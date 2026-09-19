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De l'OL aux Bleus : Estéban Lepaul (Rennes) "a quelque chose que d'autres n'ont pas"

  • par Thomas Dioudonnat

    • La liste de Zidane était attendue ce vendredi. Formé à l'OL, Estéban Lepaul a été convoqué pour la première fois par le néo-sélectionneur.

    L'OL accueille Rennes ce samedi (20h45) à Décines. Une rencontre cruciale pour les hommes de Paulo Fonseca, qui pourraient s'assurer de passer la trêve internationale sur le podium en cas de succès. Au-delà de l'aspect comptable, ce match aura forcément une saveur particulière pour Estéban Lepaul. En plus de retrouver son club formateur, le buteur rennais disputera cette partie avec l'inédit statut d'international tricolore. Celui qui a déjà inscrit trois buts en Ligue 1 depuis le début de la saison a reçu sa première convocation en équipe de France. Trois autres joueurs formés à l'OL sont présents dans la liste initiale de Zinédine Zidane.

    Pensionnaire du centre de formation entre 2015 et 2020, Lepaul retrouvera en effet plusieurs visages familiers à Clairefontaine. À commencer par Pierre Kalulu, avec qui il avait fait les beaux jours de l'Académie. Un comportement exemplaire, comme le soulignait récemment dans nos colonnes son ancien éducateur à l'OL, Cyrille Dolce : "À l'époque, quand Estéban arrive, l'attaque c'est Mikautadze, Amine Gouiri et Willem Geubbels. Du haut niveau ! Mais Estéban Lepaul, ce que je peux dire, c'est que c'est un vrai bon gamin." Outre ces deux joueurs de la génération 2000, Cherki et Barcola compléteront le giron lyonnais dans le groupe des Bleus.

    "Il me fait penser à Jean-Pierre Papin"

    Si les absences de Tolisso et de Benzema ne faisaient pas trop de doute, la présence de Lepaul dans le groupe France constitue une petite surprise. Sans expérience en Ligue des champions, l'ancien attaquant d'Angers présente toutefois des qualités rares dans la surface de réparation. "Estéban a quelque chose que d'autres n'ont pas à mon sens", estime Cyrille Dolce. Celui qui fut son formateur ne tarit pas d'éloges à son égard. "Il a un style de jeu qui ne ressemble pas à celui d'un avant-centre moderne. Il me fait penser à Jean-Pierre Papin : sans regarder la cage, il a le sens du but et il sait qu'il va frapper."

    La défense lyonnaise est donc prévenue avant d'affronter les Bretons ce samedi à 20h45 à Décines. Si le "magnifique modèle par son parcours" doit continuer d'inspirer les jeunes pousses de l'Académie, les coéquipiers de Moussa Niakhaté savent qu'ils devront se montrer vigilants pour museler le meilleur réalisateur (21 buts) du dernier exercice en championnat.

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