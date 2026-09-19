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Franck Haise, entraîneur de Rennes
Franck Haise, entraîneur de Rennes (Photo by Loic VENANCE / AFP)

OL - Rennes : Franck Haise redoute les transitions lyonnaises

  • par Thomas Dioudonnat
  • 2 Commentaires

    • Franck Haise se méfie de l'OL avant le choc ce samedi soir à Décines. Le coach breton, qui arrive au complet, a salué le travail de Fonseca.

    À quelques heures d'affronter l'OL ce samedi soir, Franck Haise sait à quoi s'attendre à Décines. Il n'a pas caché tout le bien qu'il pense de son adversaire du jour. "Lyon est un des meilleurs adversaires en France, une équipe qui a évidemment le potentiel pour être sur le podium", a reconnu le technicien rennais en conférence de presse. Un compliment appuyé, doublé d'un hommage au travail réalisé par son homologue : "Ça fait un moment que Paulo est à la tête de cette équipe, ça bosse bien et ça se voit."

    L'ancien entraîneur de l'OGC Nice n'a pas la mémoire courte. Paulo Fonseca fait figure de véritable bête noire pour Franck Haise, qui ne s'est imposé qu'à une seule reprise face au Portugais lors de leurs précédentes confrontations (7 matches). De quoi aborder ce déplacement avec une prudence toute particulière même s'il pourra compter sur un groupe au complet.

    Haise a ciblé le danger lyonnais

    Reste à savoir comment le Stade Rennais compte manœuvrer face aux joueurs lyonnais. "Ils évoluent régulièrement avec un système en losange. Leurs attaquants prennent aussi très vite la profondeur comme Loïs Openda", a détaillé celui qui a dirigé le Belge du côté du RC Lens.

    Un constat qui en dit long sur la menace que représente l'attaque rhodanienne pour le coach de 55 ans. "C'est l'équipe qui est la plus dangereuse en transition en Ligue 1, tout en appréciant avoir le ballon", a-t-il prévenu. À l'OL désormais de le confirmer sur le terrain.

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    2 commentaires
    1. janot06
      janot06 - sam 19 Sep 26 à 18 h 55

      "C'est l'équipe qui est la plus dangereuse en transition en Ligue 1, tout en appréciant avoir le ballon"

      La plus dangereuse en transition ?
      O&L n'a-t-il pas pondu récemment un article évoquant le problème lyonnais sur les phases de transition ?
      On nous aurait menti... ?

      Signaler
    2. Gune56
      Gune56 - sam 19 Sep 26 à 19 h 53

      Strasbourg a perdu contre le PFC à Paris; le match nul de l'OL me semble être un bon résultat.

      Signaler

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