problème.
on aurait pû leurs mettre la tête sous l'eau bien dommage
Bacher un peu en difficultés en ce début de match. De nombreuses relances manquées. Il tient bon derrière mais attention
on a des occasions de mettre des buts
Oui, Bacher en dessous des autres est en difficulté.
Là ça joue vraiment bien!
Oui Enerst!
Passe dé délicieuse de Suiuulc!
Une passe dédé !!
Dé dicace à Dédé !
Et dire qu'une pétition demandait qu'on le vende !
Nuamah, le doublé !!!!! Ouiiiii !
Passe de Sulc.
Incroyable, doublé de Nenest ! Et s'il commençait à se lancer à l'OL ?
J ai pas suivi le début de match mais Haise est complètement hors sol pour mettre Lepaul sur le banc. Tant mieux pour nous!! 2-0 il ne va pas tarder à entrer...
Haise va répondre en seconde mi-temps et va nous faire tourner en bourriques.
Haise est naze comme entraîneur. Les victoires de cette équipe étaient à moitié chanceuses depuis le début de la saison.
Les défenseurs bretons ne sont plus ce qu'ils étaient.
Ils tombent comme des crêpes...
Superbe action qui amène le deuxième but de Nuamah
Tolisso est bien là ce soir!
Ça fait au moins 2 ans que je les avait pas vu faire un aussi bon match, depuis le départ de Sage quoi. Bon il reste une heure méfiance...
C'est pour ça qu'il faut marquer un max de buts en première vu qu'on a la tradition de faire de la merde en deuxième.
Tu t'en sors de peu j'allais te faire un non et oui 😉😂
Très bon début de match. Il faut continuer et mettre le 3eme. J annonce but de Pavel!
Nuamah, l'effet Boudache ?
Nuahama 2 buts mais qu est ce qu il manque de lucidité !
Ça c'est du ratage de cadre Ernest...
L'arbitre peut relancer ce match...
Il fait chier Nuamah à vouloir marquer tout seul.
Coucou les gones!
Depuis le maquis,j'ai un bout de match via la 4G !
Petit écran,GRANDE ÉQUIPE !
ALLEZ L'OL !!!!!!!!!❤️💙
J'espère que cette banderole - pas vue - ne causera pas de problèmes au club...
Bon, on va pas s'arrêter 10 minutes pour une banderole putain ?
Attention au 3eme but...
Pavel mets beaucoup de lien dans l'équipe contrairement aux autres matchs c'est bien
On devrait mener 3-0 si Nuamah était un peu plus lucide
c'est Quoi le bins on joue ou on joue pas
L arbitrage français.... une catastrophe pour le football professionnel
Les gros cons sont de sortie! Arrêt du match! Défaite sur tapis vert
Si ces c*ns de supporters ne se calment pas avec les insultes, le match peut être arrêté définitivement et perdu sur tapis vert.
La fête est ternie...
Les "lumières" sont de sortie dans les tribunes...
Mais ils sont vraiment cons ces ultras alors qu'on gagnait !!!
Tu crois ?
J'en suis sûr Mimoun !
On peut caillasser un bus de joueur mais un bout de chiffon vu pas personne c’est la fin du match.
Mais on est où là?!!
+1000
Font ch ier ces tocard de supporters
Qui peut dire maintenant que l'OL ne dérange pas
On a vraiment les supporters parmi les plus détestables du pays.
Les bad gones sont vraiment des abrutis, incroyable de se dire qu'il s'agit d'adultes.
Ah bon ?
Y a qu'avoir la gueule des meneurs qui ressemblent à de gros beaufs.
Tu as raison on dirait des gros baufs du fin fond du Finistère
Pas nécessairement du Finistère, le Beaujolais, c'est plus proche.
Les ultras et les arbitres, le business les cancers du foot moderne...
c'est quoi ce délire
Y a personne qui peut aller virer la banderole ?
Euh... faut être un peu suicidaire non ?
Non Mimoun, faut faire un métier qui s'appelle "la sécurité". On est censé en avoir dans le stade.
Ça fait longtemps que la banderole à disparu
Bande de KONS !!!!!🤬🤬🤬🤬
On va réussir à perdre le match sur tapis vert à cause de ces abrutis de "bons supporters" de mes couilles, ceux-là même qui viennent nous les briser en permanence sur le forum, et qui ne sont bons qu'à couler leur propre équipe à force d'être incapables de faire autre chose que de dégueuler leur haine et leur homophobie.
C'est pas faute d'avoir prévenu qu'il fallait virer ces déchets de nos tribunes.
Je serais curieux de voir si cela sera aussi appliqué demain au vélodrome....
Que dit la banderole ?
L'ont pas montré. Si quelqu'un a twittruc, y a sans doute les infos.
De la merde, comme ceux qui la portent.
Probablement un truc raciste en référence à l'agression en marge du match contre Le Havre ?
Pendant ce temps les verts mènent à Metz...
Les rennais sont bien des faibles et se jettent dans la moindre fissure pour ne pas prendre une fessée
Et puis sincèrement qu'est ce qu'on s'en tape des stephs!
Clair, qu'ils pourrissent en Ligue 2 !
Y a 500 caméras dans le stade, qu on ne me dise pas qu on ne peut pas identifier les blaireaux qui ont déployé cette banderole, et les bannir de stade à vie...
Les blaireaux c'est 90% des Bad gones . Qu'on degage une fois pour toute ces fachos du stade.
Et ces pauvres types qui continuent à chanter des n**** ta mère et des on t'e*****. La honte.
Trouver le moyen de perdre un match qu'on menait tranquillement parce qu'une bande de sombres demeurés n'a rien de mieux à foutre de sa soirée que d'insulter des mecs qui ne jouent même pas dans la même division, c'est aussi ça, le football que je dégueule.
Le délégué s’appelle Gweanaelle Le Guerrec, Breton né à Saint Etienne je crois.
On verra demain si ils arrêtent le classico, les insultes ne vont pas manquer.
C'était apparemment destiné aux verts.
Comment se faire hara kiri avec une saucisse verte…
Quelques idiots vont redonner du gaz aux rennais.
Ça a cassé le rythme. Enfin bon, arrêter le match 10 minutes pour une banderole et potentiellement perdre le match sur tapis vert, quelle époque.
On est un paquet à le dire rien qu'ici mais ça attire les 4 ou 5 fachos du site et après on se fait traiter de gauchiasse.
J'ai pas vu ce que disais la banderole mais ça doit être encore de la grosse merde.
Quand on a rien vu on évite d'insulter les autres et surtout on ferme sa gueule.
je vais pas défendre les insultes, banderoles insultantes et la nullité des ultras mais le délégué fait tout aussi pour faire monter la sauce au lieu d apaiser le stade. y a pas un seul type intelligent dans cette histoire
Quand est-ce qu'on dissout les Bad Gones, sans rire?
Franchement si on perd sur tapis vert ou match annulé et à rejouer et que ça permet de faire prendre conscience aux dirigeants qu'il faut dissoudre les groupes fascistes des Bad gones tant mieux...
Les caméras de surveillance devraient être capable de repérer les c*ons et les poursuivre et les exclure de stade.
Quelqu’un peut me dire ce qu’il y avait sur cette banderole ?
Quel pays de merde on est devenu...
Et comme par hasard ça arrive à Lyon, après les pseudos événements du match contre le Havre.
Attention à un butalac dès la reprise !
Punaise, on mène, on est bien, et là, tout ce qui se passe, c'est qu'on va perdre le rythme.
Les joueurs vont être sorti un peu du match et les rennais ont eu la possibilité de se reparler.
Bravo....
Bravo les BG, mais aussi c'est fou, la banderole a priori était présente depuis plus d'une heure et ça dérangeait personne, et là, d'un coup.....
Et les insultes dans les stades, ça existe chaque week-end, et c'est nul je suis d'accord, mais comme par hasard, on arrête me match.
Le délégué veut se faire un nom.....
Un nettoyage des stades de foot est plus que nécessaire, ça devient débile ces groupes de supporters decerébrés. En quoi sont ils là pour le football ces personnes?
Les endormis rennais se sont réveillés !
Et le pire, c'est que ces déchets sont les premiers à venir nous expliquer qu'on fait du tort au club chaque fois qu'on ose émettre une réserve sur un changement de Fonseca...
Hello,
Les insultes dans un stade de foot existent dans tous les stades, et les règles seraient appliquées uniquement à Lyon quand un club ami de la LFP se marcher dessus ?
Non mais franchement c’est une blague sans nom…
C’est tellement du non sens que ça me donne envie de totalement me couper de ce monde pourri…
Le club aura vraisemblablement droit à une amende et peut être suspension de la tribune nord...