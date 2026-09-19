Mercato : Hateboer (ex-OL) rejoint le FC Groningen

Prête par le Stade Rennais à l'OL la saison passée, Hateboer s'est retrouvé libre cet été. Il s'est finalement engagé avec le FC Groningen.

Hans Hateboer sera peut-être un spectateur attentif du match au sommet entre l'OL et Rennes ce samedi à Décines. Le défenseur néerlandais pourra à cet occasion observer d'un œil avisé la performance des deux dernières formations dans lesquelles il a évolué avant son retour au pays.

Le défenseur de 32 ans a en effet profité du mercato pour revenir en Eredivisie, sous les couleurs du FC Groningen. Un club qu'il connaît bien puisque c'est avec cette équipe hollandaise que l'ancien de l'OL a débuté sa carrière professionnelle en 2013.

18 matches au compteur avec l'OL

Si le solide défenseur droit ne restera pas franchement dans l'histoire du club lyonnais, ses performances entre Rhône et Saône n'auront pas non plus été catastrophiques. Pas inscrit pour disputer l'Europa League, Hateboer avait néanmoins participé à 18 matches avec le club rhodanien l'an passé, dont sept dans la peau d'un titulaire.

L'international batave (13 sélections) tentera donc de se relancer dans le nord des Pays-Bas, après plusieurs saisons en dents de scie dans le championnat de France. Un retour qui commence bien pour le Néerlandais puisqu'il s'est imposé 3-0 avec son club formateur ce vendredi contre Zwolle.