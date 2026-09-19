OL - Rennes (4 -0) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir

Largement vainqueur de Rennes (4-0), l'OL a brillé ce samedi à Décines. Retrouvez le baromètre de ce match contre Rennes.

On a moins aimé

La coupure du match par l'arbitre

Le match aurait pu basculer dans une toute autre dimension peu avant la mi-temps. À la 40e minute, Mathieu Vernice décidait en effet d'interrompre provisoirement la rencontre après des incidents en tribunes signalés par le délégué du match.

Le déploiement d'une banderole visant le club de l'ASSE serait à l'origine de cet arrêt de jeu prolongé. Au final, l'arbitre du match aura interrompu la partie une grosse dizaine de minutes.

On a aimé

La réussite offensive de l'OL

Avec 4 buts au compteur, l'OL a soigné ses statistiques contre le Stade Rennais. Trois buteurs différents, un doublé pour Ernest Nuamah, une soirée parfaite pour l'attaque lyonnaise. Les joueurs de Fonseca se sont appliqués à combiner ensemble. Les latéraux ont été très précieux dans le camp adverse, à l'image du centre victorieux d'Abner repris par Athekame pour le troisième but (48e minute).

Encore très actif en pointe, Loïs Openda s'est logiquement vu refuser un but peu après l'heure de jeu. L'international belge aurait sans doute mérité de scorer dans cette partie. Avec 10 buts inscrits en championnat, le club rhodanien affiche une belle moyenne de 2 buts par match en Ligue 1 cette saison.