OL - Rennes (4 -0) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir

Largement vainqueur de Rennes (4-0), l'OL a brillé ce samedi à Décines. Retrouvez le baromètre de ce match contre Rennes.
On a moins aimé
La coupure du match par l'arbitre
Le match aurait pu basculer dans une toute autre dimension peu avant la mi-temps. À la 40e minute, Mathieu Vernice décidait en effet d'interrompre provisoirement la rencontre après des incidents en tribunes signalés par le délégué du match.
Le déploiement d'une banderole visant le club de l'ASSE serait à l'origine de cet arrêt de jeu prolongé. Au final, l'arbitre du match aura interrompu la partie une grosse dizaine de minutes.
On a aimé
La réussite offensive de l'OL
Avec 4 buts au compteur, l'OL a soigné ses statistiques contre le Stade Rennais. Trois buteurs différents, un doublé pour Ernest Nuamah, une soirée parfaite pour l'attaque lyonnaise. Les joueurs de Fonseca se sont appliqués à combiner ensemble. Les latéraux ont été très précieux dans le camp adverse, à l'image du centre victorieux d'Abner repris par Athekame pour le troisième but (48e minute).
Encore très actif en pointe, Loïs Openda s'est logiquement vu refuser un but peu après l'heure de jeu. L'international belge aurait sans doute mérité de scorer dans cette partie. Avec 10 buts inscrits en championnat, le club rhodanien affiche une belle moyenne de 2 buts par match en Ligue 1 cette saison.
Il en est à combien de buts refusés Openda? 4 ? 5 ? C'est terriblement décevant pour lui, car ça se joue souvent à pas grand chose. Je nous souhaite que la réussite tourne vite dans son sens. Et vue son implication, ça devrait finir par arriver.
En tout cas, je suis très satisfait de ce match. Revoir Tolisso et Sulc à un niveau plus conforme à ce qu'ils savent faire. Ils ne sont pas encore à 100%, surtout Sulc, mais ils sont sur la bonne voie. Quel bonheur pour les yeux ! Bidstrup aussi a l'air de trouver son rythme. Et ça emmène tout le monde.
Tactiquement aussi, j'ai apprécié. Comme l'a dit le coach, la variété était présente. 442 losange ? 4231? 424 ? Il y a eu tout ça, entre autre. Énormément de permutations, et énormément de joueurs concernés par les permutations. Tout ce que j'aime ! Ça demande d'avoir des joueurs intelligents. Mais quand tu as des Tolisso, Sulc, Morton Niakhaté, ça dégage le champs des possibles !
Seul motif d'inquiétude, on va avoir besoin de jus et de fraîcheur pour continuer à jouer comme ça. Avec la ligue Europa, il va y avoir des moments où ça va tirer. Il faut absolument que Fonseca gère les temps de jeu. Il a le matériel pour !
Je n'ai pas reconnu nos joueurs !
J’ai eu impression qu’en gardant le schéma en 4-4-2 losange sur le papier, avec les mêmes joueurs aux mêmes postes, la facon dont certains joueurs ont joué a été un oeu différente. Par exemple Tolisso n’a pas systématiquement écarté à gauche à la place d'abord comme dans des precedents matchs. Bien qu'étant plutôt côté gauche, il a vraiment joué box to box en étant plus près de ses coéquipiers. Sulc est allé jouer en 2e attaquant (ou 9 et demi) quand on avait le ballon et il est revenu defendre quand on ne l'avait plus. Openda a pas mal écarté à gauche et ouvert l'axe à Sulc qui était plus dans l’axe, avec Nuamah entre l'axe et l'aile gauche. Super intéressant. Surtout le jeu collectif. Si on arrive à se trouver et combiner comme ca dsns le camp adverse on va faire mal. Pensée pour Openda qui donne tout ce qu'il a pour le collectif mais ne marque pas. Mais les autres marquent à sa place grâce à ses efforts.
Bidstrup énorme de générosité aussi.
Et la rentrée des 3 jeunes (Boudache, Merah, Nartey) super prometteuse. C'est la première fois qu'on revoit un p eu Merah depuis un moment. Il a l’air affûté. Hate de les revoir jouer, pourquoi pas tous les 3.
Quel pied ce match !
quelle belle réponse sur le terrain ce soir ! justifiant s'il était nécessaire les critiques faites depuis le début de la saison. Un milieu de terrain et un Nuamah ressuscités avec un grand Tolisso, un vrai Morton, un Sulc à qui on a donné sa place dans le plan de jeu, ... et même une rotation faite en temps et en heure. Prouvant également ce que je pense à savoir que l'OL a l'équipe la plus complète avec du banc des 7-8 dernières années, permettant rotations, gestion de l'effectif, variété des plans de jeux, Il n'y a plus qu'à confirmer jusqu'à la fin de saison. Et un stade rennais très faible ... Et encore merci à la nouvelle Direction pour le travail effectué, un recrutement de folie, allez l'OL !
Je n'ai pas pu voir le match. Savez vous quand et sur quelle (s) chaîne (s) il est possible de le revoir ‚
Merci !