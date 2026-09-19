OL - Rennes : 44 buts inscrits lors des dix dernières confrontations

Les dix dernières oppositions entre l’OL et Rennes ont souvent été spectaculaires avec 4,4 réalisations par match en moyenne.

Depuis novembre 2021, les deux clubs se sont affrontés à dix reprises en championnat. Sur cette période, les filets ont tremblé 44 fois, avec plusieurs rencontres particulièrement prolifiques. La tendance s’est notamment confirmée lors des deux dernières oppositions.

En mai 2026, l’OL s’était imposé 4-2 au Parc OL, après avoir déjà dominé les Rennais 4-1 à domicile en avril 2025. Entre ces deux succès lyonnais, Rennes avait remporté son match à domicile (3-1). Cette série compte également plusieurs affiches particulièrement ouvertes. Le 2-4 remporté par Rennes au Parc OL en mars 2022 avait offert six buts, tout comme le dernier duel entre les deux équipes.

Plusieurs rencontres à quatre buts ou plus

La rencontre précédente à Lyon, en janvier 2024, avait également dépassé la barre des quatre réalisations avec une victoire rennaise 3-2. Le duel disputé à Rennes en octobre 2022 s’était lui aussi terminé sur un score de 3-2, tandis que l’OL avait remporté le match retour à Lyon quelques mois plus tard (3-1). Même lorsque l’écart entre les deux équipes reste limité, les confrontations récentes ont donc régulièrement offert plusieurs buts.

Avec 44 réalisations en dix rencontres, un statistique élevée pour une série de confrontations, cette affiche affiche ainsi une moyenne de plus de quatre buts par match sur la période. De quoi donner une dimension supplémentaire aux retrouvailles entre l’OL et Rennes, ce samedi à Décines (20h45).