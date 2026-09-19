Abner avant OL - Rennes : "Une grosse équipe"

Présent en conférence de presse d'avant-match, le Brésilien Abner est revenu sur les enjeux de la rencontre face à Rennes.

Sur votre début de saison, qu’est-ce que vous attendez de cet exercice après une saison dernière très pleine ?

Abner : C’est dur de parler de manière personnelle, je préfère parler collectif. On a bien commencé et on s’est bien préparé. On a deux victoires et deux matchs nuls, on a huit points. Il faut que l’on garde cette façon de jouer et cet état d’esprit.

"Je trouve que l’on est plus collectif cette saison"

Comment sentez le groupe par rapport à la saison dernière ? Est-il plus étoffé, plus complémentaire ?

Il a bien changé. Les nouvelles recrues sont déjà bien intégrées. Les nouveaux joueurs nous donnent de la confiance et de la complémentarité qui fait beaucoup de bien à l’équipe. Je trouve que l’on est plus collectif cette saison, on travaille pour le groupe dans sa globalité et c’est sûrement ça qui nous rend plus fort mentalement. La saison passée était dure, mais on a tout donné. Cette saison, on a essayé de montrer un autre visage et je trouve que pour le moment on y arrive très bien.

Est-ce que l’élimination de la Ligue des champions va donner une motivation supplémentaire à Lyon pour faire un top 3 en championnat ?

C’est dur de parler de ça. Je suis forcément déçu, mais nous avons tourné la page. On a gagné 2-1 mercredi en Europa Ligue et nous sommes prêts pour le championnat.

Comment voyez-vous la concurrence à votre poste ?

La concurrence est toujours bonne. L’année dernière, c’était comme ça entre Nico et moi. Aujourd’hui, il y en a un de plus, Mohamed. Ça fait du bien. Surtout pour le club, ça apporte de la qualité au collectif. Depuis qu’il y a Paulo Fonseca, je joue de plus en plus. J’évolue et je m’adapte en fonction de ce que l’on me demande. Cela me fait du bien en tant que joueur.

"C’est difficile de jouer ce genre d’équipe"

Après la victoire contre Anderlecht, qu’est-ce qu’il faudra améliorer face à Rennes ?

On sait que Rennes est une grosse équipe, qui est physique et qui se trouve à la troisième place du championnat. C’est difficile de jouer ce genre d’équipe, mais il faut savoir gérer tous les matchs. L’intensité que l’on met doit être la même du début à la fin. Les derniers matchs étaient difficiles sur la fin mais ça montre qu'on est capable de tenir tous ensemble.

Il faudra donc réussir à garder cette intensité pendant toute la rencontre ?

Le collectif nous aidera à gérer les choses sur le terrain. Ce sera dur mais on sera concentrés et nous suivrons le plan de jeu du coach. Pour moi tous les matchs sont des tests. Il faut garder notre intensité et notre manière de jouer quoiqu’il arrive.

Est-ce que vous considérez Rennes comme un véritable test pour voir ce que cette équipe de Lyon peut faire dans ce championnat ?

Ce n’est pas un match ou un autre qui va changer la façon dont on joue. On ne peut pas dire que ce sera le premier test contre Rennes. Tous les matches qu’on a déjà disputés cette saison étaient des tests. Il n'y a jamais de match facile.