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Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient - OL
Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

OL : quatre cartons rouges en six matches avec Mathieu Vernice

  • par Alban Nivet
  • 1 Commentaire

    • L’Olympique lyonnais entretient un historique particulier avec Mathieu Vernice. Sur les six rencontres arbitrées par l’homme en noir avec les Lyonnais, quatre se sont terminées avec un carton rouge distribué à un joueur de l’OL.

    Le prochain match de l’OL face à Rennes sera donc à surveiller avec attention. La rencontre, programmée ce samedi à Décines, sera dirigée par Mathieu Vernice. L’arbitre français a déjà croisé la route des Lyonnais à six reprises et son historique avec le club présente une statistique assez inhabituelle.

    Quatre cartons rouges en six matches

    Sur les six matches de l’Olympique lyonnais arbitrés par Mathieu Vernice, quatre joueurs lyonnais ont reçu un carton rouge. La série concerne plusieurs saisons et différents joueurs. Le premier cas remonte au 19 août 2023 : l’OL avait lourdement chuté contre Montpellier (1-4). Alexandre Lacazette avait alors été exclu au cours de la rencontre. Quelques mois plus tard, le 14 avril 2024, lors de la victoire de l’OL contre Brest (4-3) à domicile, il avait également adressé une biscotte rouge à Nicolás Tagliafico.

    Endrick et Maitland-Niles également concernés

    L’arbitre a ensuite retrouvé l’OL lors de la saison 2025-2026. Le 7 décembre 2025, les Lyonnais se sont inclinés à Lorient (1-0), une rencontre au cours de laquelle Ainsley Maitland-Niles a reçu un carton rouge. Plus récemment, Mathieu Vernice a dirigé le déplacement de l’OL à Nantes, le 7 février 2026. Les Lyonnais s’étaient imposés 1-0 à la Beaujoire, mais Endrick avait lui aussi été exclu. Ainsi, Tagliafico, Lacazette, Maitland-Niles et Endrick représentent les quatre cartons rouges reçus par l’OL lors des six matches arbitrés par Monsieur Vernice.

    Un historique à prendre en compte avant Rennes

    Ces quatre exclusions ne signifient évidemment pas que chaque rencontre arbitrée par Mathieu Vernice tourne systématiquement à l’avantage ou au désavantage de l’une des deux équipes. Elles constituent toutefois une statistique notable avant de retrouver l'homme au sifflet ce samedi. Pour l’OL, il faudra surtout éviter de revivre les scénarios précédents et terminer la rencontre à onze.

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    1 commentaire
    1. RBV
      RBV - sam 19 Sep 26 à 14 h 53

      Aaaah cet arbitrage conte Nantes…lui c’est vraiment un des pires arbitres français…
      Et au lieu de le sanctionner on le place sur les grosses affiches…
      Comme chaque année, ça sera l’arbitrage et la VAR qui dicteront l’histoire de ce championnat…
      La LDC nous echappe pour 1 points l’année derniere (vol contre Rennes, vol contre Paris, vol contre Monaco etc…).
      Faudra avoir de la chance et être du bon côté de la pièce VAR…

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