OL - Rennes (4-0) : la billetterie numérique vire au fiasco

Des centaines de fans de l'OL ont manqué le coup d'envoi du match, samedi, l'application permettant l'accès au stade ayant dysfonctionné.

L'image avait de quoi surprendre. Ce samedi 19 septembre, au moment où l'arbitre sifflait le début de la rencontre entre l'OL et Rennes (4-0), une partie des travées du stade sonnait encore creux. En cause, un vaste problème d'accès. Des centaines de supporters lyonnais sont restés coincés aux portes de l'enceinte, dans l'impossibilité de rejoindre leur place à temps. Pendant que les Rhodaniens entamaient leur match, une foule compacte patientait toujours derrière les barrières.

Le coupable n'a pas tardé à être identifié. À l'occasion de la réception de Rennes, l'application du Parc OL et son wallet numérique constituaient pour la première fois le seul et unique moyen de présenter son sésame pour accéder aux tribunes. Or, ce samedi, l'outil est tombé en panne au pire moment. Files d'attente interminables, abonnés excédés, coup d'envoi manqué... Sur le réseau social X, les témoignages de spectateurs furieux se sont multipliés, à l'image de ce que notre rédaction a pu constater sur place.

Un basculement récent qui passe mal

Pour bien saisir la situation, il faut revenir au début du mois de septembre. Le club avait alors annoncé que la présentation dématérialisée du billet deviendrait obligatoire pour l'ensemble des rencontres à domicile. Concrètement, le titre d'accès prend désormais la forme d'un QR code dynamique. Impossible dès lors de s'en sortir avec un simple PDF, une capture d'écran ou une version imprimée.

L'OL présentait ce virage comme un gage de sécurité et un rempart contre la revente de faux billets, avec une bascule progressive prévue tribune par tribune, hors kops. Le club assurait par ailleurs que les billets resteraient consultables même sans réseau, à condition d'avoir ouvert l'application au préalable. Aucune solution de repli n'avait toutefois été détaillée en cas de défaillance technique. Face à la pagaille, la direction a finalement tranché peu après 20h30 en ouvrant les portes à tous les spectateurs.